https://ukraina.ru/20231208/1051868975.html
Путин нужен России для победы – Сальдо
Путин нужен России для победы – Сальдо - 08.12.2023 Украина.ру
Путин нужен России для победы – Сальдо
Для победы России нужен опытный, твёрдый, знающий своё дело Верховный главнокомандующий, каким является Владимир Путин. Поэтому, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, российского лидера поддержит большинство жителей страны
2023-12-08T19:20
2023-12-08T19:20
2023-12-08T19:20
новости
владимир путин
владимир сальдо
херсонская область
новые регионы рф
президентские выборы
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Власти Херсонской области сделают всё, чтобы люди имели возможность проголосовать и высказать свою личную точку зрения по поводу будущего России, пообещал губернатор. Ранее Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, владимир сальдо, херсонская область, новые регионы рф, президентские выборы
Новости, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Херсонская область, Новые регионы РФ, президентские выборы
Путин нужен России для победы – Сальдо
Для победы России нужен опытный, твёрдый, знающий своё дело Верховный главнокомандующий, каким является Владимир Путин. Поэтому, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, российского лидера поддержит большинство жителей страны
"Для победы нам нужен опытный, твердый, знающий свое дело Верховный главнокомандующий. Поэтому Путин, я уверен, после выборов по-прежнему будет президентом нашей страны", — добавил Сальдо.
Власти Херсонской области сделают всё, чтобы люди имели возможность проголосовать и высказать свою личную точку зрения по поводу будущего России, пообещал губернатор.
"Нам выпало жить в бурное, очень непростое, нестабильное время. Однако при этом мы получили возможность проявить истинный, патриотический героизм. (...) Военные, работники СМИ и органов власти, волонтёры, духовенство, все остальные граждане – это единый российский народ. Мы нацелены только на победу", – написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Ранее Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.