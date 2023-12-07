Норвегия усложнит условия пребывания украинских беженцев в стране - 07.12.2023 Украина.ру
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Норвегия усложнит условия пребывания украинских беженцев в стране
Норвегия усложнит условия пребывания украинских беженцев в стране - 07.12.2023 Украина.ру
Норвегия усложнит условия пребывания украинских беженцев в стране
Власти Норвегии приняли решение изменить условия приёма беженцев из Украины, оформляющих статус временной защиты, чтобы оборвать поток мигрантов, которые на сегодняшний день продолжают пребывать в страну. Об этом сообщает Норвежская государственная вещательная компания (NRK)
2023-12-07T19:00
2023-12-07T19:00
новости
украинские беженцы
сво
норвегия
переселенцы
мигранты
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Изменения, с которыми столкнуться украинские беженцы, коснутся жилищных условий, выплат семьям с детьми и возможности поездок на Украину. Так, власти намерены отменить выплату "задним числом" социальной помощи на ребёнка за первые 12 месяцев пребывания в стране, которую выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года. Кроме того, в Норвегии усилят контроль за поездками домой на Украину тех, кто получает в принявшей стране социальные выплаты и имеет вид на жительство. Визиты на родину нужно будет обосновать, если же они будут противоречить условиям вида на жительство, это приведёт к его потере. Приехавших в страну украинских беженцев больше не будут селить в номерах отелей. Чтобы получить жильё им нужно будет обращаться в Национальный центр приёма в муниципалитете Роде. Помимо прочего, в Норвегии введут некий "период ожидания" перед получением доступа к полному пакету социальной поддержки. Его длительность не уточняется. Таким образом, власти планируют ликвидировать "разрыв" с условиями в соседних странах, что делает Норвегию привлекательной для переезда. Отмечается, что по состоянию на конец лета выплаты для украинцев в Норвегии были в четыре раза выше, чем те, на которые можно рассчитывать в Швеции, и примерно вдвое больше, чем в Дании. Только в ноябре-декабре в Норвегию приехали оформлять временную защиту на 50% больше украинцев, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию.
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новости, украинские беженцы, сво, норвегия, переселенцы, мигранты
Новости, украинские беженцы, СВО, Норвегия, переселенцы, мигранты

Норвегия усложнит условия пребывания украинских беженцев в стране

19:00 07.12.2023
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP / Sergei Grits
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Власти Норвегии приняли решение изменить условия приёма беженцев из Украины, оформляющих статус временной защиты, чтобы оборвать поток мигрантов, которые на сегодняшний день продолжают пребывать в страну. Об этом сообщает Норвежская государственная вещательная компания (NRK)
Изменения, с которыми столкнуться украинские беженцы, коснутся жилищных условий, выплат семьям с детьми и возможности поездок на Украину.
Так, власти намерены отменить выплату "задним числом" социальной помощи на ребёнка за первые 12 месяцев пребывания в стране, которую выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года.
Кроме того, в Норвегии усилят контроль за поездками домой на Украину тех, кто получает в принявшей стране социальные выплаты и имеет вид на жительство. Визиты на родину нужно будет обосновать, если же они будут противоречить условиям вида на жительство, это приведёт к его потере.
Приехавших в страну украинских беженцев больше не будут селить в номерах отелей. Чтобы получить жильё им нужно будет обращаться в Национальный центр приёма в муниципалитете Роде.
Помимо прочего, в Норвегии введут некий "период ожидания" перед получением доступа к полному пакету социальной поддержки. Его длительность не уточняется.
Таким образом, власти планируют ликвидировать "разрыв" с условиями в соседних странах, что делает Норвегию привлекательной для переезда. Отмечается, что по состоянию на конец лета выплаты для украинцев в Норвегии были в четыре раза выше, чем те, на которые можно рассчитывать в Швеции, и примерно вдвое больше, чем в Дании.
Только в ноябре-декабре в Норвегию приехали оформлять временную защиту на 50% больше украинцев, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию.
 
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