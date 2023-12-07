Запад сделал из Украины врага, когда Россия отказалась враждовать с Китаем - Митрополит Тихон - 07.12.2023 Украина.ру
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Запад сделал из Украины врага, когда Россия отказалась враждовать с Китаем - Митрополит Тихон
Запад сделал из Украины врага, когда Россия отказалась враждовать с Китаем - Митрополит Тихон - 07.12.2023 Украина.ру
Запад сделал из Украины врага, когда Россия отказалась враждовать с Китаем - Митрополит Тихон
Запад повернул Украину против России после того, как она отказалась идти против Китая. Такое мнение высказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон 7 декабря в эфире телеканала Крым 24, отвечая на вопросы публики
2023-12-07T17:45
2023-12-07T17:45
новости
россия
китай
украина
запад
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Митрополит рассказал о своем видении причин украинского конфликта. По его словам, для людей, стремящихся к глобальной власти, важнейшим противником является Китай."Через пять-шесть лет Китай будет главенствовать или подходить к главенству во всем мире. Уже сейчас юань обгоняет в каких-то вариантах евро. Этот процесс идет с очень большой скоростью. Через обозримый промежуток времени китайцы будут диктовать свою волю и в экономической, и в политической, и, что очень важно, финансовой сфере", - рассказал митрополит Тихон.Глобальному Западу необходимо остановить Китай и поставить в этой стране подконтрольное себе правительство примерно по такому же сценарию, который был задействовать в России в 1917 году, продолжил священнослужитель."На фоне войны, ослабления, недовольства народа и смуты поставить свое правительство. А перед этим сделать революцию. Кто может воевать с Китаем? Южная Корея, Вьетнам, Япония? Сами американцы, конечно, не будут и Европа тоже не будет. Есть одна на свете страна, которая может гипотетически воевать с Китаем - это Русь", - сказал он.Для этого страны Запада позвали Россию в "Большую семерку", предположил иерарх Русской православной церкви. Задача России состоялась в том, чтобы переформатировать Китай, добавил он."Когда мы отказались идти на Китай, когда мы отказались быть "Украиной" против Китая, тут же Украину начали форматировать на 1917 год, на войну против России", - отметил митрополит Симферопольский и Крымский.
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новости, россия, китай, украина, запад
Новости, Россия, Китай, Украина, Запад

Запад сделал из Украины врага, когда Россия отказалась враждовать с Китаем - Митрополит Тихон

17:45 07.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Запад повернул Украину против России после того, как она отказалась идти против Китая. Такое мнение высказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон 7 декабря в эфире телеканала Крым 24, отвечая на вопросы публики
Митрополит рассказал о своем видении причин украинского конфликта. По его словам, для людей, стремящихся к глобальной власти, важнейшим противником является Китай.
"Через пять-шесть лет Китай будет главенствовать или подходить к главенству во всем мире. Уже сейчас юань обгоняет в каких-то вариантах евро. Этот процесс идет с очень большой скоростью. Через обозримый промежуток времени китайцы будут диктовать свою волю и в экономической, и в политической, и, что очень важно, финансовой сфере", - рассказал митрополит Тихон.
Глобальному Западу необходимо остановить Китай и поставить в этой стране подконтрольное себе правительство примерно по такому же сценарию, который был задействовать в России в 1917 году, продолжил священнослужитель.
"На фоне войны, ослабления, недовольства народа и смуты поставить свое правительство. А перед этим сделать революцию. Кто может воевать с Китаем? Южная Корея, Вьетнам, Япония? Сами американцы, конечно, не будут и Европа тоже не будет. Есть одна на свете страна, которая может гипотетически воевать с Китаем - это Русь", - сказал он.
Для этого страны Запада позвали Россию в "Большую семерку", предположил иерарх Русской православной церкви. Задача России состоялась в том, чтобы переформатировать Китай, добавил он.
"Когда мы отказались идти на Китай, когда мы отказались быть "Украиной" против Китая, тут же Украину начали форматировать на 1917 год, на войну против России", - отметил митрополит Симферопольский и Крымский.
 
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