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СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской школе
СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской школе - 07.12.2023 Украина.ру
СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской школе
Следственный комитет РФ по Брянской области возбудил уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в гимназии №5 города Брянская 7 декабря, в результате которого двое учеников погибли, а пятеро пострадали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
2023-12-07T11:11
2023-12-07T11:11
2023-12-07T11:11
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брянск
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По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое оружие, из которого выстрелила в своих одноклассников."В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.В Следственном комитете подчеркнули, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что пять подростков, получивших ранения, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь, одному из пострадавших уже проводится операция, уточнил чиновник.Ранее в СМИ сообщили, что ученица гимназии №5 города Брянска принесла в школу огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов на уроке биологии. Потом она совершила суицид. В стрельбе пострадали пять человек. Одна ученица скончалась от полученных ран.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брянск, школа, стрельба, пострадавшие, ученики, ск рф
Новости, Брянск, Школа, стрельба, пострадавшие, ученики, СК РФ
СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской школе
Следственный комитет РФ по Брянской области возбудил уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в гимназии №5 города Брянская 7 декабря, в результате которого двое учеников погибли, а пятеро пострадали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое оружие, из которого выстрелила в своих одноклассников.
"В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.
В Следственном комитете подчеркнули, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что пять подростков, получивших ранения, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь, одному из пострадавших уже проводится операция, уточнил чиновник.
Ранее в СМИ сообщили, что ученица гимназии №5 города Брянска принесла в школу огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов на уроке биологии. Потом она совершила суицид. В стрельбе пострадали пять человек. Одна ученица скончалась от полученных ран.