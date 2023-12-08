https://ukraina.ru/20231208/1051867240.html

США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше

США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше - 08.12.2023 Украина.ру

США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков рассказал о том, как именно США дали понять, что выходят из украинского конфликта, на кого Вашингтон переложит управление и финансирование киевского режима и спрогнозировал последствия российского зимнего наступления.

2023-12-08T17:45

2023-12-08T17:45

2023-12-08T17:45

видео

александр казаков

россия

украина

сво

китай

иран

наступление

сша

великобритания

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00:42 – американский пакет военной помощи для Украины составил 175 миллионов долларов – как это отразится на ходе боевых действий?09:37 – встреча украинского генерала Залужного с главой Пентагона Ллойдом Остином: что означает это вопиющее нарушение протокола?11:10 – кому США передадут обязанность финансировать киевский режим?18:10 – о ходе зимней кампании и её последствиях для войск киевского режима;25:50 – действительно ли нужно генеральное наступление для успеха спецоперации?32:51 – для чего киевский режим сделал военные преступления частью своей стратегии?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр казаков, россия, украина, сво, китай, иран, наступление, сша, великобритания, видео