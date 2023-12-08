"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок" - 08.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231208/1051863024.html
"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок"
"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок" - 08.12.2023 Украина.ру
"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок"
"Калашников" начал поставлять новые модели комплекта боевого снаряжения "Стрелок“, сообщили 8 декабря в концерне
2023-12-08T15:25
2023-12-08T15:25
новости
россия
вс рф
калашников
снаряжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051861504_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_415e321a3b50c388281f85f8d32c6f29.jpg
КБС «Стрелок» анонсировали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Он состоит из бронежилета «Корсет плюс» по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации «Стрелок», рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки.Противоосколочные бронеэлементы поставляет АО "НИИ стали".До конца года концерн поставит заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения в исполнении «Стрелок».
https://ukraina.ru/20231028/1050569873.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051861504_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_f88401fcf8899903408ab88954a7c33b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вс рф, калашников, снаряжение
Новости, Россия, ВС РФ, Калашников, снаряжение

"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок"

15:25 08.12.2023
 
© kalashnikovgroup.ru
© kalashnikovgroup.ru
Читать в
"Калашников" начал поставлять новые модели комплекта боевого снаряжения "Стрелок“, сообщили 8 декабря в концерне

"ООО «Триада-ТКО» (концерн "Калашников", – Ред.) начало поставлять новые комплекты боевого снаряжения (КБС) «Стрелок» в адрес заказчика. Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации“, - говорится в сообщении.

КБС «Стрелок» анонсировали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Он состоит из бронежилета «Корсет плюс» по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации «Стрелок», рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки.
Противоосколочные бронеэлементы поставляет АО "НИИ стали".
До конца года концерн поставит заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения в исполнении «Стрелок».
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 09:36
Российские "Ланцеты" являются "кошмаром" для польских САУ - InteriaРоссийские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожают большое количество польских самоходных гаубиц Krab на Украине, что вынуждает артиллеристов ВСУ модернизировать защиту этих артиллерийские установки. Об этом пишет Interia
 
НовостиРоссияВС РФКалашниковснаряжение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Уже висит на волоске. Режим Зеленского угробят либо Запад, либо бунт
16:03Мы точно знаем, что там происходит, в ЕС Украине нельзя - Орбан
16:00Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств
15:58Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС
15:40Лондон вместо Вашингтона. Автор The Times размышляет о спасении Европы
15:31Расширяем горизонты: мультимедийное издание Украина.ру в Китае. Главные итоги
15:31Контуры большого альянса. Что принесет визит президента Ирана в Москву
15:25"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок"
15:03"Лидер мирового масштаба": генерал Шаманов о планах Путина участвовать в выборах
14:16Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации
14:15Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
14:14"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева
14:09США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков
13:59В Госдуму внесен закон о запрете треш-контента в интернете
13:52Люди нужны больше, чем пули – Washington Post о массовом бегстве мужчин с Украины
13:38В США обвинения Хантера Байдена назвали "ядерной бомбой" под его отца
13:25Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК
13:23Не Авдеевка: откуда Россия должна вытеснить ВСУ и какой важный вопрос это поможет решить– Евсеев
13:15Директор оборонного завода воровал деньги на закупку запчастей для Су-27 - СБУ
13:01Финляндия отказала Украине в экстрадиции командира ДШРГ "Русич"
Лента новостейМолния