https://ukraina.ru/20231207/1051827829.html

Байдену – наслаждаться демократией, России – не расслабляться. Коротченко о голосовании сената США

Байдену – наслаждаться демократией, России – не расслабляться. Коротченко о голосовании сената США - 07.12.2023 Украина.ру

Байдену – наслаждаться демократией, России – не расслабляться. Коротченко о голосовании сената США

В среду, 6 декабря, сенат США по факту провалил голосование, назначенное на этот день. Пакетный запрос Белого дома о комплексной финансовой помощи, включающий и Украину, и Израиль, принят не был. Вернее вопрос его принятия отложен, завис

2023-12-07T15:57

2023-12-07T15:57

2023-12-07T15:57

эксклюзив

сша

джо байден

украина

сенат

военная помощь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103362/77/1033627779_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5f81952c215ba13ca00b272b17fc4005.jpg.webp

Украине, из заявленных $106 млрд, предназначалось $61 млрд.Голосование носило процедурный характер и требовалось, чтобы завершить дебаты по этой теме и вынести законопроект на голосование верхней палатой Конгресса. Для этого было необходимо собрать не менее 60 голосов, но заручиться поддержкой стольких сенаторов не удалось - 49 "за", 51 "против".О том, что результат голосования может быть именно таким, на прошлой неделе Белый дом предупреждали лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и председатель Палаты представителей Майк Джонсон. Для республиканцев ключевым вопросом оставался пункт о защите границы с Мексикой от нелегальной миграции.Президент США Джо Байден назвал результаты голосования "шантажом"."Республиканцы в Конгрессе угрожают заблокировать помощь Украине, если им не удастся провести свой законопроект по контролю за границей. Это политический шантаж, все просто и очевидно. Ставки слишком высоки и последствия слишком значимы для политической вражды", - написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что одной из ключевых причин такого голосования в сенате стали неудачи украинского "весеннего" контрнаступления, которое началось в июне, но не принесло ожидаемых и заявленных украинскими политиками результатов.Беспрецендентная военная помощь Украине, учитывая и военные, и гуманитарные транши, составила $34,8 млрд. Во всяком случае, такие данные опубликовала депутат Верховной Рады Александра Устинова.К предшествующим пакетам военной помощи ВСУ на Западе были завышенные ожидания, считает он, и контрнаступление это доказало."Очевидно, что у Западных и, в частности, американских элит есть определенная усталость и разочарование", - отметил он.При этом ситуация с Украиной накладывается на внутреннеполитические разборки в американском Конгрессе, обусловленные разными интересами разных групп, подчеркнул эксперт.Говорить о результатах переголосования пока тяжело, но главные факты, по словам аналитика, в том, что:1) Логика событий, происходящих в Конгрессе, продиктована предстоящими президентскими выборами, борьбой демократов и республиканцев за симпатии своего ядерного электората (поэтому так важен вопрос открытой или закрытой границы с Мексикой, что является причиной давнего спора);2) Пока Украина получила "дулю", несмотря на все завывания из Киева, визиты [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака."Как будут развиваться события, предположить пока тяжело. Я не думаю, что Украина будет брошена так же внезапно, как Афганистан, какие-то форматы поддержки будут.Пока поднапряжется Европа, а если придет [Дональд] Трамп, он вообще захочет, чтобы Европа полностью финансировала боевые действия на Украине из своего кармана.В любом случае, нам расслабляться по этому поводу не нужно, задачи специальной военной операции остаются. Надо готовиться к появлению F-16 и ракетных систем ATACMS весной.Но пока эти дополнительные поставки со стороны США – под большим вопросом. И для администрации Байдена, и для [президента Украины Владимира] Зеленского пока все складывается неутешительно. Но, повторюсь, они будут искать варианты", - резюмировал Коротченко.

https://ukraina.ru/20231207/1051825763.html

https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сша, джо байден, украина, сенат, военная помощь, россия