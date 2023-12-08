https://ukraina.ru/20231208/1051869484.html
Рада поддержала создание мемориального военного кладбища под Киевом
Рада поддержала создание мемориального военного кладбища под Киевом - 08.12.2023 Украина.ру
Рада поддержала создание мемориального военного кладбища под Киевом
Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища в селе Гатное Киевской области. Об этом в пятницу сообщил нардеп Ярослав Железняк
2023-12-08T19:47
2023-12-08T19:47
2023-12-08T19:47
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всу
кладбище
потери всу
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Железняк добавил, что в начале мая парламент отдельным законопроектом уже определял место для мемориального кладбища в поселке Быковня – в пределах городской черты Киева на территории Деснянского района. Этот документ, по мнению нардепа, не будет подписан, так как правительство решило перенести кладбище в Гатное. Украинское министерство по делам ветеранов успело представить проект будущего кладбища, которое построят на территории более 260 гектаров. Уточняется, что в пределах гатненской территориальной общины появится само кладбище, церемониальная площадь, дом траура, крематорий, музейный комплекс и другая инфраструктура. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Национальное военное мемориальное кладбище откроют в стране уже в первой половине следующего года.
https://ukraina.ru/20230822/1048862972.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, всу, кладбище, потери всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, кладбище, потери ВСУ, СВО, Спецоперация
Рада поддержала создание мемориального военного кладбища под Киевом
Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища в селе Гатное Киевской области. Об этом в пятницу сообщил нардеп Ярослав Железняк
"Законопроект №10289 – относительно месторасположения Национального военного мемориального кладбища. В целом проголосовали 303 (прим. ред. - депутата)", – написал украинский политик в своём телеграм-канале.
Железняк добавил, что в начале мая парламент отдельным законопроектом уже определял место для мемориального кладбища в поселке Быковня – в пределах городской черты Киева на территории Деснянского района. Этот документ, по мнению нардепа, не будет подписан, так как правительство решило перенести кладбище в Гатное.
Украинское министерство по делам ветеранов успело представить проект будущего кладбища, которое построят на территории более 260 гектаров. Уточняется, что в пределах гатненской территориальной общины появится само кладбище, церемониальная площадь, дом траура, крематорий, музейный комплекс и другая инфраструктура.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Национальное военное мемориальное кладбище откроют в стране уже в первой половине следующего года.