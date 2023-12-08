https://ukraina.ru/20231208/1051867618.html

Путин идёт на выборы, опасный спорт. Итоги 8 декабря на Украине

Путин идёт на выборы, опасный спорт. Итоги 8 декабря на Украине - 08.12.2023 Украина.ру

Путин идёт на выборы, опасный спорт. Итоги 8 декабря на Украине

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении выдвинуться на новый срок. В спортклубах по всей Украине прошли облавы

2023-12-08T18:15

2023-12-08T18:15

2023-12-08T18:15

эксклюзив

хроники

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О планах выдвигаться на новый президентский срок российский лидер Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артёму Жоге.С такой просьбой командир батальона "Спарта" обратился к главе государства во время его неформального общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России."Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает", — отметил Жога.По его словам, на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться.Также Жога указал, что президент России не колебался при ответе на его вопрос."У нас президент принимает решения не колеблясь, он всегда уверен в своих действиях, в своих решениях, в своих словах", — подчеркнул Герой ДНР.Сам Путин, говоря о своем решении, заявил, что сегодня иначе нельзя."В разное время были разные мысли… Но я понимаю, сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться", - отметил президент России.Путин поблагодарил всех, кто высказался в поддержку его выдвижения.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Жога, обращаясь к Путину "высказал просьбу всех жителей Донбасса"."Донбассу есть с чем сравнивать, Донбасс переживал разные периоды в своей жизни. Для Донбасса президент России – это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. В Донецкой Народной Республике не найти семьи, которая не ценила бы то, что сделал и что делает для нас президент Владимир Путин!" - подчеркнул Пушилин.Главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что выдвижение Путина — это хорошая новость для россиян."Начальник пойдет на выборы сам. Хорошая новость для всех нас. Плохая - для тех, кто все это время устраивал тотализаторы на преемников", - указала она.Военкор Александр Коц задался вопросом, как на решение Путина отреагирует Запад."Верховный подтвердил, что идет на выборы в 2024 году. Интересно, хватит ли Западу духу пойти на очередное повышение ставок и заранее признать их итоги нелигитимными? Или решимости после проваленного украинского контрнаступа немного поубавилось?" - написал он в своём телеграм-канале.Его коллега — военкор Роман Сапоньков отметил, что решение Путина означает, что всё будет нормально."Владимир Путин сообщил, что пойдет в президенты на новый срок. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге. Ну и отлично, всё стабильно. Решили ввиду важности исторического момента не изобретать хитрые ходы. Остальные кандидаты тоже за компанию сходят, а после 17 марта 2024 всё вернется в привычную колею", - указал он.Автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" обратил внимание на то, где было сделано заявление Путина."Важнейшие решения русский правитель, неважно царь это или президент, должен всегда озвучивать перед армией. Это вообще традиция тысячи с лишним лет русской государственности. Мало кто сомневался, что Путин объявит о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024, вся суть в том, где и перед кем было озвучено данное решение. Традиции важны, традиции нужны, они являются одним из столпов, на коих покоится государство. Очень рад, что мы к ним возвращаемся. Как говорил Государь Александр II: "Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света", - указал он.На Украине пока решение Путина баллотироваться на новый срок не прокомментировали.Опасный спортВ спортклубах по всей Украине прошли облавы военкоматов. Примечательно, что среди прочих облавы пошли и в клубах украинской столицы. Ранее в Киеве старались не ужесточать мобилизацию, что подчас раздражало военных и жителей из других регионов."Мобилизация провалена практически полностью — увольнения военкомов не помогли, а для того, чтобы хоть как-то спасти сложившуюся ситуацию, участились облавы ТЦКшников (военкомов — Ред.). Так, полтавский военкомат выполнил только 13% мобилизационного плана, в Сумах — 8%, Одесса и вовсе не отчитывалась, но с кадрами там тоже явный дефицит. А в Запорожье военнообязанных теперь будут искать по домам — в городе собрали уже 21 поисковый отряд, группы сформированы по районам. В утренние часы работают вместе с представителями домовладений — совершают поквартирный обход. Представители военкоматов наведываются и в монастыри, кошмаря монахов и прихожан. Также в Сети появляется все больше видео с рейдами военкомов по тренажерным залам Западной Украины — повестки там раздают как посетителям, так и тренерам. При этом "злые языки" утверждают, что военкомы от безнадеги начали даже привлекать к "сотрудничеству" коммерческие фирмы, которые на каждом мобилизованном зарабатывают. А в украинском политикуме перманентно заявляют, что властям нужно принимать непопулярные решения, так как в вооруженных силах обороны наблюдается некомплект, не говоря уже о том, что кого-то можно призвать и заменить тех, кого демобилизовали", - прокомментировал распространившиеся в соцсетях видео популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Российский военкор Евгений Поддубный отметил, что облавы свидетельствуют о проблемах Украины с мобилизацией."Даже если отбросить пропагандистский подтекст, а киевский режим сейчас пытается выглядеть в глазах западных кураторов максимально уязвимо, уже можно констатировать, что мобилизационные мероприятия у противника идут с огромными проблемами. На фоне авторитарных методов комплектования ВСУ карательные команды военкоматов получают все больше возможностей действовать агрессивно и вне рамок закона. Чем это может закончится? Серьезными проблемами с морально-психологическим состоянием личного состава. И для нас это хорошо. Киевский режим при всех попытках маскироваться под либерально-демократическое правительство все больше скатывается к тоталитарным подходам. Границы закрыты, насильственная мобилизация, атрофия правовых норм. Судя по тому, как сейчас Киев решает проблемы - дальше гайки будут закручивать еще больше. Для тех украинцев, которые не хотят участвовать в военных преступлениях киевского режима и становиться пушечным мясом есть всего два пути: бежать из страны, либо стремиться к нам в плен. Причем в услових политического кризиса и разборок между командами западных кураторов Киева дальше и правда там будет только хуже. Карательные команды уже работают в тренажёрных залах, на рынках, на предприятиях. Отсутствие техники, вооружения, авиации противник пытается компенсировать количеством необученного личного состава", - отметил Поддубный.Тем временем Закарпатский областной территориальный центр комплектования и поддержки уже заявил, что продолжит облавы."В связи с определённым общественным ажиотажем вокруг вручения повесток лицам призывного возраста в спортивных, развлекательных и других учреждениях края информируем о следующем. Работники Закарпатского ОТЦК и СП законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки. По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в развлекательных комплексах, не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага. Просим также понять, что в ВСУ, в первую очередь - люди, в том числе ваши знакомые, ваши друзья, родители, мужья, сыновья и дочери, которые ждут замены или пополнения", - отмечалось в заявлении ведомства в соцсетях.Кроме того, в областном военкомате напомнили, что вручение повестки ещё не означает, что человека сразу заберут в вооружённые формирования и отправят на фронт. Сначала уточняются данные, призывник проходит медицинский осмотр и уже только после этого, если человек пригоден к службе, выдается мобилизационное распоряжение. После этого мобилизованного отправят на обучение.

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https://ukraina.ru/20231207/1051840271.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники