Киев разворовывает деньги, ему плевать на простых людей – пленный боец ВСУ

"Зачем им погибать?": военный эксперт о том, почему в рядах ВСУ воюют мотивированные "те же русские"

На Украине все не так плохо с мобилизационным ресурсом, как может показаться. Армия ВСУ - это те же русские люди, которые мотивированы и умеют воевать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь