https://ukraina.ru/20231208/1051869484.html

Рада поддержала создание мемориального военного кладбища под Киевом

Рада поддержала создание мемориального военного кладбища под Киевом - 08.12.2023 Украина.ру

Рада поддержала создание мемориального военного кладбища под Киевом

Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища в селе Гатное Киевской области. Об этом в пятницу сообщил нардеп Ярослав Железняк

2023-12-08T19:47

2023-12-08T19:47

2023-12-08T19:47

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Железняк добавил, что в начале мая парламент отдельным законопроектом уже определял место для мемориального кладбища в поселке Быковня – в пределах городской черты Киева на территории Деснянского района. Этот документ, по мнению нардепа, не будет подписан, так как правительство решило перенести кладбище в Гатное. Украинское министерство по делам ветеранов успело представить проект будущего кладбища, которое построят на территории более 260 гектаров. Уточняется, что в пределах гатненской территориальной общины появится само кладбище, церемониальная площадь, дом траура, крематорий, музейный комплекс и другая инфраструктура. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Национальное военное мемориальное кладбище откроют в стране уже в первой половине следующего года.

https://ukraina.ru/20230822/1048862972.html

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новости, украина, всу, кладбище, потери всу, сво, спецоперация