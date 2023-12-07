ФСБ задержала украинского агента, вербовавшего поджигателей в регионах России
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Жителя Калининградской области задержали за государственную измену, сообщили 7 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ
Мужчина общался в мессенджерах с сотрудником спецслужб Украины. По его заданию за деньги он искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.
С февраля по март этого года подозреваемый привлек к диверсиям "ряд лиц, проживающих в 15 регионах России".
Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом правоохранительные органы предотвратили пять из них и задержали 10 исполнителей.
"Также в рамках расследования уголовного дела задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый", - говорится в распространенном сообщении.
В отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбудили уголовные дела за содействие в диверсионной деятельности и госизмену.