Путин идёт на выборы, опасный спорт. Итоги 8 декабря на Украине - 08.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231208/1051867618.html
Путин идёт на выборы, опасный спорт. Итоги 8 декабря на Украине
Путин идёт на выборы, опасный спорт. Итоги 8 декабря на Украине - 08.12.2023 Украина.ру
Путин идёт на выборы, опасный спорт. Итоги 8 декабря на Украине
Президент России Владимир Путин сообщил о намерении выдвинуться на новый срок. В спортклубах по всей Украине прошли облавы
2023-12-08T18:15
2023-12-08T18:15
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051865096_0:0:2751:1547_1920x0_80_0_0_b43dc3c0279a7bf867043d5c9cb6a53b.jpg
О планах выдвигаться на новый президентский срок российский лидер Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артёму Жоге.С такой просьбой командир батальона "Спарта" обратился к главе государства во время его неформального общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России."Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает", — отметил Жога.По его словам, на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться.Также Жога указал, что президент России не колебался при ответе на его вопрос."У нас президент принимает решения не колеблясь, он всегда уверен в своих действиях, в своих решениях, в своих словах", — подчеркнул Герой ДНР.Сам Путин, говоря о своем решении, заявил, что сегодня иначе нельзя."В разное время были разные мысли… Но я понимаю, сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться", - отметил президент России.Путин поблагодарил всех, кто высказался в поддержку его выдвижения.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Жога, обращаясь к Путину "высказал просьбу всех жителей Донбасса"."Донбассу есть с чем сравнивать, Донбасс переживал разные периоды в своей жизни. Для Донбасса президент России – это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. В Донецкой Народной Республике не найти семьи, которая не ценила бы то, что сделал и что делает для нас президент Владимир Путин!" - подчеркнул Пушилин.Главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что выдвижение Путина — это хорошая новость для россиян."Начальник пойдет на выборы сам. Хорошая новость для всех нас. Плохая - для тех, кто все это время устраивал тотализаторы на преемников", - указала она.Военкор Александр Коц задался вопросом, как на решение Путина отреагирует Запад."Верховный подтвердил, что идет на выборы в 2024 году. Интересно, хватит ли Западу духу пойти на очередное повышение ставок и заранее признать их итоги нелигитимными? Или решимости после проваленного украинского контрнаступа немного поубавилось?" - написал он в своём телеграм-канале.Его коллега — военкор Роман Сапоньков отметил, что решение Путина означает, что всё будет нормально."Владимир Путин сообщил, что пойдет в президенты на новый срок. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге. Ну и отлично, всё стабильно. Решили ввиду важности исторического момента не изобретать хитрые ходы. Остальные кандидаты тоже за компанию сходят, а после 17 марта 2024 всё вернется в привычную колею", - указал он.Автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" обратил внимание на то, где было сделано заявление Путина."Важнейшие решения русский правитель, неважно царь это или президент, должен всегда озвучивать перед армией. Это вообще традиция тысячи с лишним лет русской государственности. Мало кто сомневался, что Путин объявит о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024, вся суть в том, где и перед кем было озвучено данное решение. Традиции важны, традиции нужны, они являются одним из столпов, на коих покоится государство. Очень рад, что мы к ним возвращаемся. Как говорил Государь Александр II: "Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света", - указал он.На Украине пока решение Путина баллотироваться на новый срок не прокомментировали.Опасный спортВ спортклубах по всей Украине прошли облавы военкоматов. Примечательно, что среди прочих облавы пошли и в клубах украинской столицы. Ранее в Киеве старались не ужесточать мобилизацию, что подчас раздражало военных и жителей из других регионов."Мобилизация провалена практически полностью — увольнения военкомов не помогли, а для того, чтобы хоть как-то спасти сложившуюся ситуацию, участились облавы ТЦКшников (военкомов — Ред.). Так, полтавский военкомат выполнил только 13% мобилизационного плана, в Сумах — 8%, Одесса и вовсе не отчитывалась, но с кадрами там тоже явный дефицит. А в Запорожье военнообязанных теперь будут искать по домам — в городе собрали уже 21 поисковый отряд, группы сформированы по районам. В утренние часы работают вместе с представителями домовладений — совершают поквартирный обход. Представители военкоматов наведываются и в монастыри, кошмаря монахов и прихожан. Также в Сети появляется все больше видео с рейдами военкомов по тренажерным залам Западной Украины — повестки там раздают как посетителям, так и тренерам. При этом "злые языки" утверждают, что военкомы от безнадеги начали даже привлекать к "сотрудничеству" коммерческие фирмы, которые на каждом мобилизованном зарабатывают. А в украинском политикуме перманентно заявляют, что властям нужно принимать непопулярные решения, так как в вооруженных силах обороны наблюдается некомплект, не говоря уже о том, что кого-то можно призвать и заменить тех, кого демобилизовали", - прокомментировал распространившиеся в соцсетях видео популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Российский военкор Евгений Поддубный отметил, что облавы свидетельствуют о проблемах Украины с мобилизацией."Даже если отбросить пропагандистский подтекст, а киевский режим сейчас пытается выглядеть в глазах западных кураторов максимально уязвимо, уже можно констатировать, что мобилизационные мероприятия у противника идут с огромными проблемами. На фоне авторитарных методов комплектования ВСУ карательные команды военкоматов получают все больше возможностей действовать агрессивно и вне рамок закона. Чем это может закончится? Серьезными проблемами с морально-психологическим состоянием личного состава. И для нас это хорошо. Киевский режим при всех попытках маскироваться под либерально-демократическое правительство все больше скатывается к тоталитарным подходам. Границы закрыты, насильственная мобилизация, атрофия правовых норм. Судя по тому, как сейчас Киев решает проблемы - дальше гайки будут закручивать еще больше. Для тех украинцев, которые не хотят участвовать в военных преступлениях киевского режима и становиться пушечным мясом есть всего два пути: бежать из страны, либо стремиться к нам в плен. Причем в услових политического кризиса и разборок между командами западных кураторов Киева дальше и правда там будет только хуже. Карательные команды уже работают в тренажёрных залах, на рынках, на предприятиях. Отсутствие техники, вооружения, авиации противник пытается компенсировать количеством необученного личного состава", - отметил Поддубный.Тем временем Закарпатский областной территориальный центр комплектования и поддержки уже заявил, что продолжит облавы."В связи с определённым общественным ажиотажем вокруг вручения повесток лицам призывного возраста в спортивных, развлекательных и других учреждениях края информируем о следующем. Работники Закарпатского ОТЦК и СП законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки. По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в развлекательных комплексах, не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага. Просим также понять, что в ВСУ, в первую очередь - люди, в том числе ваши знакомые, ваши друзья, родители, мужья, сыновья и дочери, которые ждут замены или пополнения", - отмечалось в заявлении ведомства в соцсетях.Кроме того, в областном военкомате напомнили, что вручение повестки ещё не означает, что человека сразу заберут в вооружённые формирования и отправят на фронт. Сначала уточняются данные, призывник проходит медицинский осмотр и уже только после этого, если человек пригоден к службе, выдается мобилизационное распоряжение. После этого мобилизованного отправят на обучение.
https://ukraina.ru/20231208/1051857995.html
https://ukraina.ru/20231208/1051850681.html
https://ukraina.ru/20231207/1051840271.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051865096_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc2b59bda76967a99d8d67975305c9a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Путин идёт на выборы, опасный спорт. Итоги 8 декабря на Украине

18:15 08.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин сообщил о намерении выдвинуться на новый срок. В спортклубах по всей Украине прошли облавы
О планах выдвигаться на новый президентский срок российский лидер Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артёму Жоге.
С такой просьбой командир батальона "Спарта" обратился к главе государства во время его неформального общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России.
"Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает", — отметил Жога.
По его словам, на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться.
Также Жога указал, что президент России не колебался при ответе на его вопрос.
"У нас президент принимает решения не колеблясь, он всегда уверен в своих действиях, в своих решениях, в своих словах", — подчеркнул Герой ДНР.
Сам Путин, говоря о своем решении, заявил, что сегодня иначе нельзя.
"В разное время были разные мысли… Но я понимаю, сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться", - отметил президент России.
Путин поблагодарил всех, кто высказался в поддержку его выдвижения.
Ян Петровский Славян - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
13:00
Освобождение Тордена, люди закончились, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 декабряВерховный суд Финляндии запретил экстрадировать Воислава Тордена и постановил освободить его. В ВСУ пожаловались на нехватку профессионалов. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Жога, обращаясь к Путину "высказал просьбу всех жителей Донбасса".

"Донбассу есть с чем сравнивать, Донбасс переживал разные периоды в своей жизни. Для Донбасса президент России – это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. В Донецкой Народной Республике не найти семьи, которая не ценила бы то, что сделал и что делает для нас президент Владимир Путин!" - подчеркнул Пушилин.
Главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что выдвижение Путина — это хорошая новость для россиян.
"Начальник пойдет на выборы сам. Хорошая новость для всех нас. Плохая - для тех, кто все это время устраивал тотализаторы на преемников", - указала она.
Военкор Александр Коц задался вопросом, как на решение Путина отреагирует Запад.
"Верховный подтвердил, что идет на выборы в 2024 году. Интересно, хватит ли Западу духу пойти на очередное повышение ставок и заранее признать их итоги нелигитимными? Или решимости после проваленного украинского контрнаступа немного поубавилось?" - написал он в своём телеграм-канале.
Его коллега — военкор Роман Сапоньков отметил, что решение Путина означает, что всё будет нормально.
"Владимир Путин сообщил, что пойдет в президенты на новый срок. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге. Ну и отлично, всё стабильно. Решили ввиду важности исторического момента не изобретать хитрые ходы. Остальные кандидаты тоже за компанию сходят, а после 17 марта 2024 всё вернется в привычную колею", - указал он.
Автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" обратил внимание на то, где было сделано заявление Путина.
"Важнейшие решения русский правитель, неважно царь это или президент, должен всегда озвучивать перед армией. Это вообще традиция тысячи с лишним лет русской государственности. Мало кто сомневался, что Путин объявит о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024, вся суть в том, где и перед кем было озвучено данное решение. Традиции важны, традиции нужны, они являются одним из столпов, на коих покоится государство. Очень рад, что мы к ним возвращаемся. Как говорил Государь Александр II: "Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света", - указал он.
На Украине пока решение Путина баллотироваться на новый срок не прокомментировали.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
09:00
Торг Байдена с республиканцами, людоедские комментарии. Главное на Украине на утро 8 декабряБелый дом может пойти на уступки республиканцам в Сенате, чтобы поддержать Украину. Украинские журналисты обрадовались трагедии в Брянске
Опасный спорт
В спортклубах по всей Украине прошли облавы военкоматов. Примечательно, что среди прочих облавы пошли и в клубах украинской столицы. Ранее в Киеве старались не ужесточать мобилизацию, что подчас раздражало военных и жителей из других регионов.
"Мобилизация провалена практически полностью — увольнения военкомов не помогли, а для того, чтобы хоть как-то спасти сложившуюся ситуацию, участились облавы ТЦКшников (военкомов — Ред.). Так, полтавский военкомат выполнил только 13% мобилизационного плана, в Сумах — 8%, Одесса и вовсе не отчитывалась, но с кадрами там тоже явный дефицит. А в Запорожье военнообязанных теперь будут искать по домам — в городе собрали уже 21 поисковый отряд, группы сформированы по районам. В утренние часы работают вместе с представителями домовладений — совершают поквартирный обход. Представители военкоматов наведываются и в монастыри, кошмаря монахов и прихожан. Также в Сети появляется все больше видео с рейдами военкомов по тренажерным залам Западной Украины — повестки там раздают как посетителям, так и тренерам. При этом "злые языки" утверждают, что военкомы от безнадеги начали даже привлекать к "сотрудничеству" коммерческие фирмы, которые на каждом мобилизованном зарабатывают. А в украинском политикуме перманентно заявляют, что властям нужно принимать непопулярные решения, так как в вооруженных силах обороны наблюдается некомплект, не говоря уже о том, что кого-то можно призвать и заменить тех, кого демобилизовали", - прокомментировал распространившиеся в соцсетях видео популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Российский военкор Евгений Поддубный отметил, что облавы свидетельствуют о проблемах Украины с мобилизацией.
"Даже если отбросить пропагандистский подтекст, а киевский режим сейчас пытается выглядеть в глазах западных кураторов максимально уязвимо, уже можно констатировать, что мобилизационные мероприятия у противника идут с огромными проблемами. На фоне авторитарных методов комплектования ВСУ карательные команды военкоматов получают все больше возможностей действовать агрессивно и вне рамок закона. Чем это может закончится? Серьезными проблемами с морально-психологическим состоянием личного состава. И для нас это хорошо. Киевский режим при всех попытках маскироваться под либерально-демократическое правительство все больше скатывается к тоталитарным подходам. Границы закрыты, насильственная мобилизация, атрофия правовых норм. Судя по тому, как сейчас Киев решает проблемы - дальше гайки будут закручивать еще больше. Для тех украинцев, которые не хотят участвовать в военных преступлениях киевского режима и становиться пушечным мясом есть всего два пути: бежать из страны, либо стремиться к нам в плен. Причем в услових политического кризиса и разборок между командами западных кураторов Киева дальше и правда там будет только хуже. Карательные команды уже работают в тренажёрных залах, на рынках, на предприятиях. Отсутствие техники, вооружения, авиации противник пытается компенсировать количеством необученного личного состава", - отметил Поддубный.
Северомуйский тоннель - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 19:03
Теракт на БАМе, увольнение Вениславского. Итоги 7 декабря на УкраинеФСБ раскрыла подготовленный украинскими спецслужбами теракт на Байкало-Амурской магистрали. Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной Раде Фёдора Вениславского
Тем временем Закарпатский областной территориальный центр комплектования и поддержки уже заявил, что продолжит облавы.
"В связи с определённым общественным ажиотажем вокруг вручения повесток лицам призывного возраста в спортивных, развлекательных и других учреждениях края информируем о следующем. Работники Закарпатского ОТЦК и СП законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки. По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в развлекательных комплексах, не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага. Просим также понять, что в ВСУ, в первую очередь - люди, в том числе ваши знакомые, ваши друзья, родители, мужья, сыновья и дочери, которые ждут замены или пополнения", - отмечалось в заявлении ведомства в соцсетях.
Кроме того, в областном военкомате напомнили, что вручение повестки ещё не означает, что человека сразу заберут в вооружённые формирования и отправят на фронт. Сначала уточняются данные, призывник проходит медицинский осмотр и уже только после этого, если человек пригоден к службе, выдается мобилизационное распоряжение. После этого мобилизованного отправят на обучение.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:20Путин нужен России для победы – Сальдо
19:16Смотрите, кто возвращается. Дональд Туск представил будущее правительство Польши
18:59Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира
18:25Кличко завис под землёй чем снова рассмешил украинцев
18:15Путин идёт на выборы, опасный спорт. Итоги 8 декабря на Украине
17:45США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше
17:41"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ
17:27"Вернул нам Родину": Жога обратился к Путину от имени всего Донбасса - Пушилин
17:27"Коррупционер" вернулся в Раду. Одарченко засняли в зале украинского парламента
16:58"Позор, в отставку!" Фермеры Молдавии протестуют против импорта зерна с Украины
16:35Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина
16:22Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план
16:13Уже висит на волоске. Режим Зеленского угробят либо Запад, либо бунт
16:03Мы точно знаем, что там происходит, в ЕС Украине нельзя - Орбан
16:00Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств
15:58Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС
15:40Лондон вместо Вашингтона. Автор The Times размышляет о спасении Европы
15:31Расширяем горизонты: мультимедийное издание Украина.ру в Китае. Главные итоги
15:31Контуры большого альянса. Что принесет визит президента Ирана в Москву
15:25"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок"
Лента новостейМолния