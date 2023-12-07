Украина и США наладят производство снарядов минимум через 2 года - 07.12.2023 Украина.ру
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Украина и США наладят производство снарядов минимум через 2 года
Украина и США наладят производство снарядов минимум через 2 года - 07.12.2023 Украина.ру
Украина и США наладят производство снарядов минимум через 2 года
Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что организация совместного производства Киева и Вашингтона 155-ти миллиметровых снарядов займет минимум два года. Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада"
2023-12-07T21:33
2023-12-07T21:33
новости
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сша
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оружие
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сво
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Старт такого производства в 2024 году невозможен, но сегодня у Киева существуют договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном изготовлении на территории Украины боеприпасов указанного калибра, добавил министр. Кроме того, Камышин признал, что Украина является "риском" для американских оборонно-промышленных компаний, но Киеву нужны технологии, которые имеют партнёры. Ранее украинские СМИ писали, что в Вашингтоне в рамках украинско-американской конференции оборонных индустрий Киев и Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве по совместному производству оружия и обмену техническими данными.
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новости, украина, сша, производство, оружие, боеприпасы, нато, сво, всу
Новости, Украина, США, производство, оружие, боеприпасы, НАТО, СВО, ВСУ

Украина и США наладят производство снарядов минимум через 2 года

21:33 07.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что организация совместного производства Киева и Вашингтона 155-ти миллиметровых снарядов займет минимум два года. Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада"
Старт такого производства в 2024 году невозможен, но сегодня у Киева существуют договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном изготовлении на территории Украины боеприпасов указанного калибра, добавил министр.

"Совместное производство с американскими компаниями, организация такого производства занимает минимум два года, поэтому про 2024 года не идёт речь", – указал он.

Кроме того, Камышин признал, что Украина является "риском" для американских оборонно-промышленных компаний, но Киеву нужны технологии, которые имеют партнёры.
Ранее украинские СМИ писали, что в Вашингтоне в рамках украинско-американской конференции оборонных индустрий Киев и Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве по совместному производству оружия и обмену техническими данными.
 
НовостиУкраинаСШАпроизводствооружиебоеприпасыНАТОСВОВСУ
 
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