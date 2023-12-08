https://ukraina.ru/20231208/1051854440.html

"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США

"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США - 08.12.2023 Украина.ру

"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США

Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своем телеграм-канале обратил внимание на необычное поведение администрации президента США Джо Байдена

2023-12-08T11:56

2023-12-08T11:56

2023-12-08T11:56

сша

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конгресс сша

государство

распад

дмитрий медведев

украина

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Примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты, заявил Медведев. Однако в сложившейся ситуации есть и нечто новое, считает он.Накануне сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь УкраинеЭто пока не отказ от финансирования Украины, а, возможно, некоторая задержка до согласования позиций в конгрессе политических сил и элит США. При этом G7 в тот же день подтвердила свою позицию на всестороннюю, прежде всего военную поддержку Украины. А президент США Джо Байден назвал решение сената сумасшествием и пригрозил, что, если Россия победит в российско-украинском конфликте, Путин пойдет дальше, якобы нападет на страны НАТО.В Кремле выразили сожаление по поводу того, что руководство США "продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах".

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сша, новости, деньги, конгресс сша, государство, распад, дмитрий медведев, украина