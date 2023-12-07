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Норвегия усложнит условия пребывания украинских беженцев в стране

Норвегия усложнит условия пребывания украинских беженцев в стране - 07.12.2023 Украина.ру

Норвегия усложнит условия пребывания украинских беженцев в стране

Власти Норвегии приняли решение изменить условия приёма беженцев из Украины, оформляющих статус временной защиты, чтобы оборвать поток мигрантов, которые на сегодняшний день продолжают пребывать в страну. Об этом сообщает Норвежская государственная вещательная компания (NRK)

2023-12-07T19:00

2023-12-07T19:00

2023-12-07T19:00

новости

украинские беженцы

сво

норвегия

переселенцы

мигранты

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Изменения, с которыми столкнуться украинские беженцы, коснутся жилищных условий, выплат семьям с детьми и возможности поездок на Украину. Так, власти намерены отменить выплату "задним числом" социальной помощи на ребёнка за первые 12 месяцев пребывания в стране, которую выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года. Кроме того, в Норвегии усилят контроль за поездками домой на Украину тех, кто получает в принявшей стране социальные выплаты и имеет вид на жительство. Визиты на родину нужно будет обосновать, если же они будут противоречить условиям вида на жительство, это приведёт к его потере. Приехавших в страну украинских беженцев больше не будут селить в номерах отелей. Чтобы получить жильё им нужно будет обращаться в Национальный центр приёма в муниципалитете Роде. Помимо прочего, в Норвегии введут некий "период ожидания" перед получением доступа к полному пакету социальной поддержки. Его длительность не уточняется. Таким образом, власти планируют ликвидировать "разрыв" с условиями в соседних странах, что делает Норвегию привлекательной для переезда. Отмечается, что по состоянию на конец лета выплаты для украинцев в Норвегии были в четыре раза выше, чем те, на которые можно рассчитывать в Швеции, и примерно вдвое больше, чем в Дании. Только в ноябре-декабре в Норвегию приехали оформлять временную защиту на 50% больше украинцев, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинские беженцы, сво, норвегия, переселенцы, мигранты