России не нужна победа над украинским народом, заявил митрополит Тихон
В России должны осознавать, что конфликт на Украине — это наша общая трагедия. Такое мнение высказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон 7 декабря в эфире телеканала Крым 24, отвечая на вопросы публики
По его словам, на эту трагедию гражданской войны Россию подвигали ее самые страшные недруги.
"Нам победа над украинским народом не нужна, нам нужна победа над тем нацизмом, фашизмом, над тем человеконенавистническим устройством, которое создано из части Украины. Из части. Люди там разные", - сказал митрополит.
Ранее стало известно, что Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) планирует написать книгу о святителе Луке Крымском (Войно-Ясенецком) и руководителе советского государства Иосифе Сталине под рабочим названием "Мракобес, Коба и его крестник".
13:55Итоги голосования по биллю о помощи: Украина проигрывает войну, а демократы проигрывают АмерикуСенат провалил решение о прекращении дебатов и постановке на голосование билля о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Подчеркну, что речь шла не об окончательном голосовании, не о решении и выделении помощи, а лишь о завершении дебатов и начале рассмотрения вопроса по существу