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Украина и США наладят производство снарядов минимум через 2 года

Украина и США наладят производство снарядов минимум через 2 года - 07.12.2023 Украина.ру

Украина и США наладят производство снарядов минимум через 2 года

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что организация совместного производства Киева и Вашингтона 155-ти миллиметровых снарядов займет минимум два года. Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада"

2023-12-07T21:33

2023-12-07T21:33

2023-12-07T21:33

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Старт такого производства в 2024 году невозможен, но сегодня у Киева существуют договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном изготовлении на территории Украины боеприпасов указанного калибра, добавил министр. Кроме того, Камышин признал, что Украина является "риском" для американских оборонно-промышленных компаний, но Киеву нужны технологии, которые имеют партнёры. Ранее украинские СМИ писали, что в Вашингтоне в рамках украинско-американской конференции оборонных индустрий Киев и Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве по совместному производству оружия и обмену техническими данными.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, производство, оружие, боеприпасы, нато, сво, всу