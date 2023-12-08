"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок"
© kalashnikovgroup.ru
© kalashnikovgroup.ru
"Калашников" начал поставлять новые модели комплекта боевого снаряжения "Стрелок“, сообщили 8 декабря в концерне
"ООО «Триада-ТКО» (концерн "Калашников", – Ред.) начало поставлять новые комплекты боевого снаряжения (КБС) «Стрелок» в адрес заказчика. Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации“, - говорится в сообщении.
КБС «Стрелок» анонсировали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Он состоит из бронежилета «Корсет плюс» по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации «Стрелок», рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки.
Противоосколочные бронеэлементы поставляет АО "НИИ стали".
До конца года концерн поставит заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения в исполнении «Стрелок».
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