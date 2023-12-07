Депутат Рады предрекла проблемы с социальными выплатами из-за отсутствия американской поддержки
Гривна коллаж
На Украине с января могут начаться проблемы с социальными выплатами. Об этом 7 декабря заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа, передают украинские телеграм-каналы.
По словам депутата, такой сценарий возможен из-за задержек с финансовой поддержкой США.
Как сообщало издание Украина.ру, Сенат США 6 декабря заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование.Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине.
Ранее Роксолана Пилдаса заявила, что гуманитарная сфера Украины значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета. Она указана на то, что все доходы государства, в первую очередь, направляются на оборону, а партнеры Киева запрещают отправлять выделенные деньги на зарплаты и пенсии.
15:57Байдену – наслаждаться демократией, России – не расслабляться. Коротченко о голосовании сената СШАВ среду, 6 декабря, сенат США по факту провалил голосование, назначенное на этот день. Пакетный запрос Белого дома о комплексной финансовой помощи, включающий и Украину, и Израиль, принят не был. Вернее вопрос его принятия отложен, завис