Депутат Рады предрекла проблемы с социальными выплатами из-за отсутствия американской поддержки - 07.12.2023 Украина.ру
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Депутат Рады предрекла проблемы с социальными выплатами из-за отсутствия американской поддержки
Депутат Рады предрекла проблемы с социальными выплатами из-за отсутствия американской поддержки - 07.12.2023 Украина.ру
Депутат Рады предрекла проблемы с социальными выплатами из-за отсутствия американской поддержки
На Украине с января могут начаться проблемы с социальными выплатами. Об этом 7 декабря заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа, передают украинские телеграм-каналы.
2023-12-07T19:08
2023-12-07T19:08
новости
украина
верховная рада
депутат
социальные выплаты
сша
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По словам депутата, такой сценарий возможен из-за задержек с финансовой поддержкой США.Как сообщало издание Украина.ру, Сенат США 6 декабря заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование.Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине.Ранее Роксолана Пилдаса заявила, что гуманитарная сфера Украины значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета. Она указана на то, что все доходы государства, в первую очередь, направляются на оборону, а партнеры Киева запрещают отправлять выделенные деньги на зарплаты и пенсии.
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новости, украина, верховная рада, депутат, социальные выплаты, сша
Новости, Украина, Верховная Рада, депутат, социальные выплаты, США

Депутат Рады предрекла проблемы с социальными выплатами из-за отсутствия американской поддержки

19:08 07.12.2023
 
Гривна коллаж
Гривна коллаж
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На Украине с января могут начаться проблемы с социальными выплатами. Об этом 7 декабря заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа, передают украинские телеграм-каналы.
По словам депутата, такой сценарий возможен из-за задержек с финансовой поддержкой США.
Как сообщало издание Украина.ру, Сенат США 6 декабря заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование.Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине.
Ранее Роксолана Пилдаса заявила, что гуманитарная сфера Украины значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета. Она указана на то, что все доходы государства, в первую очередь, направляются на оборону, а партнеры Киева запрещают отправлять выделенные деньги на зарплаты и пенсии.
Игорь Коротченко
15:57
Байдену – наслаждаться демократией, России – не расслабляться. Коротченко о голосовании сената СШАВ среду, 6 декабря, сенат США по факту провалил голосование, назначенное на этот день. Пакетный запрос Белого дома о комплексной финансовой помощи, включающий и Украину, и Израиль, принят не был. Вернее вопрос его принятия отложен, завис
 
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