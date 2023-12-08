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Шторм на Чёрном море мог рассеять украинские минные поля – замсекретаря Совбеза

Шторм на Чёрном море мог рассеять украинские минные поля – замсекретаря Совбеза - 08.12.2023 Украина.ру

Шторм на Чёрном море мог рассеять украинские минные поля – замсекретаря Совбеза

Сильнейший шторм, обрушившийся на побережье Чёрного моря в конце ноября, мог рассеять минные заграждения ВСУ, что крайне опасно для гражданских судов. Об этом со ссылкой на замсекретаря Совбеза РФ Михаила Попова 8 декабря сообщает КП

2023-12-08T10:12

2023-12-08T10:12

2023-12-08T10:12

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"Высота волн тогда доходила до девяти метров. Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными. Это грозит большой опасностью для гражданских судов", - рассказал Попов в интервью изданию.Он также отметил, что это произошло как раз в те дни, когда госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсуждали в Брюсселе вопросы, связанные с "открытием маршрутов судоходства в Чёрном море"."Американцы и их киевские марионетки молчат о том, что своими совместными действиями они превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы. И это, конечно, окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств", - подчеркнул Попов.По его словам, в случае новой трагедии, подрыва на этих минах очередного судна, "западная пропаганда по уже отработанному шаблону во всех грехах обвинит Россию". У Вашингтона и Лондона для такого случая "наверняка заготовлена конспирологическая версия" о якобы использованием Россией для вызова этого супершторма "некоего климатического оружия".По мнению замсекретаря Совбеза, сложившиеся риски судоходству в Чёрном море вновь указывают на безальтернативность поставленных Россией целей СВО - демилитаризации и денацификации Украины.

https://ukraina.ru/20231208/1051848523.html

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новости, россия, совбез, черное море, украина, мины, шторм, сво, дмитрий кулеба, энтони блинкен