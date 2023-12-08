https://ukraina.ru/20231208/1051849837.html

Страсти по "Западной Гайане" и юбилей Доктрины Монро

Страсти по "Западной Гайане" и юбилей Доктрины Монро - 08.12.2023 Украина.ру

Страсти по "Западной Гайане" и юбилей Доктрины Монро

Представитель МИД Украины по делам Латинской Америки Руслан Спирин наконец просветил нас, поведав страшную новость: "Планы Венесуэлы присоединить к себе спорную территорию Западная Гайана будет отвлекать внимание мирового сообщества от Украины".

2023-12-08T08:44

2023-12-08T08:44

2023-12-08T08:46

мнения

венесуэла

зарубежье

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Оставим без комментариев тот факт, что "Западная Гайана" это примерно как Швамбрания: такого географического понятия нет ни в Венесуэле, ни в Гайане. Всегда, когда киевская власть публично выражает свои знания о мире, миру должно становиться немного страшно.Но в целом, несмотря на ее отвлечение от Украины, мировая пресса сегодня счастлива. У нее есть новая история ужастиков, в виде вариаций на тему "венесуэльский тиран, вооруженный российским диктатором, собирается неспровоцированно вторгнуться в бедную и беззащитную страну, чтобы отобрать ее территорию и все богатства". Эта несложная идея, должна еще сильнее сплотить демократический мир и просто взвинтить рейтинг его главных охранителей - армий США и НАТО.Для начала представим себе сцену из далекого прошлого. В бухты южного побережья Карибского моря, веками столь ценимые английскими пиратами, заходят военные корабли только что победившей и обожаемой прогрессивными массами мира юной американской демократии и оттуда в корсарский рупор говорят лондонской короне: "Все. Возвращайтесь к берегам туманного Альбиона. Теперь это всё наше. А если есть желание остаться, договариваться будете с нами". Это и есть "доктрина Монро", которой несколько дней назад исполнилось 200 лет, имперская мысль, ставшая официальным государственным проектом всех без исключения правительств США, привыкших проводить его в жизнь морскими десантами, государственными переворотами, экономическими блокадами и дезинформационными кампаниями в СМИ всего мира.А теперь о главном событии недели. В прошлое воскресенье в Венесуэле прошел консультационный референдум по поводу спорных с соседней Гайаной территорий, известных как Эссекибо. В референдуме участвовали примерно половина венесуэльцев, имеющих право голоса и 95% из них высказались за восстановление венесуэльского суверенитета над Эссекибо.Многочисленные сенсационные заявления безответственной прессы о "начавшихся бестолконовениях" - ничем не подтвержденные глупости. Еще одна чепуха откровенно провокационного характера - это "подготовка военной операции Венесуэлы по аннексии Эссекибо". Каким-то удивительным образом эта не выдерживающая никакой критики ерунда оказалась крайне прилипчивой к самым разным новостным каналам, которые никак не уймутся.Наверное нет ни одного нынешнего конфликта, вокруг которого было бы столько фейков и неточностей как этот. Эссекибо – это гигантские территории к западу от левого берега одноименной реки, одной из крупнейших в Южной Америке, это еще 159.500 кв км территории, что намного больше Греции и составляет почти 3/4 всей нынешней Гайаны. Данные о населении Эссекибо очень разнятся, согласно различным "достоверным" и "официальным" источникам, там проживает от 120.000 до 283.000 человек, что составляет от 15%до 35% населения Гайаны. Почти вся эта территория - малопроходимая сельва с невероятно красивыми пейзажами и богатейшим животным и растительным миром.Английская колония Гайана получила независимость только в 1966 году, ее нынешние границы - результат старой работы английских и немецких картографов и дипломатов (всегда при молчаливой или открытой при поддержке США), что представляет собой откровенную аннексию исторических венесуэльских территорий. Венесуэльское и гайанское правительства привыкли держать этот территориальный спор на тормозах, без каких-либо подвижек в ту или иную сторону. Тем не менее, возникновение Гайаны как "суверенного государства", несколько напоминает логику создания Косово.Реальный конфликт наметился сравнительно недавно - после обнаружения в этих всеми забытых местах в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и вскоре после этого - предоставлением властями Гайаны концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на прибрежном шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре нынешнего года еще 7 транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от властей Гайаны лицензии на разработку месторождений. Чуть больше недели назад ExxonMobil начала нефтедобычу на третьем месторождении площадью 26 800 кв. км. Ни о каком экономическом выигрыше для народа Гайаны речь не идет – пока корпорации не компенсируют себе 75% инвестиций (а опытные адвокаты компаний постараются, чтобы этого не случилось никогда), государство Гайаны получает 2% выручки от нефти Эссекибо. Когда компании вернут потраченное на разработку нефти – Гайане будет положено целых 20% от прибыли.Еще одним интересным упражнением стало бы сравнение активов ExxonMobil и гайанского государства. Согласно открытым данным, в 2021 году капитал ExxonMobil составлял 338 923 миллиона долларов США. ВВП Гайаны в том же году был равен 8 044 миллионам долларов США. Нетрудно догадаться, какие отношения существуют между государством и частной кампанией, которая по сути наняла это государство для собственных нужд.Мне кажется крайне несправедливым, что латиноамериканскому континенту хорошо знакома история аннексии Англией Мальвинских островов и до последних нескольких месяцев почти никто не слышал даже такого названия "Эссекибо". Вместо ягуара из гайанских джунглей вырисовывается лев, прятавшийся в тени британского королевского герба.Тема Эссекибо крайне удобна США и для провоцирования нового регионального конфликта и как повод для усиления военного присутствия, а если потребуется - вторжения в Венесуэлу.Одна из трагедий, о которых до сих пор молчит история - бойня в Рупунуни в 1969 году, всего через два года после получения Гайаной независимости, когда группа индейцев и метисов – жителей Эссекибо -, уставшая от унижений и дискриминации со стороны Гайаны, восстала за право вернуться быть частью Венесуэлы. Тогдашнее венесуэльское правительство, не желая проблем с США и "международным демократическим сообществом", их проигнорировало, а гайанская армия жестко подавила сопротивление, оставив в этих местах рассказы о пытках, изнасилованиях и казнях множества гражданских.Но представителю МИДа Украины по делам Латинской Америки Руслану Спирину никто никогда ничего этого не говорил.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

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мнения, венесуэла, зарубежье