Киев разворовывает деньги, ему плевать на простых людей – пленный боец ВСУ
За такое украинское государство не стоит воевать, оно разворовывает деньги и плюёт на простых граждан, заявил попавший в плен военнослужащий ВСУ Виктор Набоков. Об этом 8 декабря сообщает РИА Новости
"Ребята, не идите, не ведитесь на это всё… Не за кого воевать. За это государство, которое разворовывает деньги? Им плевать вообще на простых селян, людей", - сказал Набоков.
По его словам, ранее из-за проблем со здоровьем он не прошёл даже срочную службу, до мобилизации работал по гражданской специальности. Повестку ему вручили во время посещения биржи труда.
Набоков рассказал, что его направили служить в 60-ю отдельную механизированную бригаду, которая была на восстановлении после понесённых потерь. По словам военнопленного, за семь месяцев службы он ни разу не был в отпуске, при этом потери у бригады большие, а среди военнослужащих были и те, кто самовольно оставил позиции.
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