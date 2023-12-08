США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше - 08.12.2023 Украина.ру
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США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше
США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше - 08.12.2023 Украина.ру
США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков рассказал о том, как именно США дали понять, что выходят из украинского конфликта, на кого Вашингтон переложит управление и финансирование киевского режима и спрогнозировал последствия российского зимнего наступления.
2023-12-08T17:45
2023-12-08T17:45
видео
александр казаков
россия
украина
сво
китай
иран
наступление
сша
великобритания
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00:42 – американский пакет военной помощи для Украины составил 175 миллионов долларов – как это отразится на ходе боевых действий?09:37 – встреча украинского генерала Залужного с главой Пентагона Ллойдом Остином: что означает это вопиющее нарушение протокола?11:10 – кому США передадут обязанность финансировать киевский режим?18:10 – о ходе зимней кампании и её последствиях для войск киевского режима;25:50 – действительно ли нужно генеральное наступление для успеха спецоперации?32:51 – для чего киевский режим сделал военные преступления частью своей стратегии?
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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5
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видео, александр казаков, россия, украина, сво, китай, иран, наступление, сша, великобритания, видео
Видео, Александр Казаков, Россия, Украина, СВО, Китай, Иран, наступление, США, Великобритания

США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше

17:45 08.12.2023
 
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков рассказал о том, как именно США дали понять, что выходят из украинского конфликта, на кого Вашингтон переложит управление и финансирование киевского режима и спрогнозировал последствия российского зимнего наступления.
00:42 – американский пакет военной помощи для Украины составил 175 миллионов долларов – как это отразится на ходе боевых действий?
09:37 – встреча украинского генерала Залужного с главой Пентагона Ллойдом Остином: что означает это вопиющее нарушение протокола?
11:10 – кому США передадут обязанность финансировать киевский режим?
18:10 – о ходе зимней кампании и её последствиях для войск киевского режима;
25:50 – действительно ли нужно генеральное наступление для успеха спецоперации?
32:51 – для чего киевский режим сделал военные преступления частью своей стратегии?
 
ВидеоАлександр КазаковРоссияУкраинаСВОКитайИраннаступлениеСШАВеликобритания
 
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Заголовок открываемого материала
17:45США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше
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