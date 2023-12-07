"Они сами ими не пользуются" – Хроленко о том, почему технологии США – не панацея для ПВО Украины - 07.12.2023 Украина.ру
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"Они сами ими не пользуются" – Хроленко о том, почему технологии США – не панацея для ПВО Украины
"Они сами ими не пользуются" – Хроленко о том, почему технологии США – не панацея для ПВО Украины - 07.12.2023 Украина.ру
"Они сами ими не пользуются" – Хроленко о том, почему технологии США – не панацея для ПВО Украины
США сами не пользуются своими технологиями, потому что не доверяют им. Заявления о передаче технологий – часть геополитического спектакля, считает военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2023-12-07T16:06
2023-12-07T16:08
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Пентагон передал киевскому режиму технологии для местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО Franken SAM. Также создана рабочая группа для поддержки ОПК Украины и взаимодействующих с ней стран-партнёров, сообщает 7 декабря пресс-служба Белого Дома.Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко считает, что подобные заявления лишь заполняют вакуум – если ни у Европы, ни у США нет ресурсов для производства, то откуда им взяться в стране, которая ежедневно находится под обстрелами?США и НАТО в год производят примерно 600 тыс. снарядов. Это просто для сравнения технологий и возможностей. Армии Украины же в год требуется порядка 2 млн снарядов. Что касается систем ПВО, это более сложная технология: это электроника, роботизированное производство, большое количество квалифицированных специалистов, которые "на конвейере" могут собирать изделия. Для запуска таких производств нужно время, в первую очередь на подготовку эти специалистов, на строительство технологической базы. Вторая составляющая – ресурсы. У Запада много чего есть, а ресурсов нет, элементарно нет нужного объема металлов, различных химических элементов. США немощны, они не могут себя обеспечить системами ПВО, рассказал он. "Белый дом оберегают не легендарные "Патриоты", а НАТОвские. Америка не доверяет собственным технологиям, потому что они за 40 лет не сбили ни одного самолета противника. Мы все видели, как самодельные ракеты и беспилотники хуситов спокойно пролетали в Аравию и бомбили нефтедобывающие предприятия, а "Патриоты" работали, но не попадали по цели.Имея такие технологии, глава Пентагона заявляет, что Украина укрепит мир и безопасность во всем мире, если построит на своей территории совместно с партнерами предприятия по производству оружия и начнет выпускать буквально всё".Военный обозреватель подчеркивает, что возможности Европы и США ограничены даже с учетом мирного неба над ними:Хроленко считает, что сама идея поддержки Украины – не более, чем шкурный интерес США."Тут преследуются только личные интересы, потому что Пентагон выдает Украине запасы старого вооружения и боеприпасов. А сам на эти деньги закупает новым всем. Это исключительно шкурный интерес. США уже избавились от залежей старого оружия и боеприпасов, перевели значительную часть европейских производств на свою территорию – потому что там дешевле что-либо производить. Они уже получил все плюшки, на которые можно было рассчитывать, в том числе военные заказы на десятилетия вперед", - пояснил эксперт. На этом фоне дальнейшее финансирование Украины для Байдена связано с избирательной кампанией, считает он. Американскому бизнесу пора фиксировать прибыль и уходить с украинского театра военных действий. "Мне кажется, вполне предсказуемо, что основные потрясения США и военный театр на Украине ожидают именно под выборы американского президента. Именно под это заточена предвыборная кампания Байдена", отмечает Хроленко.Также Хроленко напомнил про оговорку германского министра обороны Писториуса о том, что Украина им не союзник:Руководство Украины, по мнению Хроленко, больше похожи на деревянных солдат Урфина Джуса и не более того. Но и они преследуют свою выгоду:"Деревянные солдаты Урфина Джуса питаются волшебным порошком и ничего не понимают. Они выполняют только то, что он от них требуется и понимают, что им платят до тех пор, пока они выполняют то, что от них требуется. Вот и все. Все заявления [президента Украины Владимира] Зеленского, [министра обороны Рустема] Умерова и остальных деревянных солдат США де-факто ни о чем. Это просто влияние лунного света на рост телеграфных столбов, это заполнение вакуума, который требует каких-то слов и каки-то действий. Такая кровавая геополитическая клоунада. Снижение помощи очевидно. Буквально последний пример, подсластил пилюлю Остин. Вчера сенат должен был одобрить 1 млрд долларов помощи Украине. Но даже не стали его обсуждать – заблокировали вынос этого законопроекта на обсуждение. Не важно под каким предлогом – безопасность границ США или еще каким. Эту пилюлю подсластили большой команде делегации "ходоков" украинских во главе с украинским министром обороны. Наскребли старых боеприпасов на 175 млн долларов. В миллионах это вроде бы много, а в пересчете на снаряды, которые стоят минимум 5000 тыс. долларов за штуку", - говорит эксперт.Снарядов, которые получит Украина - 35 тысяч - хватит всего на неделю, резюмировал он.
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Юлия Александрова
Юлия Александрова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, пво, сша, военная помощь, впк
Новости, Новости Украины, ПВО, США, военная помощь, ВПК

"Они сами ими не пользуются" – Хроленко о том, почему технологии США – не панацея для ПВО Украины

16:06 07.12.2023 (обновлено: 16:08 07.12.2023)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Юлия Александрова
Автор издания Украина.ру
Все материалы
США сами не пользуются своими технологиями, потому что не доверяют им. Заявления о передаче технологий – часть геополитического спектакля, считает военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
Пентагон передал киевскому режиму технологии для местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО Franken SAM. Также создана рабочая группа для поддержки ОПК Украины и взаимодействующих с ней стран-партнёров, сообщает 7 декабря пресс-служба Белого Дома.
Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко считает, что подобные заявления лишь заполняют вакуум – если ни у Европы, ни у США нет ресурсов для производства, то откуда им взяться в стране, которая ежедневно находится под обстрелами?
США и НАТО в год производят примерно 600 тыс. снарядов. Это просто для сравнения технологий и возможностей. Армии Украины же в год требуется порядка 2 млн снарядов. Что касается систем ПВО, это более сложная технология: это электроника, роботизированное производство, большое количество квалифицированных специалистов, которые "на конвейере" могут собирать изделия.
Для запуска таких производств нужно время, в первую очередь на подготовку эти специалистов, на строительство технологической базы. Вторая составляющая – ресурсы. У Запада много чего есть, а ресурсов нет, элементарно нет нужного объема металлов, различных химических элементов. США немощны, они не могут себя обеспечить системами ПВО, рассказал он.
"Белый дом оберегают не легендарные "Патриоты", а НАТОвские. Америка не доверяет собственным технологиям, потому что они за 40 лет не сбили ни одного самолета противника. Мы все видели, как самодельные ракеты и беспилотники хуситов спокойно пролетали в Аравию и бомбили нефтедобывающие предприятия, а "Патриоты" работали, но не попадали по цели.
Имея такие технологии, глава Пентагона заявляет, что Украина укрепит мир и безопасность во всем мире, если построит на своей территории совместно с партнерами предприятия по производству оружия и начнет выпускать буквально всё".
Но если этого нет на Западе, то откуда это возьмется на Украине? Как эту немощь можно спроецировать на Украине? Только как немощь.
Военный обозреватель подчеркивает, что возможности Европы и США ограничены даже с учетом мирного неба над ними:
"Они хотят, чтобы Украина произвела хоть что-то, когда каждую ночь прилетает до 50 беспилотников "Герань", не считая артиллерийского оружия и ракетных обстрелов. Как они хотят построить мощную оборонную промышленность на этом участке планеты? Это бред".
Хроленко считает, что сама идея поддержки Украины – не более, чем шкурный интерес США.
"Тут преследуются только личные интересы, потому что Пентагон выдает Украине запасы старого вооружения и боеприпасов. А сам на эти деньги закупает новым всем. Это исключительно шкурный интерес.
США уже избавились от залежей старого оружия и боеприпасов, перевели значительную часть европейских производств на свою территорию – потому что там дешевле что-либо производить. Они уже получил все плюшки, на которые можно было рассчитывать, в том числе военные заказы на десятилетия вперед", - пояснил эксперт.
На этом фоне дальнейшее финансирование Украины для Байдена связано с избирательной кампанией, считает он. Американскому бизнесу пора фиксировать прибыль и уходить с украинского театра военных действий.
"Мне кажется, вполне предсказуемо, что основные потрясения США и военный театр на Украине ожидают именно под выборы американского президента. Именно под это заточена предвыборная кампания Байдена", отмечает Хроленко.
Также Хроленко напомнил про оговорку германского министра обороны Писториуса о том, что Украина им не союзник:

"Украина просто расходный материал, и можно делать с ней всё, что угодно. Можно уничтожать ее население – а как не уничтожать? Ведь оно же, если останется, то проголосует за возвращение в состав России. Поэтому они считают, что лучше уничтожить, насильно загоняя в окопы и под огонь."

Руководство Украины, по мнению Хроленко, больше похожи на деревянных солдат Урфина Джуса и не более того. Но и они преследуют свою выгоду:
"Деревянные солдаты Урфина Джуса питаются волшебным порошком и ничего не понимают. Они выполняют только то, что он от них требуется и понимают, что им платят до тех пор, пока они выполняют то, что от них требуется. Вот и все. Все заявления [президента Украины Владимира] Зеленского, [министра обороны Рустема] Умерова и остальных деревянных солдат США де-факто ни о чем.
Это просто влияние лунного света на рост телеграфных столбов, это заполнение вакуума, который требует каких-то слов и каки-то действий. Такая кровавая геополитическая клоунада. Снижение помощи очевидно. Буквально последний пример, подсластил пилюлю Остин. Вчера сенат должен был одобрить 1 млрд долларов помощи Украине. Но даже не стали его обсуждать – заблокировали вынос этого законопроекта на обсуждение. Не важно под каким предлогом – безопасность границ США или еще каким.
Эту пилюлю подсластили большой команде делегации "ходоков" украинских во главе с украинским министром обороны. Наскребли старых боеприпасов на 175 млн долларов. В миллионах это вроде бы много, а в пересчете на снаряды, которые стоят минимум 5000 тыс. долларов за штуку", - говорит эксперт.
Снарядов, которые получит Украина - 35 тысяч - хватит всего на неделю, резюмировал он.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
15:04
"Придётся чем-то жертвовать, и, скорее всего, именно Украиной". Что показал провал голосования в СенатеВ среду, 6 декабря (по московскому времени 7 декабря), в результате усугубившихся противоречий между представителями двух партий, запланированное на этот день в Сенате США голосование по пакетному запросу Белого дома на сумму $106 млрд, из которых $61 млрд предназначен для Украины, провалилось, не успев начаться.
 
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