https://ukraina.ru/20231207/1051843798.html

Переговоры Путина и Раиси длятся пятый час

Переговоры Путина и Раиси длятся пятый час - 07.12.2023 Украина.ру

Переговоры Путина и Раиси длятся пятый час

Переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги Эбрахима Раиси в Москве продолжаются более четырех часов. По сообщению пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, стороны знакомятся с докладами министров

2023-12-07T22:48

2023-12-07T22:48

2023-12-07T22:48

новости

владимир путин

эбрахим (ибрахим) раиси

иран

россия

сотрудничество

переговоры

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До этого, в ходе встречи Путин заявлял, что отношения двух стран развиваются очень интенсивно, в том числе, благодаря верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, которому президент РФ просил передать наилучшие пожелания. Россия экспортирует в исламскую республику зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы. При этом импортирует овощи и фрукты, орехи, молочную продукцию, пластмассы, изделия из чёрных металлов, строительные материалы и камень, сантехнику. В октябре страны условились обнулить таможенные пошлины к марту 2024-го. Кроме того, Москву и Тегеран связывают крупные инфраструктурные проекты. Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения палестино-израильского конфликта, а также торгово-экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, эбрахим (ибрахим) раиси, иран, россия, сотрудничество, переговоры