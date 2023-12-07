Комаровский о Зеленском: Он будет интересен, когда "правильно" перестанет быть президентом

"Иногда, когда я не вижу в нем президента, я его по-прежнему люблю. Он будет интересен мне, когда он "правильно" перестанет быть президентом. Я уверен его ждет светлое будущее. Во-первых, потому что у него будет абсолютная финансовая достаточность будет, ну потому что будет достаточно написать книгу мемуаров. Она прокормит его и еще его детей и внуков", – считает Комаровский.