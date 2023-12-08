https://ukraina.ru/20231208/1051847421.html
Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины
Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины - 08.12.2023 Украина.ру
Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины
Великобритания продолжит оказывать "наилучшую" военную помощь Украине. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон
2023-12-08T07:20
2023-12-08T07:20
2023-12-08T07:20
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Он выразил уверенность, что США также не свернут поддержку Украины и сумеют преодолеть трудности в конгрессе, который отказывается удовлетворять заявку Белого дома на дополнительное финансирование.Он напомнил, что британцы первыми передали украинцам противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения, и назвал продолжение поддержки основной темой своего первого визита в Вашингтон в нынешнем качестве.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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сша, британия, зарубежье, украина, новости, помощь
США, Британия, Зарубежье, Украина, Новости, помощь
Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины
Великобритания продолжит оказывать "наилучшую" военную помощь Украине. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон
Он выразил уверенность, что США также не свернут поддержку Украины и сумеют преодолеть трудности в конгрессе, который отказывается удовлетворять заявку Белого дома на дополнительное финансирование.
"Я не хочу, чтобы у кого-либо оставались какие-то сомнения относительно того, что мы продолжим оказывать Украине наилучшую возможную помощь... Вы последовательно видели очень весомый вклад Великобритании в плане не только количества, но и качества", - сказал Кэмерон.
Он напомнил, что британцы первыми передали украинцам противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения, и назвал продолжение поддержки основной темой своего первого визита в Вашингтон в нынешнем качестве.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.