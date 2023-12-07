https://ukraina.ru/20231207/1051843798.html
Переговоры Путина и Раиси длятся пятый час
Переговоры Путина и Раиси длятся пятый час - 07.12.2023 Украина.ру
Переговоры Путина и Раиси длятся пятый час
Переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги Эбрахима Раиси в Москве продолжаются более четырех часов. По сообщению пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, стороны знакомятся с докладами министров
2023-12-07T22:48
2023-12-07T22:48
2023-12-07T22:48
новости
владимир путин
эбрахим (ибрахим) раиси
иран
россия
сотрудничество
переговоры
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До этого, в ходе встречи Путин заявлял, что отношения двух стран развиваются очень интенсивно, в том числе, благодаря верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, которому президент РФ просил передать наилучшие пожелания. Россия экспортирует в исламскую республику зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы. При этом импортирует овощи и фрукты, орехи, молочную продукцию, пластмассы, изделия из чёрных металлов, строительные материалы и камень, сантехнику. В октябре страны условились обнулить таможенные пошлины к марту 2024-го. Кроме того, Москву и Тегеран связывают крупные инфраструктурные проекты. Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения палестино-израильского конфликта, а также торгово-экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, эбрахим (ибрахим) раиси, иран, россия, сотрудничество, переговоры
Новости, Владимир Путин, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Иран, Россия, сотрудничество, переговоры
Переговоры Путина и Раиси длятся пятый час
Переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги Эбрахима Раиси в Москве продолжаются более четырех часов. По сообщению пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, стороны знакомятся с докладами министров
"Еще идёт расширенный состав. Министры говорят по направлениям", – заявил он.
До этого, в ходе встречи Путин заявлял, что отношения двух стран развиваются очень интенсивно, в том числе, благодаря верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, которому президент РФ просил передать наилучшие пожелания.
Россия экспортирует в исламскую республику зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы. При этом импортирует овощи и фрукты, орехи, молочную продукцию, пластмассы, изделия из чёрных металлов, строительные материалы и камень, сантехнику.
В октябре страны условились обнулить таможенные пошлины к марту 2024-го. Кроме того, Москву и Тегеран связывают крупные инфраструктурные проекты.
"Сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север — Юг. Работаем, естественно, традиционно в области энергетики. В сфере образования — у нас учится значительное количество иранских студентов. В общем, достаточно активно идёт работа практически по всем направлениям", – отметил Владимир Путин.
Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения палестино-израильского конфликта, а также торгово-экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.