https://ukraina.ru/20231208/1051863024.html

"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок"

"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок" - 08.12.2023 Украина.ру

"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок"

"Калашников" начал поставлять новые модели комплекта боевого снаряжения "Стрелок“, сообщили 8 декабря в концерне

2023-12-08T15:25

2023-12-08T15:25

2023-12-08T15:25

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КБС «Стрелок» анонсировали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Он состоит из бронежилета «Корсет плюс» по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации «Стрелок», рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки.Противоосколочные бронеэлементы поставляет АО "НИИ стали".До конца года концерн поставит заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения в исполнении «Стрелок».

https://ukraina.ru/20231028/1050569873.html

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новости, россия, вс рф, калашников, снаряжение