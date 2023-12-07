https://ukraina.ru/20231207/1051825911.html

В Майами или в яме? Что ещё успеет Зеленский и в чём ошиблись США – Домрин

В Майами или в яме? Что ещё успеет Зеленский и в чём ошиблись США – Домрин - 07.12.2023 Украина.ру

В Майами или в яме? Что ещё успеет Зеленский и в чём ошиблись США – Домрин

Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал, какова позиция США в контексте переговоров по Украине и насколько Владимир Зеленский до сих пор отвечает интересам Вашингтона

2023-12-07T13:24

2023-12-07T13:24

2023-12-07T13:24

видео

украина

сша

россия

владимир зеленский

валерий залужный

джо байден

инфекция

вирус

заболеваемость

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00:38 - Нужны ли США переговоры по Украине? 04:02 - Украина как политический инструмент в руках США; 10:17 - Противостояние Зеленский - Залужный; 13:55 - Владимир Зеленский против Джо Байдена; 15:07 - Новое вирусная инфекция в Китае и США.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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