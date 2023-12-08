https://ukraina.ru/20231208/1051858483.html

Директор оборонного завода воровал деньги на закупку запчастей для Су-27 - СБУ

Директор оборонного завода воровал деньги на закупку запчастей для Су-27 - СБУ - 08.12.2023 Украина.ру

Директор оборонного завода воровал деньги на закупку запчастей для Су-27 - СБУ

Директор украинского оборонного предприятия пытался украсть 4 миллиона гривен (10 миллионов рублей), выделенные на закупку запчастей для истребителей Су-27, сообщили в Службе безопасности Украины

2023-12-08T13:15

2023-12-08T13:15

2023-12-08T13:16

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коррупция

су-27

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По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий Украины вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн бюджетных гривен (около 10 миллионов рублей) на закупки соответствующего авиаоборудования.Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля, узнали в СБУ. Впрочем, дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить. Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества, сообщили в украинском ведомствеЗлоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20231204/1051710435.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сбу, коррупция, су-27