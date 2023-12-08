"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США - 08.12.2023 Украина.ру
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"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США
"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США - 08.12.2023 Украина.ру
"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США
Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своем телеграм-канале обратил внимание на необычное поведение администрации президента США Джо Байдена
2023-12-08T11:56
2023-12-08T11:56
сша
новости
деньги
конгресс сша
государство
распад
дмитрий медведев
украина
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Примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты, заявил Медведев. Однако в сложившейся ситуации есть и нечто новое, считает он.Накануне сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь УкраинеЭто пока не отказ от финансирования Украины, а, возможно, некоторая задержка до согласования позиций в конгрессе политических сил и элит США. При этом G7 в тот же день подтвердила свою позицию на всестороннюю, прежде всего военную поддержку Украины. А президент США Джо Байден назвал решение сената сумасшествием и пригрозил, что, если Россия победит в российско-украинском конфликте, Путин пойдет дальше, якобы нападет на страны НАТО.В Кремле выразили сожаление по поводу того, что руководство США "продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах".
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сша, новости, деньги, конгресс сша, государство, распад, дмитрий медведев, украина
США, Новости, деньги, Конгресс США, государство, распад, Дмитрий Медведев, Украина

"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США

11:56 08.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своем телеграм-канале обратил внимание на необычное поведение администрации президента США Джо Байдена
Примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты, заявил Медведев. Однако в сложившейся ситуации есть и нечто новое, считает он.
"Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада. Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи", - уточнил Медведев.
Накануне сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине
Это пока не отказ от финансирования Украины, а, возможно, некоторая задержка до согласования позиций в конгрессе политических сил и элит США. При этом G7 в тот же день подтвердила свою позицию на всестороннюю, прежде всего военную поддержку Украины. А президент США Джо Байден назвал решение сената сумасшествием и пригрозил, что, если Россия победит в российско-украинском конфликте, Путин пойдет дальше, якобы нападет на страны НАТО.
В Кремле выразили сожаление по поводу того, что руководство США "продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах".
Игорь Коротченко
Вчера, 15:57
Байдену – наслаждаться демократией, России – не расслабляться. Коротченко о голосовании сената СШАВ среду, 6 декабря, сенат США по факту провалил голосование, назначенное на этот день. Пакетный запрос Белого дома о комплексной финансовой помощи, включающий и Украину, и Израиль, принят не был. Вернее вопрос его принятия отложен, завис
 
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