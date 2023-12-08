"Зачем им погибать?": военный эксперт о том, почему в рядах ВСУ воюют мотивированные "те же русские"
На Украине все не так плохо с мобилизационным ресурсом, как может показаться. Армия ВСУ - это те же русские люди, которые мотивированы и умеют воевать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
Может показаться, что на Украине все плохо с мобилизационным ресурсом. Но вести с фронтов говорят, что это не так. На самом деле ВСУ очень упорно сопротивляются, рассказал эксперт.
На самом деле украинская армия - это тоже русские люди, которые умеют воевать. Ведь чтобы держать оборону, нужно умение и мужество и у ВСУ это есть. Поэтому тут надо отдать противнику должное, добавил он.
"Вопрос в том, насколько они будут мотивированы. А это уже зависит от ситуации внутри Украины, а также от работы российской пропаганды. Пусть ВСУ увидят, что сопротивление бесполезно. Зачем им погибать? Во имя чего?", - отметил Кутырь.
Сейчас ВСУ переходят к обороне. И успеют ли они подготовить необходимые сооружения - зависит от действий армии РФ. Если войска пойдут в наступление и не дадут им восстановиться и закрепиться, то ничего у них не получится, резюмировал собеседник Украина.ру.
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