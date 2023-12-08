"Зачем им погибать?": военный эксперт о том, почему в рядах ВСУ воюют мотивированные "те же русские" - 08.12.2023 Украина.ру
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"Зачем им погибать?": военный эксперт о том, почему в рядах ВСУ воюют мотивированные "те же русские"
"Зачем им погибать?": военный эксперт о том, почему в рядах ВСУ воюют мотивированные "те же русские" - 08.12.2023 Украина.ру
"Зачем им погибать?": военный эксперт о том, почему в рядах ВСУ воюют мотивированные "те же русские"
На Украине все не так плохо с мобилизационным ресурсом, как может показаться. Армия ВСУ - это те же русские люди, которые мотивированы и умеют воевать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
2023-12-08T04:50
2023-12-08T04:50
новости
украина
россия
всу
военные
бойцы
противник
мотивация
наступление
украинская армия
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Может показаться, что на Украине все плохо с мобилизационным ресурсом. Но вести с фронтов говорят, что это не так. На самом деле ВСУ очень упорно сопротивляются, рассказал эксперт.На самом деле украинская армия - это тоже русские люди, которые умеют воевать. Ведь чтобы держать оборону, нужно умение и мужество и у ВСУ это есть. Поэтому тут надо отдать противнику должное, добавил он.Сейчас ВСУ переходят к обороне. И успеют ли они подготовить необходимые сооружения - зависит от действий армии РФ. Если войска пойдут в наступление и не дадут им восстановиться и закрепиться, то ничего у них не получится, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051839185.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, всу, военные, бойцы, противник, мотивация, наступление, украинская армия, оборона, русский, вс рф
Новости, Украина, Россия, ВСУ, военные, бойцы, противник, мотивация, наступление, украинская армия, оборона, русский, ВС РФ

"Зачем им погибать?": военный эксперт о том, почему в рядах ВСУ воюют мотивированные "те же русские"

04:50 08.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
На Украине все не так плохо с мобилизационным ресурсом, как может показаться. Армия ВСУ - это те же русские люди, которые мотивированы и умеют воевать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
Может показаться, что на Украине все плохо с мобилизационным ресурсом. Но вести с фронтов говорят, что это не так. На самом деле ВСУ очень упорно сопротивляются, рассказал эксперт.
На самом деле украинская армия - это тоже русские люди, которые умеют воевать. Ведь чтобы держать оборону, нужно умение и мужество и у ВСУ это есть. Поэтому тут надо отдать противнику должное, добавил он.
"Вопрос в том, насколько они будут мотивированы. А это уже зависит от ситуации внутри Украины, а также от работы российской пропаганды. Пусть ВСУ увидят, что сопротивление бесполезно. Зачем им погибать? Во имя чего?", - отметил Кутырь.
Сейчас ВСУ переходят к обороне. И успеют ли они подготовить необходимые сооружения - зависит от действий армии РФ. Если войска пойдут в наступление и не дадут им восстановиться и закрепиться, то ничего у них не получится, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 18:57
Владимир Васильев: За деньги для Украины Байден готов воевать с РоссиейВладимир Зеленский стал аллергеном для США, поэтому Джо Байден и демократическая администрация ищут другие способы для получения помощи Украине, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
 
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