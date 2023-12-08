https://ukraina.ru/20231208/1051847421.html

Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины

Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины - 08.12.2023 Украина.ру

Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины

Великобритания продолжит оказывать "наилучшую" военную помощь Украине. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон

2023-12-08T07:20

2023-12-08T07:20

2023-12-08T07:20

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Он выразил уверенность, что США также не свернут поддержку Украины и сумеют преодолеть трудности в конгрессе, который отказывается удовлетворять заявку Белого дома на дополнительное финансирование.Он напомнил, что британцы первыми передали украинцам противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения, и назвал продолжение поддержки основной темой своего первого визита в Вашингтон в нынешнем качестве.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20231208/1051845067.html

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2023

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сша, британия, зарубежье, украина, новости, помощь