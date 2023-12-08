https://ukraina.ru/20231208/1051867240.html
США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше
США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше - 08.12.2023 Украина.ру
США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков рассказал о том, как именно США дали понять, что выходят из украинского конфликта, на кого Вашингтон переложит управление и финансирование киевского режима и спрогнозировал последствия российского зимнего наступления.
2023-12-08T17:45
2023-12-08T17:45
2023-12-08T17:45
видео
александр казаков
россия
украина
сво
китай
иран
наступление
сша
великобритания
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00:42 – американский пакет военной помощи для Украины составил 175 миллионов долларов – как это отразится на ходе боевых действий?09:37 – встреча украинского генерала Залужного с главой Пентагона Ллойдом Остином: что означает это вопиющее нарушение протокола?11:10 – кому США передадут обязанность финансировать киевский режим?18:10 – о ходе зимней кампании и её последствиях для войск киевского режима;25:50 – действительно ли нужно генеральное наступление для успеха спецоперации?32:51 – для чего киевский режим сделал военные преступления частью своей стратегии?
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр казаков, россия, украина, сво, китай, иран, наступление, сша, великобритания, видео
Видео, Александр Казаков, Россия, Украина, СВО, Китай, Иран, наступление, США, Великобритания
США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков рассказал о том, как именно США дали понять, что выходят из украинского конфликта, на кого Вашингтон переложит управление и финансирование киевского режима и спрогнозировал последствия российского зимнего наступления.
00:42 – американский пакет военной помощи для Украины составил 175 миллионов долларов – как это отразится на ходе боевых действий?
09:37 – встреча украинского генерала Залужного с главой Пентагона Ллойдом Остином: что означает это вопиющее нарушение протокола?
11:10 – кому США передадут обязанность финансировать киевский режим?
18:10 – о ходе зимней кампании и её последствиях для войск киевского режима;
25:50 – действительно ли нужно генеральное наступление для успеха спецоперации?
32:51 – для чего киевский режим сделал военные преступления частью своей стратегии?