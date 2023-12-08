Рада поддержала создание мемориального военного кладбища под Киевом - 08.12.2023 Украина.ру
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Рада поддержала создание мемориального военного кладбища под Киевом
Рада поддержала создание мемориального военного кладбища под Киевом - 08.12.2023 Украина.ру
Рада поддержала создание мемориального военного кладбища под Киевом
Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища в селе Гатное Киевской области. Об этом в пятницу сообщил нардеп Ярослав Железняк
2023-12-08T19:47
2023-12-08T19:47
новости
украина
всу
кладбище
потери всу
сво
спецоперация
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Железняк добавил, что в начале мая парламент отдельным законопроектом уже определял место для мемориального кладбища в поселке Быковня – в пределах городской черты Киева на территории Деснянского района. Этот документ, по мнению нардепа, не будет подписан, так как правительство решило перенести кладбище в Гатное. Украинское министерство по делам ветеранов успело представить проект будущего кладбища, которое построят на территории более 260 гектаров. Уточняется, что в пределах гатненской территориальной общины появится само кладбище, церемониальная площадь, дом траура, крематорий, музейный комплекс и другая инфраструктура. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Национальное военное мемориальное кладбище откроют в стране уже в первой половине следующего года.
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новости, украина, всу, кладбище, потери всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, кладбище, потери ВСУ, СВО, Спецоперация

Рада поддержала создание мемориального военного кладбища под Киевом

19:47 08.12.2023
 
кладбище украина
кладбище украина
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Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища в селе Гатное Киевской области. Об этом в пятницу сообщил нардеп Ярослав Железняк
"Законопроект №10289 – относительно месторасположения Национального военного мемориального кладбища. В целом проголосовали 303 (прим. ред. - депутата)", – написал украинский политик в своём телеграм-канале.
Железняк добавил, что в начале мая парламент отдельным законопроектом уже определял место для мемориального кладбища в поселке Быковня – в пределах городской черты Киева на территории Деснянского района. Этот документ, по мнению нардепа, не будет подписан, так как правительство решило перенести кладбище в Гатное.
Украинское министерство по делам ветеранов успело представить проект будущего кладбища, которое построят на территории более 260 гектаров. Уточняется, что в пределах гатненской территориальной общины появится само кладбище, церемониальная площадь, дом траура, крематорий, музейный комплекс и другая инфраструктура.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Национальное военное мемориальное кладбище откроют в стране уже в первой половине следующего года.
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 15:02
Несколько сотен футбольных полей: Кабмин Украины определил место для нового кладбищаПравительство Украины выделит 266 гектаров под новое кладбище в Киевской области. Об этом 22 августа сообщил "Главный строительный портал Украины"
 
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