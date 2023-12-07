https://ukraina.ru/20231207/1051817761.html

ФСБ задержала украинского агента, вербовавшего поджигателей в регионах России

ФСБ задержала украинского агента, вербовавшего поджигателей в регионах России - 07.12.2023 Украина.ру

ФСБ задержала украинского агента, вербовавшего поджигателей в регионах России

Жителя Калининградской области задержали за государственную измену, сообщили 7 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ

2023-12-07T10:05

2023-12-07T10:05

2023-12-07T10:05

поджог

диверсия

фсб

новости

россия

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Мужчина общался в мессенджерах с сотрудником спецслужб Украины. По его заданию за деньги он искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.С февраля по март этого года подозреваемый привлек к диверсиям "ряд лиц, проживающих в 15 регионах России". Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом правоохранительные органы предотвратили пять из них и задержали 10 исполнителей.В отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбудили уголовные дела за содействие в диверсионной деятельности и госизмену.

https://ukraina.ru/20231207/1051816595.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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поджог, диверсия, фсб, новости, россия