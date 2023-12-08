Директор оборонного завода воровал деньги на закупку запчастей для Су-27 - СБУ
13:15 08.12.2023 (обновлено: 13:16 08.12.2023)
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
Директор украинского оборонного предприятия пытался украсть 4 миллиона гривен (10 миллионов рублей), выделенные на закупку запчастей для истребителей Су-27, сообщили в Службе безопасности Украины
"СБУ и бюро экономической безопасности разоблачили главу оборонного завода, который разворовывал бюджетные средства на закупки запчастей для Су-27 […] Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях Су-27", - говорится в сообщении.
По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий Украины вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн бюджетных гривен (около 10 миллионов рублей) на закупки соответствующего авиаоборудования.
Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля, узнали в СБУ.
Впрочем, дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить. Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества, сообщили в украинском ведомстве
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