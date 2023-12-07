В Горловке от ранений погиб 13-летний подросток - 07.12.2023 Украина.ру
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В Горловке от ранений погиб 13-летний подросток
В Горловке от ранений погиб 13-летний подросток - 07.12.2023 Украина.ру
В Горловке от ранений погиб 13-летний подросток
В результате атаки украинской армии на горловский посёлок погиб ребёнок. Об этом ночью, 7 декабря, сообщил мэр города Горловка Иван Приходько
2023-12-07T23:28
2023-12-07T23:28
новости
горловка
обстрелы
всу
сво
жертвы
погибшие
дети
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По&nbsp;предварительным данным Представительства в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК ДНР), боевики вели огонь из&nbsp;временно оккупированного ВСУ Дзержинска с&nbsp;применением реактивных снарядов. Всего в&nbsp;течение дня&nbsp;территория Горловки три раза попадала под обстрелы украинской армии. В предыдущие сутки ВСУ атаковали город 39 раз.
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новости, горловка, обстрелы, всу, сво, жертвы, погибшие, дети
Новости, Горловка, обстрелы, ВСУ, СВО, жертвы, погибшие, дети

В Горловке от ранений погиб 13-летний подросток

23:28 07.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В результате атаки украинской армии на горловский посёлок погиб ребёнок. Об этом ночью, 7 декабря, сообщил мэр города Горловка Иван Приходько
"В результате обстрела посёлка шахты „Кочегарка“ со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик. Светлая память невинно убиенному", — написал Приходько в своём телеграм-канале.
По предварительным данным Представительства в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК ДНР), боевики вели огонь из временно оккупированного ВСУ Дзержинска с применением реактивных снарядов.
Всего в течение дня территория Горловки три раза попадала под обстрелы украинской армии. В предыдущие сутки ВСУ атаковали город 39 раз.
 
НовостиГорловкаобстрелыВСУСВОжертвыпогибшиедети
 
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