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В Горловке от ранений погиб 13-летний подросток

В Горловке от ранений погиб 13-летний подросток - 07.12.2023 Украина.ру

В Горловке от ранений погиб 13-летний подросток

В результате атаки украинской армии на горловский посёлок погиб ребёнок. Об этом ночью, 7 декабря, сообщил мэр города Горловка Иван Приходько

2023-12-07T23:28

2023-12-07T23:28

2023-12-07T23:28

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По предварительным данным Представительства в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК ДНР), боевики вели огонь из временно оккупированного ВСУ Дзержинска с применением реактивных снарядов. Всего в течение дня территория Горловки три раза попадала под обстрелы украинской армии. В предыдущие сутки ВСУ атаковали город 39 раз.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, горловка, обстрелы, всу, сво, жертвы, погибшие, дети