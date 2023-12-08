https://ukraina.ru/20231208/1051852757.html

Азербайджан отрицает поставки снарядов для ВСУ. Чего хочет Баку?

Азербайджан отрицает поставки снарядов для ВСУ. Чего хочет Баку? - 08.12.2023 Украина.ру

Азербайджан отрицает поставки снарядов для ВСУ. Чего хочет Баку?

Украинский волонтёр Роман Бочкала выложил в сеть своё фото из цеха, в котором производятся 122-мм артиллерийские снаряды для нужды ВСУ. Заинтересованные интернет-пользователи идентифицировали место, в котором было сделано фото, как завод азербайджанской компании Palladium Defense and Security Solutions.

2023-12-08T10:54

2023-12-08T10:54

2023-12-08T11:03

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В компании поспешили опровергнуть информацию, согласно которой азербайджанские производители поставляют украинской стороне боеприпасы. В Palladium также утверждают, что компания имеет давние связи с РФ и хочет сохранить нейтралитет в нынешнем конфликте. Так или иначе, эта ситуация вновь ставит вопрос о том, какую позицию по отношению к происходящему вокруг СВО занимает Азербайджан, и к чему именно стремится Баку, формируя свою внешнеполитическую линию на российско-украинском направлении.Прежде всего, стоит отметить, что Азербайджан часто ставят в один ряд с бывшими среднеазиатскими республиками СССР, которые придерживаются многовекторности и равноудалённости, стараясь сохранить хорошие отношения и с Россией, и с Западом, и с Китаем, и с Турцией, и с другими центрами силы и влияния. Однако взгляды Баку в отношении российской СВО отличаются куда большим радикализмом, нежели то, что обычно озвучивается в том же Казахстане и Узбекистане.В частности, в августе текущего года посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев в ходе встречи с заместителем главы украинского МВД Богданом Драпятым выразил восхищение "стойкостью и мужеством" Киева в деле "отпора агрессии РФ". Ранее, в феврале 2023 г. глава азербайджанской делегации при ПА ОБСЕ Азай Гулиев также характеризовал СВО как "нелегальную войну" и "агрессию против Украины". Можно отметить, что по градусу риторики Баку приближается скорее не к Астане и Ташкенту, а к Кишинёву, Риге и Вильнюсу.Официальная позиция Азербайджана заключается в том, что он оказывает Украине лишь гуманитарную помощь – в частности, поставляет ей генераторы и трансформаторы. Однако в зоне СВО и раньше замечали азербайджанские боеприпасы и образцы вооружения (в частности, миномёты и мины) – и это даже не учитывая поставок ГСМ для ВСУ.Кроме того, согласно заявлениям того же посла Мардалиева, азербайджанские военные проводили для украинских коллег тренинги по разминированию. По официальной версии, речь шла о действиях в интересах мирных граждан, однако данная тема поднималась в августе этого года, из-за чего наблюдатели закономерно предположили, что это было связано с попытками ВСУ преодолеть российские минные заграждения, которые к тому моменту стали для них серьёзнейшей проблемой.Азербайджан чувствует себя очень уверенно. В этом году Баку смог решить в свою пользу Карабахский конфликт, уничтожив Нагорно-Карабахскую республику. Опять же, по официальной версии, Баку действовал в рамках борьбы с сепаратизмом, из-за чего "территориальная целостность" всех государств мира является для него фактором, априори не подлежащим ревизии. Однако де-факто произошедшее является частью очередной серии глобальной игры по вытеснению России из Закавказья. Также нельзя забывать о том, что в 2020 году азербайджанскими военными был сбит российский вертолёт, а в ходе нынешней кампании по захвату Карабаха там были расстреляны российские миротворцы.Кроме того, Баку постоянно чувствует на своём плече руку турецкого "старшего брата", что также придаёт ему уверенности в своих силах. Азербайджан участвует в ряде проектов, связанных с транзитом различных товаров на Запад в обход России, но в политическом плане его амбиции носят преимущественно региональный характер. Тем не менее, Баку оказался вписан в схемы, разработкой и реализацией которых занимается Анкара. А вот её устремления уже можно смело охарактеризовать как глобальные.Помимо распространения и популяризации пантюркизма, а также попыток воссоздать Османскую империю на новых основаниях – преимущественно экономических и культурных – Турция ведёт собственную игру на Украине. Анкара, в отличие от Баку, открыто и даже отчасти демонстративно оказывает Киеву всестороннюю военную помощь, поставляя самые необходимые ему образцы вооружений – бронетранспортёры, артиллерию, ударные беспилотники и т.д. Делается это отнюдь не из любви к украинцам и вне обязательств в рамках НАТО. Просто Турция считает Украину своей сферой влияния, причём речь идёт не только о Крыме, но и обо всём Причерноморье, где Анкара явно не против стать гегемоном.Азербайджан не хочет в открытую портить отношения с Россией. Однако потакание турецким имперским устремлениям вкупе с желанием поучаствовать в очередном "тюркском ренессансе", сценарий которого пишется на в Баку и даже не в Анкаре, а, например, в Лондоне, может привести к тому, что российско-азербайджанское взаимодействие начнёт серьёзно деградировать.

https://ukraina.ru/20231207/1051815021.html

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