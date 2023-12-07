https://ukraina.ru/20231207/1051840271.html

Теракт на БАМе, увольнение Вениславского. Итоги 7 декабря на Украине

Теракт на БАМе, увольнение Вениславского. Итоги 7 декабря на Украине - 07.12.2023 Украина.ру

Теракт на БАМе, увольнение Вениславского. Итоги 7 декабря на Украине

ФСБ раскрыла подготовленный украинскими спецслужбами теракт на Байкало-Амурской магистрали. Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной Раде Фёдора Вениславского

2023-12-07T19:03

2023-12-07T19:03

2023-12-07T19:03

хроники

эксклюзив

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Как сообщило ведомство, был задержан совершивший теракт гражданин Белоруссии."Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры. На территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 года рождения, совершивший подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии", - отмечалось в пресс-релизе.Задержанный признался, что по заданию другого гражданина Белоруссии 1981 года рождения, который ныне проживает в Литве и действует под контролем украинских спецслужб, взял из тайника восемь взрывных устройств, доставил их на личном автомобиле в Бурятию и заложил в цистерны грузовых поездов."При следовании железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле БАМ, и его обводному пути, произошла сработка взрывных устройств, повлекшая возгорание цистерн с ГСМ и временную блокировку движения по транспортной магистрали. Проводятся дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории Российской Федерации по заданию украинских спецслужб", - отмечалось в сообщении ФСБ.Также было опубликовано видео, на котором задержанный рассказывал, что знакомый поинтересовался у него, когда он поедет в Россию, и попросил доставить посылку за вознаграждение."Я с человеком был знаком несколько лет, он внушал доверие. Да, потом возникли вопросы. <...> И он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе",— рассказал мужчина.Сейчас служба проверяет задержанного на причастность к совершению других терактов и диверсий на территории России по заданию киевского режима.В ФСБ не уточнили, по какой именно статье расследуется уголовное дело.Ранее, 30 ноября, источник издания "Украинская правда" в силовых структурах, заявил, что произошедший в ночь на 30 ноября взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северомуйском тоннеле — результат спецоперации СБУ."Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ", - рассказал источник.Источник заявил, что место происшествия- "фактически единственный серьёзный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем", который РФ якобы использует в т.ч. и для военных поставок.В то время российские СМИ сообщали о ЧП в тоннеле. Так, утром 30 ноября платформа "Смотрим" передала сообщение РЖД, в котором отмечалось, что накануне в районе 17:20 по московскому времени на перегоне Итыкит — Окусикан локомотивная бригада грузового поезда обнаружила задымление в районе цистерны с дизельным топливом. В этот момент состав проходил через Северомуйский тоннель, где и был остановлен.На место происшествия направили пожарные поезда со станций Окусикан и Новый Уоян."Объём повреждений устанавливается. На данный момент часть вагонов выведена наружу",– указывалось в заявлении.Происшествие оказало незначительное влияние на движение, которое не прерывалось – составы пустили в обход, они следуют с небольшим увеличением времени в пути.Позже стало известно о ещё одном взрыве на БАМ.Увольнение ВениславскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский уволил с поста своего представителя в Верховной Рады Фёдора Вениславского. Соответствующий указ подписал 7 декабря. Президент не объяснил причину принятого решения.Позже сам Вениславский в комментарии Liga.net заявил, что сам просился в отставку. По его словам, несколько дней назад он обсуждал с Зеленским вопрос своего увольнения. Вениславский указал, что занят несколькими чисто военными проектами, из-за чего часто приходится бывать на фронте."Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента", - подчеркнул он.Однако в такую версию верят не все."В команде Зеленского раскол, как и в его партии "Слуга народа". Вениславского сняли, так как он формально вышел из команды Ермака-Зеленского в кейсе "тихой войны" против главкома Залужного. Все сразу поняли, что атака Марьяны Безуглой на главкома согласована с ОП и оттуда же курируется лично Ермаком. Вениславский, это тоже понимал, но выбрал сторону Залужного, выступив публично против безумной Безуглой", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По информации канала, далее Зеленского будут покидать другие люди."По всем нашим данным позиции Зеленского будут снижаться, так как Запад от него отвернулся и денег не даёт. Его окружение начнёт ещё быстрее от него "убегать", так как он стал "хромой уткой", - отмечалось в публикации канала.Ранее Вениславский жёстко раскритиковал нардепа Марьяну Безуглую, выдвинувшую ряд обвинений в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он назвал поведение Безуглой "недопустимым", заявив, что её пребывание в комитете по обороне может представлять "угрозу нацбезопасности".Безуглая уже отреагировала на увольнение Вениславского."Кому Лёвочкин в Комитете [по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки] не мешал и мечтал о повестках по электронной почте", - написала она на своей странице в соцсетях.По её словам, комитет продолжает работу. В ближайшее время нардепы займутся вопросам демобилизации и ротаций, а также освобождение от службы онкобольных.

https://ukraina.ru/20231207/1051825298.html

https://ukraina.ru/20231207/1051816935.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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