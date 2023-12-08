https://ukraina.ru/20231208/1051842277.html
Виктор Кутырь рассказал, как "Ланцеты" стали ноу-хау СВО, а операторы дронов сравнились со снайперами
Виктор Кутырь рассказал, как "Ланцеты" стали ноу-хау СВО, а операторы дронов сравнились со снайперами - 08.12.2023 Украина.ру
Виктор Кутырь рассказал, как "Ланцеты" стали ноу-хау СВО, а операторы дронов сравнились со снайперами
В начале СВО к дронам относились скептически, но сейчас операторы БПЛА в своей эффективности сравнились со снайперами. У армии РФ появились новые "Ланцеты" с дальностью полета на 100 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
2023-12-08T04:20
2023-12-08T04:20
2023-12-08T04:20
новости
россия
украина
сво
спецоперация
дроны
бпла
беспилотники
танки
"ланцет"
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Понятно, что сегодняшние средства разведки и поражения не позволяют наступать танковыми клиньями времен Второй мировой войны. Но и в этом компоненте Россия преуспела, рассказал эксперт.Если в начале СВО к беспилотной авиации относились скептически, то сейчас операторы дронов в своей эффективности сравнились со снайперами. И один БПЛА за 5–10 тысяч долларов, подбивает танк, который стоит миллион, добавил он.У российской армии сейчас появились новые "Ланцеты", которые могут летать на 100 километров. Это ноу-хау этой войны. БПЛА на фронте очень эффективны, их надо использовать как можно больше, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051821950.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сво, спецоперация, дроны, бпла, беспилотники, танки, "ланцет", снайпер, фронт, вооружение, бои, всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, дроны, БПЛА, беспилотники, танки, "Ланцет", снайпер, фронт, вооружение, бои, ВСУ, ВС РФ
Виктор Кутырь рассказал, как "Ланцеты" стали ноу-хау СВО, а операторы дронов сравнились со снайперами
В начале СВО к дронам относились скептически, но сейчас операторы БПЛА в своей эффективности сравнились со снайперами. У армии РФ появились новые "Ланцеты" с дальностью полета на 100 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь