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Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО

Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО - 08.12.2023 Украина.ру

Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО

Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили артиллерийские позиции и наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-08T04:54

2023-12-08T04:54

2023-12-08T04:54

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"Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник - всего в 5 километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую. Так Т-80БВМ сровнял с землёй позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ. Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покинул огневую позицию", - рассказали в ведомстве.В сообщении отмечается, что танкисты ЗВО практикуют стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций, успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Корректировка огня и фиксация попаданий осуществляется с помощью БПЛА.По информации Минобороны на 7 декабря, на Купянском направлении за сутки ВСУ потеряли 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортёра, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства Германии, гаубицу М198 производства США и орудие Д-30.

https://ukraina.ru/20231208/1051842277.html

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