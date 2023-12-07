https://ukraina.ru/20231207/1051836410.html

России не нужна победа над украинским народом, заявил митрополит Тихон

России не нужна победа над украинским народом, заявил митрополит Тихон - 07.12.2023 Украина.ру

России не нужна победа над украинским народом, заявил митрополит Тихон

В России должны осознавать, что конфликт на Украине — это наша общая трагедия. Такое мнение высказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон 7 декабря в эфире телеканала Крым 24, отвечая на вопросы публики

2023-12-07T17:18

2023-12-07T17:18

2023-12-07T17:18

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По его словам, на эту трагедию гражданской войны Россию подвигали ее самые страшные недруги."Нам победа над украинским народом не нужна, нам нужна победа над тем нацизмом, фашизмом, над тем человеконенавистническим устройством, которое создано из части Украины. Из части. Люди там разные", - сказал митрополит.Ранее стало известно, что Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) планирует написать книгу о святителе Луке Крымском (Войно-Ясенецком) и руководителе советского государства Иосифе Сталине под рабочим названием "Мракобес, Коба и его крестник".

https://ukraina.ru/20231207/1051825763.html

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новости, митрополит, россия, украина, украинский неонацизм, украинцы