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Украина и США наладят производство снарядов минимум через 2 года
Украина и США наладят производство снарядов минимум через 2 года - 07.12.2023 Украина.ру
Украина и США наладят производство снарядов минимум через 2 года
Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что организация совместного производства Киева и Вашингтона 155-ти миллиметровых снарядов займет минимум два года. Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада"
2023-12-07T21:33
2023-12-07T21:33
2023-12-07T21:33
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Старт такого производства в 2024 году невозможен, но сегодня у Киева существуют договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном изготовлении на территории Украины боеприпасов указанного калибра, добавил министр. Кроме того, Камышин признал, что Украина является "риском" для американских оборонно-промышленных компаний, но Киеву нужны технологии, которые имеют партнёры. Ранее украинские СМИ писали, что в Вашингтоне в рамках украинско-американской конференции оборонных индустрий Киев и Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве по совместному производству оружия и обмену техническими данными.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, производство, оружие, боеприпасы, нато, сво, всу
Новости, Украина, США, производство, оружие, боеприпасы, НАТО, СВО, ВСУ
Украина и США наладят производство снарядов минимум через 2 года
Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что организация совместного производства Киева и Вашингтона 155-ти миллиметровых снарядов займет минимум два года. Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада"
Старт такого производства в 2024 году невозможен, но сегодня у Киева существуют договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном изготовлении на территории Украины боеприпасов указанного калибра, добавил министр.
"Совместное производство с американскими компаниями, организация такого производства занимает минимум два года, поэтому про 2024 года не идёт речь", – указал он.
Кроме того, Камышин признал, что Украина является "риском" для американских оборонно-промышленных компаний, но Киеву нужны технологии, которые имеют партнёры.
Ранее украинские СМИ писали, что в Вашингтоне в рамках украинско-американской конференции оборонных индустрий Киев и Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве по совместному производству оружия и обмену техническими данными.