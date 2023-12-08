Азербайджан отрицает поставки снарядов для ВСУ. Чего хочет Баку? - 08.12.2023 Украина.ру
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Азербайджан отрицает поставки снарядов для ВСУ. Чего хочет Баку?
Азербайджан отрицает поставки снарядов для ВСУ. Чего хочет Баку? - 08.12.2023 Украина.ру
Азербайджан отрицает поставки снарядов для ВСУ. Чего хочет Баку?
Украинский волонтёр Роман Бочкала выложил в сеть своё фото из цеха, в котором производятся 122-мм артиллерийские снаряды для нужды ВСУ. Заинтересованные интернет-пользователи идентифицировали место, в котором было сделано фото, как завод азербайджанской компании Palladium Defense and Security Solutions.
2023-12-08T10:54
2023-12-08T11:03
эксклюзив
азербайджан
скандал
украина
волонтеры
всу
сво
боеприпасы
россия
помощь
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В компании поспешили опровергнуть информацию, согласно которой азербайджанские производители поставляют украинской стороне боеприпасы. В Palladium также утверждают, что компания имеет давние связи с РФ и хочет сохранить нейтралитет в нынешнем конфликте. Так или иначе, эта ситуация вновь ставит вопрос о том, какую позицию по отношению к происходящему вокруг СВО занимает Азербайджан, и к чему именно стремится Баку, формируя свою внешнеполитическую линию на российско-украинском направлении.Прежде всего, стоит отметить, что Азербайджан часто ставят в один ряд с бывшими среднеазиатскими республиками СССР, которые придерживаются многовекторности и равноудалённости, стараясь сохранить хорошие отношения и с Россией, и с Западом, и с Китаем, и с Турцией, и с другими центрами силы и влияния. Однако взгляды Баку в отношении российской СВО отличаются куда большим радикализмом, нежели то, что обычно озвучивается в том же Казахстане и Узбекистане.В частности, в августе текущего года посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев в ходе встречи с заместителем главы украинского МВД Богданом Драпятым выразил восхищение "стойкостью и мужеством" Киева в деле "отпора агрессии РФ". Ранее, в феврале 2023 г. глава азербайджанской делегации при ПА ОБСЕ Азай Гулиев также характеризовал СВО как "нелегальную войну" и "агрессию против Украины". Можно отметить, что по градусу риторики Баку приближается скорее не к Астане и Ташкенту, а к Кишинёву, Риге и Вильнюсу.Официальная позиция Азербайджана заключается в том, что он оказывает Украине лишь гуманитарную помощь – в частности, поставляет ей генераторы и трансформаторы. Однако в зоне СВО и раньше замечали азербайджанские боеприпасы и образцы вооружения (в частности, миномёты и мины) – и это даже не учитывая поставок ГСМ для ВСУ.Кроме того, согласно заявлениям того же посла Мардалиева, азербайджанские военные проводили для украинских коллег тренинги по разминированию. По официальной версии, речь шла о действиях в интересах мирных граждан, однако данная тема поднималась в августе этого года, из-за чего наблюдатели закономерно предположили, что это было связано с попытками ВСУ преодолеть российские минные заграждения, которые к тому моменту стали для них серьёзнейшей проблемой.Азербайджан чувствует себя очень уверенно. В этом году Баку смог решить в свою пользу Карабахский конфликт, уничтожив Нагорно-Карабахскую республику. Опять же, по официальной версии, Баку действовал в рамках борьбы с сепаратизмом, из-за чего "территориальная целостность" всех государств мира является для него фактором, априори не подлежащим ревизии. Однако де-факто произошедшее является частью очередной серии глобальной игры по вытеснению России из Закавказья. Также нельзя забывать о том, что в 2020 году азербайджанскими военными был сбит российский вертолёт, а в ходе нынешней кампании по захвату Карабаха там были расстреляны российские миротворцы.Кроме того, Баку постоянно чувствует на своём плече руку турецкого "старшего брата", что также придаёт ему уверенности в своих силах. Азербайджан участвует в ряде проектов, связанных с транзитом различных товаров на Запад в обход России, но в политическом плане его амбиции носят преимущественно региональный характер. Тем не менее, Баку оказался вписан в схемы, разработкой и реализацией которых занимается Анкара. А вот её устремления уже можно смело охарактеризовать как глобальные.Помимо распространения и популяризации пантюркизма, а также попыток воссоздать Османскую империю на новых основаниях – преимущественно экономических и культурных – Турция ведёт собственную игру на Украине. Анкара, в отличие от Баку, открыто и даже отчасти демонстративно оказывает Киеву всестороннюю военную помощь, поставляя самые необходимые ему образцы вооружений – бронетранспортёры, артиллерию, ударные беспилотники и т.д. Делается это отнюдь не из любви к украинцам и вне обязательств в рамках НАТО. Просто Турция считает Украину своей сферой влияния, причём речь идёт не только о Крыме, но и обо всём Причерноморье, где Анкара явно не против стать гегемоном.Азербайджан не хочет в открытую портить отношения с Россией. Однако потакание турецким имперским устремлениям вкупе с желанием поучаствовать в очередном "тюркском ренессансе", сценарий которого пишется на в Баку и даже не в Анкаре, а, например, в Лондоне, может привести к тому, что российско-азербайджанское взаимодействие начнёт серьёзно деградировать.
https://ukraina.ru/20231207/1051815021.html
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эксклюзив, азербайджан, скандал, украина, волонтеры, всу, сво, боеприпасы, россия, помощь, гуманитарная помощь, запад, закавказье, турция, снаряды
Эксклюзив, Азербайджан, скандал, Украина, волонтеры, ВСУ, СВО, боеприпасы, Россия, помощь, гуманитарная помощь, Запад, Закавказье, Турция, снаряды

Азербайджан отрицает поставки снарядов для ВСУ. Чего хочет Баку?

10:54 08.12.2023 (обновлено: 11:03 08.12.2023)
 
© Bochkala_WAR/Telegram
© Bochkala_WAR/Telegram
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинский волонтёр Роман Бочкала выложил в сеть своё фото из цеха, в котором производятся 122-мм артиллерийские снаряды для нужды ВСУ. Заинтересованные интернет-пользователи идентифицировали место, в котором было сделано фото, как завод азербайджанской компании Palladium Defense and Security Solutions.
В компании поспешили опровергнуть информацию, согласно которой азербайджанские производители поставляют украинской стороне боеприпасы. В Palladium также утверждают, что компания имеет давние связи с РФ и хочет сохранить нейтралитет в нынешнем конфликте. Так или иначе, эта ситуация вновь ставит вопрос о том, какую позицию по отношению к происходящему вокруг СВО занимает Азербайджан, и к чему именно стремится Баку, формируя свою внешнеполитическую линию на российско-украинском направлении.
Прежде всего, стоит отметить, что Азербайджан часто ставят в один ряд с бывшими среднеазиатскими республиками СССР, которые придерживаются многовекторности и равноудалённости, стараясь сохранить хорошие отношения и с Россией, и с Западом, и с Китаем, и с Турцией, и с другими центрами силы и влияния. Однако взгляды Баку в отношении российской СВО отличаются куда большим радикализмом, нежели то, что обычно озвучивается в том же Казахстане и Узбекистане.
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 08:41
"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на УкраинеНам сейчас щедро подкидывают информацию, что у ВСУ снарядный голод, а западные арсеналы пусты. Ничего подобного, у Киева постоянно что-то появляется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В частности, в августе текущего года посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев в ходе встречи с заместителем главы украинского МВД Богданом Драпятым выразил восхищение "стойкостью и мужеством" Киева в деле "отпора агрессии РФ". Ранее, в феврале 2023 г. глава азербайджанской делегации при ПА ОБСЕ Азай Гулиев также характеризовал СВО как "нелегальную войну" и "агрессию против Украины". Можно отметить, что по градусу риторики Баку приближается скорее не к Астане и Ташкенту, а к Кишинёву, Риге и Вильнюсу.
Официальная позиция Азербайджана заключается в том, что он оказывает Украине лишь гуманитарную помощь – в частности, поставляет ей генераторы и трансформаторы. Однако в зоне СВО и раньше замечали азербайджанские боеприпасы и образцы вооружения (в частности, миномёты и мины) – и это даже не учитывая поставок ГСМ для ВСУ.
Кроме того, согласно заявлениям того же посла Мардалиева, азербайджанские военные проводили для украинских коллег тренинги по разминированию. По официальной версии, речь шла о действиях в интересах мирных граждан, однако данная тема поднималась в августе этого года, из-за чего наблюдатели закономерно предположили, что это было связано с попытками ВСУ преодолеть российские минные заграждения, которые к тому моменту стали для них серьёзнейшей проблемой.
Азербайджан чувствует себя очень уверенно. В этом году Баку смог решить в свою пользу Карабахский конфликт, уничтожив Нагорно-Карабахскую республику. Опять же, по официальной версии, Баку действовал в рамках борьбы с сепаратизмом, из-за чего "территориальная целостность" всех государств мира является для него фактором, априори не подлежащим ревизии.
Однако де-факто произошедшее является частью очередной серии глобальной игры по вытеснению России из Закавказья. Также нельзя забывать о том, что в 2020 году азербайджанскими военными был сбит российский вертолёт, а в ходе нынешней кампании по захвату Карабаха там были расстреляны российские миротворцы.
Кроме того, Баку постоянно чувствует на своём плече руку турецкого "старшего брата", что также придаёт ему уверенности в своих силах. Азербайджан участвует в ряде проектов, связанных с транзитом различных товаров на Запад в обход России, но в политическом плане его амбиции носят преимущественно региональный характер. Тем не менее, Баку оказался вписан в схемы, разработкой и реализацией которых занимается Анкара. А вот её устремления уже можно смело охарактеризовать как глобальные.
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25 октября, 05:04
Новые реалии Закавказья. Что предпримет РоссияВ Иране прошла встреча глав внешнеполитических ведомств стран формата "3+3", включающего в себя три государства Закавказья (Армению, Азербайджан и Грузию), а также Россию, Иран и Турцию
Помимо распространения и популяризации пантюркизма, а также попыток воссоздать Османскую империю на новых основаниях – преимущественно экономических и культурных – Турция ведёт собственную игру на Украине. Анкара, в отличие от Баку, открыто и даже отчасти демонстративно оказывает Киеву всестороннюю военную помощь, поставляя самые необходимые ему образцы вооружений – бронетранспортёры, артиллерию, ударные беспилотники и т.д. Делается это отнюдь не из любви к украинцам и вне обязательств в рамках НАТО.
Просто Турция считает Украину своей сферой влияния, причём речь идёт не только о Крыме, но и обо всём Причерноморье, где Анкара явно не против стать гегемоном.
Азербайджан не хочет в открытую портить отношения с Россией. Однако потакание турецким имперским устремлениям вкупе с желанием поучаствовать в очередном "тюркском ренессансе", сценарий которого пишется на в Баку и даже не в Анкаре, а, например, в Лондоне, может привести к тому, что российско-азербайджанское взаимодействие начнёт серьёзно деградировать.
 
ЭксклюзивАзербайджанскандалУкраинаволонтерыВСУСВОбоеприпасыРоссияпомощьгуманитарная помощьЗападЗакавказьеТурцияснаряды
 
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