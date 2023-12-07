ФСБ задержала украинского агента, вербовавшего поджигателей в регионах России - 07.12.2023 Украина.ру
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ФСБ задержала украинского агента, вербовавшего поджигателей в регионах России
ФСБ задержала украинского агента, вербовавшего поджигателей в регионах России - 07.12.2023 Украина.ру
ФСБ задержала украинского агента, вербовавшего поджигателей в регионах России
Жителя Калининградской области задержали за государственную измену, сообщили 7 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ
2023-12-07T10:05
2023-12-07T10:05
поджог
диверсия
фсб
новости
россия
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Мужчина общался в мессенджерах с сотрудником спецслужб Украины. По его заданию за деньги он искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.С февраля по март этого года подозреваемый привлек к диверсиям "ряд лиц, проживающих в 15 регионах России". Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом правоохранительные органы предотвратили пять из них и задержали 10 исполнителей.В отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбудили уголовные дела за содействие в диверсионной деятельности и госизмену.
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поджог, диверсия, фсб, новости, россия
поджог, диверсия, ФСБ, Новости, Россия

ФСБ задержала украинского агента, вербовавшего поджигателей в регионах России

10:05 07.12.2023
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
© ФСБ РФ
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Жителя Калининградской области задержали за государственную измену, сообщили 7 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ
Мужчина общался в мессенджерах с сотрудником спецслужб Украины. По его заданию за деньги он искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.
С февраля по март этого года подозреваемый привлек к диверсиям "ряд лиц, проживающих в 15 регионах России".
Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом правоохранительные органы предотвратили пять из них и задержали 10 исполнителей.

"Также в рамках расследования уголовного дела задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый", - говорится в распространенном сообщении.

В отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбудили уголовные дела за содействие в диверсионной деятельности и госизмену.
09:21
Жителя Тюменской области задержали по делу о финансировании ВСУ - ФСБЖителя Тюменской области задержали по подозрению в госизмене, он целенаправленно переводил деньги в Вооруженные силы Украины, сообщили 7 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ
 
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