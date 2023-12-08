Виктор Кутырь рассказал, как "Ланцеты" стали ноу-хау СВО, а операторы дронов сравнились со снайперами - 08.12.2023 Украина.ру
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Виктор Кутырь рассказал, как "Ланцеты" стали ноу-хау СВО, а операторы дронов сравнились со снайперами
Виктор Кутырь рассказал, как "Ланцеты" стали ноу-хау СВО, а операторы дронов сравнились со снайперами - 08.12.2023 Украина.ру
Виктор Кутырь рассказал, как "Ланцеты" стали ноу-хау СВО, а операторы дронов сравнились со снайперами
В начале СВО к дронам относились скептически, но сейчас операторы БПЛА в своей эффективности сравнились со снайперами. У армии РФ появились новые "Ланцеты" с дальностью полета на 100 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
2023-12-08T04:20
2023-12-08T04:20
новости
россия
украина
сво
спецоперация
дроны
бпла
беспилотники
танки
"ланцет"
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Понятно, что сегодняшние средства разведки и поражения не позволяют наступать танковыми клиньями времен Второй мировой войны. Но и в этом компоненте Россия преуспела, рассказал эксперт.Если в начале СВО к беспилотной авиации относились скептически, то сейчас операторы дронов в своей эффективности сравнились со снайперами. И один БПЛА за 5–10 тысяч долларов, подбивает танк, который стоит миллион, добавил он.У российской армии сейчас появились новые "Ланцеты", которые могут летать на 100 километров. Это ноу-хау этой войны. БПЛА на фронте очень эффективны, их надо использовать как можно больше, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051821950.html
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новости, россия, украина, сво, спецоперация, дроны, бпла, беспилотники, танки, "ланцет", снайпер, фронт, вооружение, бои, всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, дроны, БПЛА, беспилотники, танки, "Ланцет", снайпер, фронт, вооружение, бои, ВСУ, ВС РФ

Виктор Кутырь рассказал, как "Ланцеты" стали ноу-хау СВО, а операторы дронов сравнились со снайперами

04:20 08.12.2023
 
© Минобороны РФВС РФ
ВС РФ
© Минобороны РФ
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В начале СВО к дронам относились скептически, но сейчас операторы БПЛА в своей эффективности сравнились со снайперами. У армии РФ появились новые "Ланцеты" с дальностью полета на 100 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
Понятно, что сегодняшние средства разведки и поражения не позволяют наступать танковыми клиньями времен Второй мировой войны. Но и в этом компоненте Россия преуспела, рассказал эксперт.
Если в начале СВО к беспилотной авиации относились скептически, то сейчас операторы дронов в своей эффективности сравнились со снайперами. И один БПЛА за 5–10 тысяч долларов, подбивает танк, который стоит миллион, добавил он.
"Каждая война приводит к техническому прогрессу. Если в Первую мировую к танкам относились как к консервной банке, то во Вторую мировую эти танки заработали на полную мощь. То же самое касалось авиации", - отметил Кутырь.
У российской армии сейчас появились новые "Ланцеты", которые могут летать на 100 километров. Это ноу-хау этой войны. БПЛА на фронте очень эффективны, их надо использовать как можно больше, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Литовкин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 11:22
Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник ЛитовкинВоенный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, почему бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, а также прокомментировал ситуацию с освобождением Марьинки
 
НовостиРоссияУкраинаСВОСпецоперациядроныБПЛАбеспилотникитанки"Ланцет"снайперфронтвооружениебоиВСУВС РФ
 
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