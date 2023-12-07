https://ukraina.ru/20231207/1051830623.html

"Они сами ими не пользуются" – Хроленко о том, почему технологии США – не панацея для ПВО Украины

"Они сами ими не пользуются" – Хроленко о том, почему технологии США – не панацея для ПВО Украины - 07.12.2023 Украина.ру

"Они сами ими не пользуются" – Хроленко о том, почему технологии США – не панацея для ПВО Украины

США сами не пользуются своими технологиями, потому что не доверяют им. Заявления о передаче технологий – часть геополитического спектакля, считает военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко

2023-12-07T16:06

2023-12-07T16:06

2023-12-07T16:08

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Пентагон передал киевскому режиму технологии для местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО Franken SAM. Также создана рабочая группа для поддержки ОПК Украины и взаимодействующих с ней стран-партнёров, сообщает 7 декабря пресс-служба Белого Дома.Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко считает, что подобные заявления лишь заполняют вакуум – если ни у Европы, ни у США нет ресурсов для производства, то откуда им взяться в стране, которая ежедневно находится под обстрелами?США и НАТО в год производят примерно 600 тыс. снарядов. Это просто для сравнения технологий и возможностей. Армии Украины же в год требуется порядка 2 млн снарядов. Что касается систем ПВО, это более сложная технология: это электроника, роботизированное производство, большое количество квалифицированных специалистов, которые "на конвейере" могут собирать изделия. Для запуска таких производств нужно время, в первую очередь на подготовку эти специалистов, на строительство технологической базы. Вторая составляющая – ресурсы. У Запада много чего есть, а ресурсов нет, элементарно нет нужного объема металлов, различных химических элементов. США немощны, они не могут себя обеспечить системами ПВО, рассказал он. "Белый дом оберегают не легендарные "Патриоты", а НАТОвские. Америка не доверяет собственным технологиям, потому что они за 40 лет не сбили ни одного самолета противника. Мы все видели, как самодельные ракеты и беспилотники хуситов спокойно пролетали в Аравию и бомбили нефтедобывающие предприятия, а "Патриоты" работали, но не попадали по цели.Имея такие технологии, глава Пентагона заявляет, что Украина укрепит мир и безопасность во всем мире, если построит на своей территории совместно с партнерами предприятия по производству оружия и начнет выпускать буквально всё".Военный обозреватель подчеркивает, что возможности Европы и США ограничены даже с учетом мирного неба над ними:Хроленко считает, что сама идея поддержки Украины – не более, чем шкурный интерес США."Тут преследуются только личные интересы, потому что Пентагон выдает Украине запасы старого вооружения и боеприпасов. А сам на эти деньги закупает новым всем. Это исключительно шкурный интерес. США уже избавились от залежей старого оружия и боеприпасов, перевели значительную часть европейских производств на свою территорию – потому что там дешевле что-либо производить. Они уже получил все плюшки, на которые можно было рассчитывать, в том числе военные заказы на десятилетия вперед", - пояснил эксперт. На этом фоне дальнейшее финансирование Украины для Байдена связано с избирательной кампанией, считает он. Американскому бизнесу пора фиксировать прибыль и уходить с украинского театра военных действий. "Мне кажется, вполне предсказуемо, что основные потрясения США и военный театр на Украине ожидают именно под выборы американского президента. Именно под это заточена предвыборная кампания Байдена", отмечает Хроленко.Также Хроленко напомнил про оговорку германского министра обороны Писториуса о том, что Украина им не союзник:Руководство Украины, по мнению Хроленко, больше похожи на деревянных солдат Урфина Джуса и не более того. Но и они преследуют свою выгоду:"Деревянные солдаты Урфина Джуса питаются волшебным порошком и ничего не понимают. Они выполняют только то, что он от них требуется и понимают, что им платят до тех пор, пока они выполняют то, что от них требуется. Вот и все. Все заявления [президента Украины Владимира] Зеленского, [министра обороны Рустема] Умерова и остальных деревянных солдат США де-факто ни о чем. Это просто влияние лунного света на рост телеграфных столбов, это заполнение вакуума, который требует каких-то слов и каки-то действий. Такая кровавая геополитическая клоунада. Снижение помощи очевидно. Буквально последний пример, подсластил пилюлю Остин. Вчера сенат должен был одобрить 1 млрд долларов помощи Украине. Но даже не стали его обсуждать – заблокировали вынос этого законопроекта на обсуждение. Не важно под каким предлогом – безопасность границ США или еще каким. Эту пилюлю подсластили большой команде делегации "ходоков" украинских во главе с украинским министром обороны. Наскребли старых боеприпасов на 175 млн долларов. В миллионах это вроде бы много, а в пересчете на снаряды, которые стоят минимум 5000 тыс. долларов за штуку", - говорит эксперт.Снарядов, которые получит Украина - 35 тысяч - хватит всего на неделю, резюмировал он.

https://ukraina.ru/20231207/1051826284.html

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Юлия Александрова

Юлия Александрова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юлия Александрова

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