Освобождение Тордена, люди закончились, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 декабря - 08.12.2023 Украина.ру
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Освобождение Тордена, люди закончились, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
Освобождение Тордена, люди закончились, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 декабря - 08.12.2023 Украина.ру
Освобождение Тордена, люди закончились, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
Верховный суд Финляндии запретил экстрадировать Воислава Тордена и постановил освободить его. В ВСУ пожаловались на нехватку профессионалов. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
2023-12-08T13:00
2023-12-08T13:00
хроники
эксклюзив
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Как сообщило издание Helsingin Sanomat, Верховный суд Финляндии запретил экстрадировать россиянина Воислава Тордена, также известного как Ян Петровский, на Украину и вынес постановление о его освобождении."По решению Верховного суда, Финляндия не может согласиться на экстрадицию Воислава Тордена на Украину. Согласно решению Верховного суда, больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей с целью обеспечения его возможной экстрадиции. Верховный суд предписывает немедленно освободить Тордена, если нет других оснований для лишения свободы", – отмечалось в публикации издание.Как рассказала адвокат россиянина Наталья Мальгина в комментарии РИА "Новости", она получила решение суда и едет забирать Тордена из тюрьмы."Решение получили, едем забирать из тюрьмы", – отметила она.Тордена задержали финские пограничники в аэропорту Хельсинки 20 июля, когда тот пытался вылететь в Ниццу. Его заподозрили в нарушении миграционного законодательства. Торден фигурирует в санкционных списках как Ян Петровский и мог разыскиваться украинскими властями. Последние подали запрос на экстрадицию Тордена на Украину.На Украине подозревали Тордена в участии в боевых действиях в Донбассе в 2014-2015 годах.Люди закончилисьКак заявил в комментарии изданию Washington Post командир штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным "Дельфин", в украинский армии ощущается острая нехватка профессионалов."Нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры заканчиваются", - заявил он."Дельфин" обвинил украинское мирное население в том, что оно якобы решило полностью "повесить" весь груз военных действий на тех, кто с первых дней оказался на фронте."Министр обороны Рустем Умеров недавно заявил на форуме европейской безопасности, что на Украине на военной службе находится 1 млн человек, в том числе 800 тыс. в вооружённых силах. Но потери были ошеломляющими: ещё в начале этого года представители службы безопасности США подсчитали, что Украина потеряла более 124 500 человек, в том числе более 15 500 убитых в боях", - также сообщило издание.Тем временем украинская служба БиБиСи* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) сообщила о том, что украинцев могут обязать являться в военкомат в течение 48 часов после получения повестки на электронную почту или заказным письмом."Повестки смогут вручать не только лично под роспись, но и путем направления на электронную почту или заказным письмом. После уведомления гражданин будет обязан явиться в ТЦК в течение 48 часов", - указывалось в публикации.Соответствующий законопроект разрабатывают народные депутаты Украины.Кроме того, в сервисе "ДіЯ" (аналог российских "Госуслуг", - Ред.) может появиться "сертификат защитника" - что-то вроде военного битела. Без этого сертификата гражданин Украины не сможет ни зарегистрировать имущество, ни пересечь границу, ни оформить брак.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 6 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 82 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской , Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."Поступили сведения о гибели ребенка - мальчика 2010 года рождения, в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Петровском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ повреждены 6 жилых домостроений в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском, Никитовском районах Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 62 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 62 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новые Лагеря — 7; Днепряны — 2; Крынки — 28; Алёшки — 19; Старая Збурьевка — 2; Саги — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, за минувшие сутки в Горностаевском районе было зафиксировано 22 удара со стороны ВСУ"Огонь вёлся преимущественно по Заводовке. Также отмечается активная работа дронов врага в районе Каир", — отметили в администрации округа.Работа мобильной связи на территории района пока неустойчива.Утром 8 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Наумовка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство &lt;...&gt; В Волоконовском районе на окраине села Коновалово с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса", - отмечалось в сводке.Ни в одном из населённых пунктов районов пострадавших и разрушений не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка было выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших и разрушений не было. На окраине села Козинка с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. На окраине села Сподарюшино ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, а также сбросили с квадрокоптера одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений не было.В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка – было зафиксировано 4 прилёта. Пострадавших не было. В трёх частных домовладениях выбиты стекла, посечены заборы и кровля. Кроме того, были повреждены беседка и фронтон административного здания."В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено 5 миномётных снарядов, по селу Белянка – 3, по МАПП "Шебекино" – 2 миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20231208/1051850681.html
https://ukraina.ru/20231207/1051840271.html
https://ukraina.ru/20231207/1051825298.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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96
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Освобождение Тордена, люди закончились, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 декабря

13:00 08.12.2023
 
© Фото : Обыкновенный царизм / TelegramЯн Петровский "Славян"
Ян Петровский Славян - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Обыкновенный царизм / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Верховный суд Финляндии запретил экстрадировать Воислава Тордена и постановил освободить его. В ВСУ пожаловались на нехватку профессионалов. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Как сообщило издание Helsingin Sanomat, Верховный суд Финляндии запретил экстрадировать россиянина Воислава Тордена, также известного как Ян Петровский, на Украину и вынес постановление о его освобождении.
"По решению Верховного суда, Финляндия не может согласиться на экстрадицию Воислава Тордена на Украину. Согласно решению Верховного суда, больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей с целью обеспечения его возможной экстрадиции. Верховный суд предписывает немедленно освободить Тордена, если нет других оснований для лишения свободы", – отмечалось в публикации издание.
Как рассказала адвокат россиянина Наталья Мальгина в комментарии РИА "Новости", она получила решение суда и едет забирать Тордена из тюрьмы.
"Решение получили, едем забирать из тюрьмы", – отметила она.
Тордена задержали финские пограничники в аэропорту Хельсинки 20 июля, когда тот пытался вылететь в Ниццу. Его заподозрили в нарушении миграционного законодательства. Торден фигурирует в санкционных списках как Ян Петровский и мог разыскиваться украинскими властями. Последние подали запрос на экстрадицию Тордена на Украину.
На Украине подозревали Тордена в участии в боевых действиях в Донбассе в 2014-2015 годах.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
09:00
Торг Байдена с республиканцами, людоедские комментарии. Главное на Украине на утро 8 декабряБелый дом может пойти на уступки республиканцам в Сенате, чтобы поддержать Украину. Украинские журналисты обрадовались трагедии в Брянске
Люди закончились
Как заявил в комментарии изданию Washington Post командир штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным "Дельфин", в украинский армии ощущается острая нехватка профессионалов.
"Нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры заканчиваются", - заявил он.
"Дельфин" обвинил украинское мирное население в том, что оно якобы решило полностью "повесить" весь груз военных действий на тех, кто с первых дней оказался на фронте.
"Министр обороны Рустем Умеров недавно заявил на форуме европейской безопасности, что на Украине на военной службе находится 1 млн человек, в том числе 800 тыс. в вооружённых силах. Но потери были ошеломляющими: ещё в начале этого года представители службы безопасности США подсчитали, что Украина потеряла более 124 500 человек, в том числе более 15 500 убитых в боях", - также сообщило издание.
Тем временем украинская служба БиБиСи* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) сообщила о том, что украинцев могут обязать являться в военкомат в течение 48 часов после получения повестки на электронную почту или заказным письмом.

"Повестки смогут вручать не только лично под роспись, но и путем направления на электронную почту или заказным письмом. После уведомления гражданин будет обязан явиться в ТЦК в течение 48 часов", - указывалось в публикации.
Соответствующий законопроект разрабатывают народные депутаты Украины.
Кроме того, в сервисе "ДіЯ" (аналог российских "Госуслуг", - Ред.) может появиться "сертификат защитника" - что-то вроде военного битела. Без этого сертификата гражданин Украины не сможет ни зарегистрировать имущество, ни пересечь границу, ни оформить брак.
Северомуйский тоннель - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 19:03
Теракт на БАМе, увольнение Вениславского. Итоги 7 декабря на УкраинеФСБ раскрыла подготовленный украинскими спецслужбами теракт на Байкало-Амурской магистрали. Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной Раде Фёдора Вениславского
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по этому региону России.
"На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 6 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 82 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской , Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы).
"Поступили сведения о гибели ребенка - мальчика 2010 года рождения, в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Петровском районе Донецка", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ повреждены 6 жилых домостроений в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском, Никитовском районах Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 62 снаряда.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 62 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новые Лагеря — 7; Днепряны — 2; Крынки — 28; Алёшки — 19; Старая Збурьевка — 2; Саги — 4", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, за минувшие сутки в Горностаевском районе было зафиксировано 22 удара со стороны ВСУ
"Огонь вёлся преимущественно по Заводовке. Также отмечается активная работа дронов врага в районе Каир", — отметили в администрации округа.
Работа мобильной связи на территории района пока неустойчива.
Рустем Умеров и Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 13:00
Встреча Остина и Умерова, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 декабряМинистры обороны США Ллойд Остин и Украины Рустем Умеров провели встречу в Пентагоне. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Утром 8 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону России.
"В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Наумовка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство <...> В Волоконовском районе на окраине села Коновалово с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса", - отмечалось в сводке.
Ни в одном из населённых пунктов районов пострадавших и разрушений не было.
Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка было выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших и разрушений не было. На окраине села Козинка с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. На окраине села Сподарюшино ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, а также сбросили с квадрокоптера одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений не было.
В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка – было зафиксировано 4 прилёта. Пострадавших не было. В трёх частных домовладениях выбиты стекла, посечены заборы и кровля. Кроме того, были повреждены беседка и фронтон административного здания.
"В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено 5 миномётных снарядов, по селу Белянка – 3, по МАПП "Шебекино" – 2 миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
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13:00Освобождение Тордена, люди закончились, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
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