Байдену – наслаждаться демократией, России – не расслабляться. Коротченко о голосовании сената США
© из личного архива Игоря КоротченкоИгорь Коротченко
© из личного архива Игоря Коротченко
В среду, 6 декабря, сенат США по факту провалил голосование, назначенное на этот день. Пакетный запрос Белого дома о комплексной финансовой помощи, включающий и Украину, и Израиль, принят не был. Вернее вопрос его принятия отложен, завис
Украине, из заявленных $106 млрд, предназначалось $61 млрд.
Голосование носило процедурный характер и требовалось, чтобы завершить дебаты по этой теме и вынести законопроект на голосование верхней палатой Конгресса. Для этого было необходимо собрать не менее 60 голосов, но заручиться поддержкой стольких сенаторов не удалось - 49 "за", 51 "против".
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О том, что результат голосования может быть именно таким, на прошлой неделе Белый дом предупреждали лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и председатель Палаты представителей Майк Джонсон. Для республиканцев ключевым вопросом оставался пункт о защите границы с Мексикой от нелегальной миграции.
Президент США Джо Байден назвал результаты голосования "шантажом".
"Республиканцы в Конгрессе угрожают заблокировать помощь Украине, если им не удастся провести свой законопроект по контролю за границей. Это политический шантаж, все просто и очевидно. Ставки слишком высоки и последствия слишком значимы для политической вражды", - написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что одной из ключевых причин такого голосования в сенате стали неудачи украинского "весеннего" контрнаступления, которое началось в июне, но не принесло ожидаемых и заявленных украинскими политиками результатов.
Беспрецендентная военная помощь Украине, учитывая и военные, и гуманитарные транши, составила $34,8 млрд. Во всяком случае, такие данные опубликовала депутат Верховной Рады Александра Устинова.
К предшествующим пакетам военной помощи ВСУ на Западе были завышенные ожидания, считает он, и контрнаступление это доказало.
"Очевидно, что у Западных и, в частности, американских элит есть определенная усталость и разочарование", - отметил он.
При этом ситуация с Украиной накладывается на внутреннеполитические разборки в американском Конгрессе, обусловленные разными интересами разных групп, подчеркнул эксперт.
"Что касается заявлений Байдена о заговоре: слушайте, это нормальные демократические процедуры, и пусть Байден их ест! Они заявляли, что США – демократическая страна? Вот она, демократия, в действии: какой шантаж? Таково мнение американских народных избранников. В этом смысле, как раз, заявления Байдена антиконституционны и антидемократичны", - объяснил Коротченко.
Говорить о результатах переголосования пока тяжело, но главные факты, по словам аналитика, в том, что:
1) Логика событий, происходящих в Конгрессе, продиктована предстоящими президентскими выборами, борьбой демократов и республиканцев за симпатии своего ядерного электората (поэтому так важен вопрос открытой или закрытой границы с Мексикой, что является причиной давнего спора);
2) Пока Украина получила "дулю", несмотря на все завывания из Киева, визиты [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака.
"Как будут развиваться события, предположить пока тяжело. Я не думаю, что Украина будет брошена так же внезапно, как Афганистан, какие-то форматы поддержки будут.
Пока поднапряжется Европа, а если придет [Дональд] Трамп, он вообще захочет, чтобы Европа полностью финансировала боевые действия на Украине из своего кармана.
В любом случае, нам расслабляться по этому поводу не нужно, задачи специальной военной операции остаются. Надо готовиться к появлению F-16 и ракетных систем ATACMS весной.
Но пока эти дополнительные поставки со стороны США – под большим вопросом. И для администрации Байдена, и для [президента Украины Владимира] Зеленского пока все складывается неутешительно. Но, повторюсь, они будут искать варианты", - резюмировал Коротченко.
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