https://ukraina.ru/20231208/1051854440.html
"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США
"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США - 08.12.2023 Украина.ру
"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США
Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своем телеграм-канале обратил внимание на необычное поведение администрации президента США Джо Байдена
2023-12-08T11:56
2023-12-08T11:56
2023-12-08T11:56
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дмитрий медведев
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Примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты, заявил Медведев. Однако в сложившейся ситуации есть и нечто новое, считает он.Накануне сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь УкраинеЭто пока не отказ от финансирования Украины, а, возможно, некоторая задержка до согласования позиций в конгрессе политических сил и элит США. При этом G7 в тот же день подтвердила свою позицию на всестороннюю, прежде всего военную поддержку Украины. А президент США Джо Байден назвал решение сената сумасшествием и пригрозил, что, если Россия победит в российско-украинском конфликте, Путин пойдет дальше, якобы нападет на страны НАТО.В Кремле выразили сожаление по поводу того, что руководство США "продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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сша, новости, деньги, конгресс сша, государство, распад, дмитрий медведев, украина
США, Новости, деньги, Конгресс США, государство, распад, Дмитрий Медведев, Украина
"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США
Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своем телеграм-канале обратил внимание на необычное поведение администрации президента США Джо Байдена
Примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты, заявил Медведев. Однако в сложившейся ситуации есть и нечто новое, считает он.
"Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада. Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи", - уточнил Медведев.
Накануне сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине
Это пока не отказ от финансирования Украины, а, возможно, некоторая задержка до согласования позиций в конгрессе политических сил и элит США. При этом G7 в тот же день подтвердила свою позицию на всестороннюю, прежде всего военную поддержку Украины. А президент США Джо Байден назвал решение сената сумасшествием и пригрозил, что, если Россия победит в российско-украинском конфликте, Путин пойдет дальше, якобы нападет на страны НАТО.
В Кремле выразили сожаление по поводу того, что руководство США "продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах".