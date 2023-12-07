Глава Брянска объявил масштабные проверки во всех учебных учреждениях из-за ЧП
Все учебные учреждения Брянска после ЧП в школе ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищенности, педагоги пройдут дополнительный инструктаж по порядку действий при ЧС, сообщили 7 декабря в Брянской городской администрации
По распоряжению главы Брянской горадминистрации Александра Макарова в городе будут максимально усилены меры безопасности.
"Все учебные учреждения ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищённости, проверены ЧОПы и вневедомственная охрана. Педагоги пройдут дополнительные инструктажи по порядку действий при ЧС. Пропускной режим во всех учебных учреждениях максимально усилят", – говорится в сообщении.
Осмотр помещений и территорий будет проходить по учащённому графику. Особое внимание уделят обеспечению связи со службами экстренного реагирования, уточнили в администрации.
Стрельба произошла в четверг 7 декабря в гимназии №5 города Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших госпитализированы.
11:11СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской школеСледственный комитет РФ по Брянской области возбудил уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в гимназии №5 города Брянская 7 декабря, в результате которого двое учеников погибли, а пятеро пострадали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.