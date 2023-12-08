Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО - 08.12.2023 Украина.ру
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Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО - 08.12.2023 Украина.ру
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО
Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили артиллерийские позиции и наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-08T04:54
2023-12-08T04:54
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"Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник - всего в 5 километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую. Так Т-80БВМ сровнял с землёй позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ. Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покинул огневую позицию", - рассказали в ведомстве.В сообщении отмечается, что танкисты ЗВО практикуют стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций, успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Корректировка огня и фиксация попаданий осуществляется с помощью БПЛА.По информации Минобороны на 7 декабря, на Купянском направлении за сутки ВСУ потеряли 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортёра, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства Германии, гаубицу М198 производства США и орудие Д-30.
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новости, россия, купянское направление, сво, вс рф, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ

Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО

04:54 08.12.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкТанк Кантемировской дивизии
Танк Кантемировской дивизии - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили артиллерийские позиции и наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник - всего в 5 километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую. Так Т-80БВМ сровнял с землёй позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ. Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покинул огневую позицию", - рассказали в ведомстве.
В сообщении отмечается, что танкисты ЗВО практикуют стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций, успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Корректировка огня и фиксация попаданий осуществляется с помощью БПЛА.
По информации Минобороны на 7 декабря, на Купянском направлении за сутки ВСУ потеряли 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортёра, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства Германии, гаубицу М198 производства США и орудие Д-30.
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