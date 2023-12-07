https://ukraina.ru/20231207/1051839067.html

Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их средства

Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их средства - 07.12.2023 Украина.ру

Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их средства

Помочь странам НАТО, которые не знают куда или как потратить два процента ВВП, вызвался генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Об этом пишет РИА Новости

2023-12-07T18:32

2023-12-07T18:32

2023-12-07T18:32

новости

йенс столтенберг

нато

военная помощь

военная техника

украина

оборона

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051786683_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_d6c559c7df607059b082da50bde00263.jpg

По его словам, у НАТО есть "много хороших возможностей" для освоения этих средств, к примеру, поддержка Киева.На саммите НАТО в Вильнюсе летом этого года страны альянса согласовали минимальную цель по расходам на оборону в два процента ВВП. При этом пока немногие из 31 страны блока на практике тратятся на эти цели. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью украинскому телеканалу, что страны-члены альянса, несмотря на новые политические позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов, продолжат помогать Киеву, в том числе "ради собственной безопасности".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, йенс столтенберг, нато, военная помощь, военная техника, украина, оборона, сво