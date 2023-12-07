В Горловке от ранений погиб 13-летний подросток
В результате атаки украинской армии на горловский посёлок погиб ребёнок. Об этом ночью, 7 декабря, сообщил мэр города Горловка Иван Приходько
"В результате обстрела посёлка шахты „Кочегарка“ со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик. Светлая память невинно убиенному", — написал Приходько в своём телеграм-канале.
По предварительным данным Представительства в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК ДНР), боевики вели огонь из временно оккупированного ВСУ Дзержинска с применением реактивных снарядов.
Всего в течение дня территория Горловки три раза попадала под обстрелы украинской армии. В предыдущие сутки ВСУ атаковали город 39 раз.