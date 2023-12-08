Киев разворовывает деньги, ему плевать на простых людей – пленный боец ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231208/1051846031.html
Киев разворовывает деньги, ему плевать на простых людей – пленный боец ВСУ
Киев разворовывает деньги, ему плевать на простых людей – пленный боец ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру
Киев разворовывает деньги, ему плевать на простых людей – пленный боец ВСУ
За такое украинское государство не стоит воевать, оно разворовывает деньги и плюёт на простых граждан, заявил попавший в плен военнослужащий ВСУ Виктор Набоков. Об этом 8 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-08T05:13
2023-12-08T05:13
новости
украина
всу
военнопленные
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002364_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_ea4a0ff8cf2c25d96dfe8a07bc410f67.jpg
"Ребята, не идите, не ведитесь на это всё… Не за кого воевать. За это государство, которое разворовывает деньги? Им плевать вообще на простых селян, людей", - сказал Набоков.По его словам, ранее из-за проблем со здоровьем он не прошёл даже срочную службу, до мобилизации работал по гражданской специальности. Повестку ему вручили во время посещения биржи труда.Набоков рассказал, что его направили служить в 60-ю отдельную механизированную бригаду, которая была на восстановлении после понесённых потерь. По словам военнопленного, за семь месяцев службы он ни разу не был в отпуске, при этом потери у бригады большие, а среди военнослужащих были и те, кто самовольно оставил позиции.
https://ukraina.ru/20231208/1051837643.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002364_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2586c1347b412f9c780410fd48d308d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, военнопленные, сво
Новости, Украина, ВСУ, военнопленные, СВО

Киев разворовывает деньги, ему плевать на простых людей – пленный боец ВСУ

05:13 08.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
За такое украинское государство не стоит воевать, оно разворовывает деньги и плюёт на простых граждан, заявил попавший в плен военнослужащий ВСУ Виктор Набоков. Об этом 8 декабря сообщает РИА Новости
"Ребята, не идите, не ведитесь на это всё… Не за кого воевать. За это государство, которое разворовывает деньги? Им плевать вообще на простых селян, людей", - сказал Набоков.
По его словам, ранее из-за проблем со здоровьем он не прошёл даже срочную службу, до мобилизации работал по гражданской специальности. Повестку ему вручили во время посещения биржи труда.
Набоков рассказал, что его направили служить в 60-ю отдельную механизированную бригаду, которая была на восстановлении после понесённых потерь. По словам военнопленного, за семь месяцев службы он ни разу не был в отпуске, при этом потери у бригады большие, а среди военнослужащих были и те, кто самовольно оставил позиции.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
04:50
"Зачем им погибать?": военный эксперт о том, почему в рядах ВСУ воюют мотивированные "те же русские"На Украине все не так плохо с мобилизационным ресурсом, как может показаться. Армия ВСУ - это те же русские люди, которые мотивированы и умеют воевать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
 
НовостиУкраинаВСУвоеннопленныеСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Не в адеквате": политолог раскрыл, как могут убрать Зеленского и устроить военный переворот на Украине
05:20"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ
05:13Киев разворовывает деньги, ему плевать на простых людей – пленный боец ВСУ
05:00Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис"
04:54Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО
04:50"Зачем им погибать?": военный эксперт о том, почему в рядах ВСУ воюют мотивированные "те же русские"
04:30Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУ
04:25В Харьковской области прогремели взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу
04:20Виктор Кутырь рассказал, как "Ланцеты" стали ноу-хау СВО, а операторы дронов сравнились со снайперами
04:10Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев
04:10Александр Камкин объяснил, почему США хотят уйти с Украины, заставляя ЕС в одиночку тянуть "локомотив"
04:00Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России
03:13В зоне СВО начали применять "выращенные" на Урале "Огурцы"
02:46Очередная группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
02:21Киевские каратели за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:55Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США
01:41Смятение и разобщённость: CNN сообщил как украинский конфликт повлиял на Запад
01:20Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ЗРК
01:04На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути
00:42Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник
Лента новостейМолния