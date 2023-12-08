https://ukraina.ru/20231208/1051841177.html

Йохан Бекман: Когда ВСУ потерпят крах, хитрая Финляндия двойным ударом будет защищать США от России

Йохан Бекман: Когда ВСУ потерпят крах, хитрая Финляндия двойным ударом будет защищать США от России - 08.12.2023 Украина.ру

Йохан Бекман: Когда ВСУ потерпят крах, хитрая Финляндия двойным ударом будет защищать США от России

Ситуация очень напряженная. Никаких мирных переговоров по Украине не будет. Возможны только новые провокации. Какие могут быть переговоры, если Финляндия обязалась отправить Киеву еще одну партию артиллерийских снарядов и пообещала начать их массовое изготовление?

2023-12-08T06:39

2023-12-08T06:39

2023-12-08T06:39

интервью

россия

запад

сша

всу

провокация

финляндия

mh17

украина

балтийское море

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На Западе считают, что должны победить Россию любой ценой. И они действительно готовы заплатить за это самую высокую цену, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас в экспертном сообществе высказывается мнение, что даже если бы сенат США одобрил выделение денег Украине, то увеличения военно-технической помощи Киеву пришлось бы ждать не менее двух-трёх месяцев, а, следовательно, Россия может закончить СВО победой уже в первой половине 2024 года.- Йохан, это слишком оптимистичная оценка? Или в этом что-то есть?- Премьер-министр Финляндии Санна Марин неоднократно говорила, что "Украина уже победила Россию и должна в любом случае победить". Десятки стран в формате "Рамштайн" до сих пор планируют увеличение военной помощи Киеву. Так что для Запада другого варианта выхода из этого кризиса просто не существует.Да, с каждым днем становится понятно, что победы Украины достичь невозможно. И я боюсь, что Запад в этой ситуации может пойти на самые экстренные меры ради "победы Украины" вплоть до прямой агрессии против России.Я уверен, что никаких мирных переговоров по Украине не будет. Я же читаю западную прессу. Они пишут, что и победа, и поражение на Украине сделают Россию более агрессивной. Западные политики обижены на Россию за то, что она вообще имеет право на существование. Они потратили много оружия, денег и энергии, но это не дало тех результатов, на которые рассчитывал Запад.Поэтому Запад готов пойти на отчаянный шаг в этой борьбе с Россией. Это может быть провокация с биологическим оружием, повторение ситуации с крушением малазийского "Боинга" или открытие второго фронта на севере.Финляндия 18 декабря намерена подписать договор о сотрудничестве с вооруженными силами США (DCA). Швеция его уже подписала. В соответствии с этими соглашениями, на территории Финляндии и Швеции будут десятки американских военных баз. Одна из таких баз будет на острове Готланд в Балтийском море.Все это указывает на то, что Запад готовит новую комбинированную агрессию против России.- Конкретно Финляндия может пойти на такую крупную провокацию, заблокировав Балтийское море или обстреляв Выборг?- Возможно, что все эти провокации произойдут одновременно. Понятно, что у нас нет никаких доказательств. Но логика в этом есть. Потому что Запад обижен на Россию за то, что она все еще существует.Напомню, что когда Запад ввел первый санкционный пакет сразу после начала СВО, там был лозунг, что Россия развалится уже в понедельник.Кстати, Запад уже открыл против России северный фронт, когда Финляндия перестала быть для нее добрососедским государством и вступила в НАТО. Хельсинки же закрыл границу с Россией. А почему? Это можно объяснить только военными причинами.Да у Запада еще есть проблема, что Аландские острова пока еще имеют статус демилитаризованной зоны. Список американских баз на территории Финляндии пока не опубликован только по этой причине. Но если США и Запад собьют над островами пассажирский самолет, это послужит поводом для их оккупации. Так же, как крушение малазийского Боинга использовалось в качестве повода для оккупации Донбасса натовскими войсками.Тогда этот план не сработал. Но Запад уже 10 лет ведет прокси-войну против России. И на этот раз они могут осуществить такую провокацию более эффективно.- Вы упомянули фактор малазийского Боинга. Тогда эта провокация не привела к изоляции России. Почему вы думаете, что если сейчас Запад где-то собьет самолет, то это будет более эффективно?- В случае с малазийским Боингом Запад думал, что им это легко удастся. А сейчас у них больше опыта. И они по-прежнему считают, что Россия не способна правильно реагировать на такие провокации.А крушением гражданского самолета над Аландскими островами они убьют двух зайцев сразу. Они закроют Балтийское море и оккупируют эти территорию.Кстати, в Хельсинки сейчас на полном серьезе разработали теорию, что Россия осуществляет прямую агрессию против Финляндии, которая состоит из трех частей.Первая. Россия якобы начала СВО, чтобы захватить Киев и потом сразу же напасть на Финляндию.Вторая. Россия якобы взорвала газопровод Balticconnector.Третья. Беженцы на финской границе – это тоже агрессия Москвы.И под этим предлогом на финской территории размещаются десятки американских баз.- Финны в это верят?- Это не имеет значение, потому что их никто не спрашивает. И я не исключаю, что скоро в Финляндии начнется скрытая мобилизация или внеплановые учения. В стране сейчас царит самый настоящий военный психоз. К сожалению, многие этому поддаются.- Что может сделать Россия, чтобы предотвратить эти провокации?- Я уверен, что Москва в курсе этой ситуации и готова реагировать. Но финны – народ хитрый. Хельсинки постоянно провоцирует Россию, чтобы Россия ответила, а потом на Западе обвинили бы ее в агрессии. Уже слышны голоса, что в случае этой "агрессии" нужно нанести по российской территории ядерный удар.Повторюсь, в Финляндии каждое действие или заявление России уже интерпретируется как новая Зимняя война. Несчастные беженцы на велосипедах – это тоже Зимняя война.Кстати, в финской прессе я уже в третий раз прочитал статью под заголовком "Почему Америка может проиграть в Третьей мировой войне". Как будто война уже идет.Повторюсь, ситуация очень напряженная. Никаких мирных переговоров по Украине не будет. Возможны только новые провокации. Какие могут быть переговоры, если Финляндия обязалась отправить Киеву еще одну партию артиллерийских снарядов и пообещала начать их массовое изготовление?На Западе считают, что должны победить Россию любой ценой. И они действительно готовы заплатить за это самую высокую цену.

https://ukraina.ru/20230316/1044456721.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, запад, сша, всу, провокация, финляндия, mh17, украина, балтийское море