Комаровский о Зеленском: Он будет интересен, когда "правильно" перестанет быть президентом - 07.12.2023 Украина.ру
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Комаровский о Зеленском: Он будет интересен, когда "правильно" перестанет быть президентом
Комаровский о Зеленском: Он будет интересен, когда "правильно" перестанет быть президентом - 07.12.2023 Украина.ру
Комаровский о Зеленском: Он будет интересен, когда "правильно" перестанет быть президентом
Владимира Зеленского ждет светлое будущее, если он откажется от кресла президента Украины, считает доктор
2023-12-07T12:54
2023-12-07T12:54
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комаровский
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Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в интервью Гордону* обозначил свое мнение о президенте Украины Владимире Зеленском.Ранее доктор в интервью изданию "УНИАН" заявил, что Украине лучше потерять территорию, но сохранить жизни украинцев. *Физлицо, выполняющее функции иностранного агента
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Новости, Новости Украины, Комаровский, Владимир Зеленский

Комаровский о Зеленском: Он будет интересен, когда "правильно" перестанет быть президентом

12:54 07.12.2023
 
© Фото : Евгений Комаровский/Instagram
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : Евгений Комаровский/Instagram
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Владимира Зеленского ждет светлое будущее, если он откажется от кресла президента Украины, считает доктор
Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в интервью Гордону* обозначил свое мнение о президенте Украины Владимире Зеленском.
"Иногда, когда я не вижу в нем президента, я его по-прежнему люблю. Он будет интересен мне, когда он "правильно" перестанет быть президентом. Я уверен его ждет светлое будущее. Во-первых, потому что у него будет абсолютная финансовая достаточность будет, ну потому что будет достаточно написать книгу мемуаров. Она прокормит его и еще его детей и внуков", – считает Комаровский.
Ранее доктор в интервью изданию "УНИАН" заявил, что Украине лучше потерять территорию, но сохранить жизни украинцев.
*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента
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