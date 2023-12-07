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Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их средства
Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их средства - 07.12.2023 Украина.ру
Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их средства
Помочь странам НАТО, которые не знают куда или как потратить два процента ВВП, вызвался генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Об этом пишет РИА Новости
2023-12-07T18:32
2023-12-07T18:32
2023-12-07T18:32
новости
йенс столтенберг
нато
военная помощь
военная техника
украина
оборона
сво
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По его словам, у НАТО есть "много хороших возможностей" для освоения этих средств, к примеру, поддержка Киева.На саммите НАТО в Вильнюсе летом этого года страны альянса согласовали минимальную цель по расходам на оборону в два процента ВВП. При этом пока немногие из 31 страны блока на практике тратятся на эти цели. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью украинскому телеканалу, что страны-члены альянса, несмотря на новые политические позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов, продолжат помогать Киеву, в том числе "ради собственной безопасности".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, йенс столтенберг, нато, военная помощь, военная техника, украина, оборона, сво
Новости, Йенс Столтенберг, НАТО, военная помощь, военная техника, Украина, оборона, СВО
Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их средства
Помочь странам НАТО, которые не знают куда или как потратить два процента ВВП, вызвался генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Об этом пишет РИА Новости
По его словам, у НАТО есть "много хороших возможностей" для освоения этих средств, к примеру, поддержка Киева.
"Если у вас появились неожиданные деньги, я бы вложил их в поддержку Украины", – порекомендовал Столтенберг.
На саммите НАТО в Вильнюсе летом этого года страны альянса согласовали минимальную цель по расходам на оборону в два процента ВВП. При этом пока немногие из 31 страны блока на практике тратятся на эти цели.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью украинскому телеканалу, что страны-члены альянса, несмотря на новые политические позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов, продолжат помогать Киеву, в том числе "ради собственной безопасности".