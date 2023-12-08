https://ukraina.ru/20231208/1051852207.html

"Вонючки-активисты" и мышиный террор. Что происходит в Днепре

"Вонючки-активисты" и мышиный террор. Что происходит в Днепре - 08.12.2023 Украина.ру

"Вонючки-активисты" и мышиный террор. Что происходит в Днепре

В городе Днепр в среду 6 декабря вспыхнул скандал, связанный с очередным проявлением хамского поведения мэра города Бориса Филатова, прозванного в 2014 году "Вешателем". Косвенно скандал был связан с убийством в Подмосковье бывшего украинского депутата Ильи Кивы.

2023-12-08T12:55

2023-12-08T12:55

2023-12-08T12:55

эксклюзив

украина

днепр

мэр

борис филатов

скандал

языковой скандал

националисты

соцсети

раненые

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Борис Филатов решил поглумиться над гибелью Кивы в соцсетях, но в комментарии под постом местные националисты пристали к нему с вопросом, почему мэрия направляет средства из местного бюджета на установку новогодних ёлок и замену брусчатки вместо затрат на ВСУ.Филатов в ответ нецензурно пригрозил националистам-активистам отправить их на фронт. "Вначале они пишут глупости мэру в Фейсбук, а потом сидят и трясутся от страха, что к ним могут прийти с вопросами. Ты сильный и смелый? Я могу тебе организовать командировку. Ты готов, таракан беременный?", - ответил мэр Днепра одному из жителей. По его мнению, в городе завелись "вонючки-активисты". Таковыми он считает националистов, которые уже полгода оказывают давление на местные власти, требуя передать средства из местных бюджетов на ВСУ (центральной власти).От националистов-активистов, которых поддерживает местная фракция "Слуг народа", горсовет и Филатова охраняет "Муниципальная варта", набранная из других националистов.В ответ националисты города зарегистрировали петицию на сайте президента с требованием ввести уголовную ответственность за нарушение чиновниками правил этичного поведения.Мэр Днепра не случайно столь эмоционально ответил на комментарии в соцсетях. Речь идет о миллиардах гривен, которые националисты пытаются отжать у него в пользу ВСУ. Бюджет Днепра на следующий год – рекордные 17 миллиардов гривен. При этом социальные расходы, затраты на строительство и ремонт будут урезаны. Тем не менее, 3,5 миллиарда планируется выделить на развитие структуры ЖКХ и еще 2 миллиарда – на развитие транспортной инфраструктуры. "Слуги народа" и подконтрольные им националисты подозревают, что Филатов распилит значительную часть средств, хотя хотели бы распилить их сами.В Днепре сейчас также разгорается очередной языковой скандал, который косвенно показывает, какими будут украинские врачи. В Днепровском государственном медицинском университете одна из студенток настрочила кляузу на свою преподавательницу за то, что та якобы заставляет ее говорить на русском языке. Дело взял под контроль местный "мовный омбудсман" Андрей Табинский. Преподавательница получила выговор, хотя все свои лекции она читает на украинском языке.Скандал произошел на практическом занятии "Пропедевтика внутренних болезней" для студентов третьего курса. В ходе занятия студенты должны были опросить реального больного. Им оказался пожилой мужчина, который украинского языка не понимал, а преподаватель попросил студентов опросить его на русском языке, что наотрез отказалась делать студентка из Львова, настрочив кляузу в соответствующие инстанции. К чести студентов Днепра они устроили львовской студентке обструкцию, в результате чего та переводится в другой вуз.В больницы Днепра тем временем продолжают поступать непрерывным потоком раненые украинские военнослужащие. Однако за последние недели несколько изменился характер ранений, говорят врачи журналистам издания "Наш город". "Последнее время раненых стало меньше. Но сейчас много военных укушенных дикими животными. По какой-то причине животные активизировались в конце лета, и это продолжается до сих пор. В прошлом году такого не было. Запасы антирабических вакцин (от бешенства), гамма-глобулина постоянно приходится пополнять. За один только последний месяц мы использовали гамма-глобулина больше, чем за весь прошлый год", - говорит Юрий, заведующий терапевтическим отделением, передает "Наш город".Терроризируют украинских военных преимущественно мыши. Однако даже укус мыши может заразить бешенством, поэтому пострадавшего необходимо срочно снять с линии фронта, отправить на вакцинацию и затем – 7 дней наблюдения за его состоянием. Случаев заболевания бешенством еще не было, но для многих украинских военных укус мыши - это шанс попасть в госпиталь. Не исключено, что в этом и секрет необычной агрессивности мышей к людям.На этой неделе в Днепре был также обнаружен схрон с крупными запасами вооружения, нелегально вывезенного из зоны боевых действий. Гранаты, автоматы, пистолеты, взрывчатка и 5 миллионов долларов наличкой за уже сбытый товар. Сколько бы украинские власти не пытались доказать западным партнерам, что всё оружие учтено и не уходит на черный рынок, но даже криминальная хроника по украинским городам говорит об обратном.На днях также СБУ обвинила жителей Днепра в попытке продать россиянам запчасти к боевым самолетам. "Речь идет о стартер-генераторах и авианасосах с запчастями к многоцелевым истребителям МиГ-29 на сумму более 10 млн грн", - говорится в заявлении СБУ. Детали якобы украли на заводе изготовителе, прятали на станции техобслуживания и пытались продать по объявлению на сайте.Также на этой неделе в Днепре, вслед за Закарпатьем и Львовом, военкомы устроили массовые облавы на посетителей спортзалов. Логика военкомов сводится к тому, что в спортзал ходят здоровые люди, которых можно забрить в ВСУ и отправить в Авдеевку. Таким образом, на Украине сейчас, как ни парадоксально, здоровый образ жизни может привести к преждевременной смерти.Тем временем жители уже готовятся к встрече Нового года. В среду 6 декабря в городе открылись ёлочные базары. Самый бюджетный вариант – сосна высотой 1 метр стоит 300 гр (700 р.), существенно дороже двух метровые карпатские ёли, которые везут из Закарпатья. Стоят они от 2000 до 3000 гр (5000-7000 р.).

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