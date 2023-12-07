https://ukraina.ru/20231207/1051840804.html
Ищенко объяснил, почему его не пугают громкие убийства, организованные украинскими террористами
Ищенко объяснил, почему его не пугают громкие убийства, организованные украинскими террористами - 07.12.2023 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему его не пугают громкие убийства, организованные украинскими террористами
Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о том, к чему приведёт убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, чем грозит киевскому режиму решение сената США по военной помощи и чем закончатся выборы президента США в 2024 году
2023-12-07T19:12
2023-12-07T19:12
2023-12-07T19:24
видео
ростислав ищенко
украина
илья кива
главное управление разведки украины (гур)
сбу
убийство
сенат
сша
сво
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00:34 – убийство Ильи Кивы: действительно ли это спецоперация СБУ? 13:21 – как повлияло убийство Кивы на российских публичных деятелей? 20:58 – сенат США заблокировал помощь Украине: поражение Киева не за горами? 33:32 – о российских демографических проблемах.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, украина, илья кива, главное управление разведки украины (гур), сбу, убийство, сенат, сша, сво, военная помощь, финансирование, демография, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Илья Кива, Главное управление разведки Украины (ГУР), СБУ, убийство, сенат, США, СВО, военная помощь, финансирование, демография
Ищенко объяснил, почему его не пугают громкие убийства, организованные украинскими террористами
19:12 07.12.2023 (обновлено: 19:24 07.12.2023)
Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о том, к чему приведёт убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, чем грозит киевскому режиму решение сената США по военной помощи и чем закончатся выборы президента США в 2024 году
00:34 – убийство Ильи Кивы: действительно ли это спецоперация СБУ?
13:21 – как повлияло убийство Кивы на российских публичных деятелей?
20:58 – сенат США заблокировал помощь Украине: поражение Киева не за горами?
33:32 – о российских демографических проблемах.