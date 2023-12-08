https://ukraina.ru/20231208/1051845906.html
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО - 08.12.2023 Украина.ру
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО
Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили артиллерийские позиции и наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-08T04:54
2023-12-08T04:54
2023-12-08T04:54
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"Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник - всего в 5 километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую. Так Т-80БВМ сровнял с землёй позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ. Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покинул огневую позицию", - рассказали в ведомстве.В сообщении отмечается, что танкисты ЗВО практикуют стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций, успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Корректировка огня и фиксация попаданий осуществляется с помощью БПЛА.По информации Минобороны на 7 декабря, на Купянском направлении за сутки ВСУ потеряли 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортёра, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства Германии, гаубицу М198 производства США и орудие Д-30.
https://ukraina.ru/20231208/1051842277.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянское направление, сво, вс рф, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО
Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили артиллерийские позиции и наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник - всего в 5 километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую. Так Т-80БВМ сровнял с землёй позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ. Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покинул огневую позицию", - рассказали в ведомстве.
В сообщении отмечается, что танкисты ЗВО практикуют стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций, успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Корректировка огня и фиксация попаданий осуществляется с помощью БПЛА.
По информации Минобороны на 7 декабря, на Купянском направлении за сутки ВСУ потеряли 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортёра, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства Германии, гаубицу М198 производства США и орудие Д-30.