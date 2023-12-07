https://ukraina.ru/20231207/1051840804.html

Ищенко объяснил, почему его не пугают громкие убийства, организованные украинскими террористами

Ищенко объяснил, почему его не пугают громкие убийства, организованные украинскими террористами - 07.12.2023 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему его не пугают громкие убийства, организованные украинскими террористами

Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о том, к чему приведёт убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, чем грозит киевскому режиму решение сената США по военной помощи и чем закончатся выборы президента США в 2024 году

2023-12-07T19:12

2023-12-07T19:12

2023-12-07T19:24

видео

ростислав ищенко

украина

илья кива

главное управление разведки украины (гур)

сбу

убийство

сенат

сша

сво

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00:34 – убийство Ильи Кивы: действительно ли это спецоперация СБУ? 13:21 – как повлияло убийство Кивы на российских публичных деятелей? 20:58 – сенат США заблокировал помощь Украине: поражение Киева не за горами? 33:32 – о российских демографических проблемах.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, украина, илья кива, главное управление разведки украины (гур), сбу, убийство, сенат, сша, сво, военная помощь, финансирование, демография, видео