Путин нужен России для победы – Сальдо

"Нам выпало жить в бурное, очень непростое, нестабильное время. Однако при этом мы получили возможность проявить истинный, патриотический героизм. (...) Военные, работники СМИ и органов власти, волонтёры, духовенство, все остальные граждане – это единый российский народ. Мы нацелены только на победу", – написал Сальдо в своём телеграм-канале.