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Глава Брянска объявил масштабные проверки во всех учебных учреждениях из-за ЧП

Глава Брянска объявил масштабные проверки во всех учебных учреждениях из-за ЧП - 07.12.2023 Украина.ру

Глава Брянска объявил масштабные проверки во всех учебных учреждениях из-за ЧП

Все учебные учреждения Брянска после ЧП в школе ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищенности, педагоги пройдут дополнительный инструктаж по порядку действий при ЧС, сообщили 7 декабря в Брянской городской администрации

2023-12-07T14:52

2023-12-07T14:52

2023-12-07T14:52

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По распоряжению главы Брянской горадминистрации Александра Макарова в городе будут максимально усилены меры безопасности.Осмотр помещений и территорий будет проходить по учащённому графику. Особое внимание уделят обеспечению связи со службами экстренного реагирования, уточнили в администрации.Стрельба произошла в четверг 7 декабря в гимназии №5 города Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших госпитализированы.

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новости, россия, брянск, брянская область, школа, школы, проверка, чп