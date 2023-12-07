https://ukraina.ru/20231207/1051840559.html

Депутат Рады предрекла проблемы с социальными выплатами из-за отсутствия американской поддержки

Депутат Рады предрекла проблемы с социальными выплатами из-за отсутствия американской поддержки - 07.12.2023 Украина.ру

Депутат Рады предрекла проблемы с социальными выплатами из-за отсутствия американской поддержки

На Украине с января могут начаться проблемы с социальными выплатами. Об этом 7 декабря заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа, передают украинские телеграм-каналы.

2023-12-07T19:08

2023-12-07T19:08

2023-12-07T19:08

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украина

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депутат

социальные выплаты

сша

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По словам депутата, такой сценарий возможен из-за задержек с финансовой поддержкой США.Как сообщало издание Украина.ру, Сенат США 6 декабря заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование.Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине.Ранее Роксолана Пилдаса заявила, что гуманитарная сфера Украины значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета. Она указана на то, что все доходы государства, в первую очередь, направляются на оборону, а партнеры Киева запрещают отправлять выделенные деньги на зарплаты и пенсии.

https://ukraina.ru/20231207/1051827829.html

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новости, украина, верховная рада, депутат, социальные выплаты, сша