https://ukraina.ru/20231207/1051825911.html
В Майами или в яме? Что ещё успеет Зеленский и в чём ошиблись США – Домрин
В Майами или в яме? Что ещё успеет Зеленский и в чём ошиблись США – Домрин - 07.12.2023 Украина.ру
В Майами или в яме? Что ещё успеет Зеленский и в чём ошиблись США – Домрин
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал, какова позиция США в контексте переговоров по Украине и насколько Владимир Зеленский до сих пор отвечает интересам Вашингтона
2023-12-07T13:24
2023-12-07T13:24
2023-12-07T13:24
видео
украина
сша
россия
владимир зеленский
валерий залужный
джо байден
инфекция
вирус
заболеваемость
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00:38 - Нужны ли США переговоры по Украине? 04:02 - Украина как политический инструмент в руках США; 10:17 - Противостояние Зеленский - Залужный; 13:55 - Владимир Зеленский против Джо Байдена; 15:07 - Новое вирусная инфекция в Китае и США.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, сша, россия, владимир зеленский, валерий залужный, джо байден, инфекция, вирус, заболеваемость, китай, виталий кличко, переговоры, транш, александр домрин, сво, спецоперация, видео
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В Майами или в яме? Что ещё успеет Зеленский и в чём ошиблись США – Домрин
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал, какова позиция США в контексте переговоров по Украине и насколько Владимир Зеленский до сих пор отвечает интересам Вашингтона
00:38 - Нужны ли США переговоры по Украине?
04:02 - Украина как политический инструмент в руках США;
10:17 - Противостояние Зеленский - Залужный;
13:55 - Владимир Зеленский против Джо Байдена;
15:07 - Новое вирусная инфекция в Китае и США.