Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины - 08.12.2023 Украина.ру
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Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины
Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины - 08.12.2023 Украина.ру
Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины
Великобритания продолжит оказывать "наилучшую" военную помощь Украине. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон
2023-12-08T07:20
2023-12-08T07:20
сша
британия
зарубежье
украина
новости
помощь
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Он выразил уверенность, что США также не свернут поддержку Украины и сумеют преодолеть трудности в конгрессе, который отказывается удовлетворять заявку Белого дома на дополнительное финансирование.Он напомнил, что британцы первыми передали украинцам противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения, и назвал продолжение поддержки основной темой своего первого визита в Вашингтон в нынешнем качестве.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, британия, зарубежье, украина, новости, помощь
США, Британия, Зарубежье, Украина, Новости, помощь

Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины

07:20 08.12.2023
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Великобритания продолжит оказывать "наилучшую" военную помощь Украине. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон
Он выразил уверенность, что США также не свернут поддержку Украины и сумеют преодолеть трудности в конгрессе, который отказывается удовлетворять заявку Белого дома на дополнительное финансирование.
"Я не хочу, чтобы у кого-либо оставались какие-то сомнения относительно того, что мы продолжим оказывать Украине наилучшую возможную помощь... Вы последовательно видели очень весомый вклад Великобритании в плане не только количества, но и качества", - сказал Кэмерон.
Он напомнил, что британцы первыми передали украинцам противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения, и назвал продолжение поддержки основной темой своего первого визита в Вашингтон в нынешнем качестве.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
01:55
Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих СШАНа производство передаваемого Киеву оружия, в США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен
 
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