https://ukraina.ru/20231207/1051836225.html

Бессмысленный террор и устрашение для возможных перебежчиков. Убит Илья Кива

Бессмысленный террор и устрашение для возможных перебежчиков. Убит Илья Кива - 07.12.2023 Украина.ру

Бессмысленный террор и устрашение для возможных перебежчиков. Убит Илья Кива

В Подмосковье произошло еще одно заказное убийство, ответственность за которое никак не поделят между собой украинские СБУ И ГУР.

2023-12-07T18:31

2023-12-07T18:31

2023-12-07T18:31

эксклюзив

илья кива

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Несколькими выстрелами был убит бывший украинский политик Илья Кива. Многие эксперты высказались о противоречивом прошлом покойного, напомнили о его участии в запрещенном в России "Правом секторе", высказываниях об уничтожении "ватников" и прочего, но главное в этом деле – это террор, который проводится на территории России. И террор этот открытый, беззастенчивый, безнаказанный.Политик Дмитрий ВасилецВозбуждено уголовное дело по факту убийства в Одинцовском горокруге Ильи Кивы — ГСУ СК по Московской области. Официально в РФ подтвердили убийство и полный провал местных российских спецслужб. Медийные личности в России по факту оставлены один на один в противостоянии с НАТОвскими террористическими спецслужбами. Понятно, этот персонаж не однозначный, но сам факт того, что он регулярно выступал на федеральных СМИ и теперь убит, говорит о многом.Писатель Захар ПрилепинЕЩЁ РАЗ ПРО КИВУЧасть первая Итак, Кива. Был доверенным лицом кандидата в президенты Яроша в 2014 году. Был в числе ораторов от "Правого сектора*", выступавших на Майдане на митинге протеста по поводу убийства звезды Майданной революции Сашко Билого, в свое время воевавшего против русских в Чечне. Был руководителем полтавского центра "Правого сектора"* и региональным руководителем "Правого сектора"* на Востоке Украины. Был советником Арсена Авакова. Воевал в зоне так называемой АТО, чтобы с него сняли судимость. Имел награды. Один из создателей "Миротворца". В мае 2015 года призывал расстреливать автобусы, следующие из Киева в Донецк и обратно: "Была бы моя воля, я расстреливал бы этих путешественников в ДНР, любителей референдумов и парадов украинских военнопленных. Только жесткая позиция общества заставит Донбасс отрезвиться". 25 августа 2017 года в эфире телеканала "112" заявил: "Всех любителей Русского мира мы просто-напросто будем стирать с лица земли Украинской. И это я вам точно говорю, и это придет, и это будет. Потому что надо было уничтожать, вырезать и не бояться, и не пускать слюни! Вот поэтому сейчас я думаю, всех тех, кто с утра тихонько подпевает гимн России, или пользуются тряпочками типа колорадских ленточек у себя на кухне, вот всех их нужно закапывать в землю. В нашей стране нужна смертная казнь, и беспощадное уничтожение противника и предателей". Потом, конечно, много другого говорил. Про Россию, Сталина, Путина. В более чем восхищенных тонах. Причем начал это делать прямо из Киева. За несколько лет до начала СВО. Считалось, что вторая часть его биографии - это "украинский политический театр", постановка. Но потом, как вы помните, Кива совершенно спокойно натурализовался в России. А до этого я его вдруг встретил в Донецке. Хотя я так и не понял тогда: его или не его. Часть вторая Сегодня пришло письмо. "Прочитал твой пост про Киву. Кива был "из наших". Работал в числе прочего по военной тематике. Увиделся с ним случайно на совещании. Пришел, а там Кива. Меня представили, как человека Захара Прилепина. Кива заулыбался и говорит: "А с Захаром мы виделись". Говорил абсолютно чисто на русском без тени какого-либо говора. Настоящее имя у него было другое". Эпилог Оказывается, это был всё-таки он в Донецке. И узнал меня. Дальше и вовсе несусветная картина, да? Мы человека наблюдаем в одной ипостаси, а он - то ли завербован был очень давно, то ли с самого начала был ни тем, что мы думали. Так вот умрёшь, и чего-нибудь эдакого и не узнаешь. Будешь о человеке плохо думать, а он на самом деле из той же структуры, что и ты, только выслугу не сравнить и звание у него повыше. Ну или наоборот: умрешь и такое узнаешь, что был бы жив - поседел бы от таких новостей.Общественный деятель Татьяна МонтянОсобенности национального украинского терроризма. Не то чтобы политические убийства некомбатантов, которые регулярно устраивает Салорейх, были чем-то из ряда вон выходящим в мировой практике. Все спецслужбы мира, от ЦРУ и КГБ до Моссада, время от времени устраняют тех или иных неудобных им персонажей. Однако "аттентаты", устраиваемые Киевом, имеют одно примечательное отличие. Обычно устраняют тех, кто реально представляет угрозу интересам государства. То есть вполне объяснимо, почему, скажем, КГБ устраняли политических лидеров украинского сепаратизма типа Бандеры и Коновальца, а те же США пытались организовать ликвидацию Фиделя Кастро. И можно спорить о том, можно так делать или нельзя — важно, что такие действия хотя бы осмыслены и имеют конкретный профит. В чем выгода для салорейховцев от убийства того же Кивы? Как я уже говорила, ровно ни в чем. Очередной отставной украинский политик, годный по сути лишь для того, чтобы выступать в роли актера в политических ток-шоу на федеральных каналах. Очевидно, что жив Кива или нет, на реально важные вещи вроде положения ВСУ под Авдеевкой или того, выделят ли Украине очередной транш бабла на войну, — не влияет никак. Зато по этому поводу можно устроить коллективную радостную истерику в салорейховских СМИ, создав у салорейховского же обывателя ощущение, что не все так плохо. Ну или, по крайней мере, как говорится, "есть и хорошие новости". В чем эти новости хорошие — большой вопрос, но лишние вопросы в Салорейхе задавать уже давно не принято. Как говорится, лошадей в шампанском искупать возможности нет, так хоть котенка пивом напоим. И даже если представить себе, что эта устрашающая акция достигла успеха, и значительная часть симпатизирующих России украинцев из-за страха быть убитыми отказались работать с российскими властями, — что салорейховцы получат на выходе? Начальство и с материковой России можно подвезти, что, вполне вероятно, будет воспринято местным населением с воодушевлением. Но станет ли оставшийся обыватель после таких акций больше любить Украину и стремиться туда вернуться?Однозначно нет. Таким образом, данные акции направлены больше на внутреннюю аудиторию. С тем чтобы устрашить тех, кто колеблется насчет сотрудничества с Россией. Но и о шоу забывать не стоит: ведь часть свихнувшихся на теме салорейхизации Украины обывателей подобные вещи действительно увеселяют. И если те или иные привычки и практики подрабатывающих кровавыми клоунами спецслужб — вопрос в целом решаемый, то вот что делать с упоровшимся населением — задачка посложнее.Журналист Дмитрий ОльшанскийМягко скажу о том, почему с украинским терроризмом у нас все происходит так, как оно происходит. Россия - это страна гиперабсолютизма. Франция, 17-18 век. Это сравнение, конечно, условное, как и любое сравнение, и тем не менее. На практике это значит, что 99% серьезной политики у нас - это дела высшего суверена, в которые простым смертным лучше не лезть, еще 1% - это дела высших придворных, а все остальное... Ну, посевная. Труженики инноваций. Знатные комбайнеры и айтишники. Пенсии индексировали. Праздник организовали, день города, отчитались. Выборы провели, отчитались. Труба лопнула. Сначала не чинили, потом, когда жалоб стало слишком много, починили. И это, собственно, все. В этих условиях все интересы страны сконцентрированы вокруг Саммита На Высшем Уровне. То есть воображаемого, несуществующего мероприятия, на котором США, Китай и Россия поделят мир, как некогда это было в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Мы боремся за Саммит. Правда, его не будет, но разве это важно? И есть, наоборот, то, чего в списке этих интересов нет и быть не может. Это так называемый "активизм", то есть деятельность частных лиц на мелком и среднем уровне, которые чего-то хотят и которым что-то нужно - от государства и от политики в целом. Активизм - враг этой абсолютистской системы. И, в общем, лояльный активизм - враг даже и похуже, чем какой-нибудь "революционный", так как его разрушительное действие на систему, которая "индексирует пенсии и ждет саммита", - более хитрое, "подлецы с тыла заходят". А теперь задайте себе вопрос: кто все эти люди, которых убивают украинцы? Возьмите список и найдите что-то общее. Они все - активисты. Они могут быть активистами в карнавально-агрессивном стиле Кивы, они могут быть любимы народом как Захар Прилепин, они могут вызывать общее сочувствие, как Дарья Дугина, они могут быть просто очень хорошими людьми, как Олег Царев, ну или радикальными людьми, как Владлен Татарский, они могут, наконец, быть даже чиновниками, но не кадровыми номенклатурными чиновниками "из центра", таких никто не трогает, а, опять-таки, активистами, пришедшими на низовую госслужбу в опасной зоне. То есть украинцы отлично понимают, кого они убивают. И как к их жертвам относится наша "система". А теперь другой вопрос. Если на убийства этих, честно говоря, лишних для системы людей - она будет всерьез отвечать, будет мстить, будет создавать на Украине такую атмосферу, что там еще сто раз подумают, а надо ли снова взрывать-убивать, - это будет хорошо или плохо для воображаемого Саммита На Высшем Уровне? Как вы понимаете, абсолютно все мировые СМИ, которым нет никакого дела до украинского терроризма - при первом же нашем ответе начнут вопить, что мы расправляемся с борцами за свободу etc. И, значит, Саммит (которого нет и не будет) столкнется с проблемами (в воображаемом мире). А значит, надо терпеть. Сжать зубы и ждать. Вдруг нас все-таки пригласят делить мир? На Украине - иначе. Там царит тоталитарная секта. А чем занимаются тоталитарные секты? - они активно работают с людьми. Соблазняют, вербуют, обещают, угрожают, убивают. Им нужны люди. И особенно им нужны активисты с пропеллером в известном месте, на них все украинство, собственно, и держится. Не будет Зеленского, не будет Залужного, и даже Порошенко не будет, но если активисты останутся - будет и Украина. Вот мы и видим, как они тщательно пропалывают поле. Как они устраняют конкурентов, как они дотошно, "с интересом", занимаются давлением, насилием, террором - в той ситуации и в отношении тех лиц, из-за которых наш чиновник даже голову никогда не повернет. Им до всего есть дело. Они не ждут Саммита. И можно было бы высказать фальшивую надежду, что, может, и мы однажды прекратим ждать - и начнем что-то делать, но нет. Не надо иллюзий. Не прекратим. Упокой, Господи, всех убитых тарасами, и прости им грехи вольные и невольные.Журналист Юрий БутусовСлужба безопасности Украины провела операции по нейтрализации предателей Кивы в Москве и Попова в Луганске. Можно только поблагодарить за активную наступательную работу СБУ и В.Малюка, который всем этим руководит. Вместе с тем, я очень удивлен, что снова очередную операцию СБУ первым комментирует и выдает за свою работу Главное управление разведки Минобороны. ГУР МО спешит прокомментировать события, в которых вообще не разбирается и к которым не имеет никакого отношения. Откуда у начальника ГУР МО Кирилла Буданова появилась привычка уделять половину рабочего времени во время войны приписыванию чужих заслуг? Почему, например, времени не хватило грамотно спланировать операции на Змеином и Энергодаре, а на пиар всегда время находится? Судя по тому, что Буданов стал одной из самых медийных фигур, и что его уже в качестве публичного политика замеряют социологические компании, господина Гогилашвили, лоббирующего Буданова в Офисе президента, интересует продвижение Кирилла на высокие должности - министра обороны, начальника Генштаба или руководителя списка правящей партии президента на предстоящих выборах. И ради своего пиара и кресла для себя, для Гогилашвили и его друзей и ради чемоданов "на оперативные расходы", когда-то известный своей честностью офицер Буданов почему-то позволяет пиарщикам выставлять себя на посмешище перед всеми воюющими без пиара и социологических рейтингов и отчитывающимся не количеством интервью, а количеством результативных боевых операций. Прекратите уже отчитываться за чужие успехи, работайте сами, потому что вы ради своего рейтинга дезинформируете общество и создаете конфликты в среде спецслужб и тем самым подрываете доверие среди коллег.Политолог Алекандр НосовичСамые радикальные методы хороши, чтобы отвлечь внимание украинского населения от того факта, что у Зеленского сорвались выступление в Конгрессе США о продолжении финансовой помощи Украине.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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