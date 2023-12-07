Жителя Тюменской области задержали по делу о финансировании ВСУ - ФСБ - 07.12.2023 Украина.ру
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Жителя Тюменской области задержали по делу о финансировании ВСУ - ФСБ
Жителя Тюменской области задержали по делу о финансировании ВСУ - ФСБ - 07.12.2023 Украина.ру
Жителя Тюменской области задержали по делу о финансировании ВСУ - ФСБ
Жителя Тюменской области задержали по подозрению в госизмене, он целенаправленно переводил деньги в Вооруженные силы Украины, сообщили 7 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ
2023-12-07T09:21
2023-12-07T09:43
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Задержанный целенаправленно перевёл деньги в ВСУ, отметили в ФСБ.За государственную измену российским законодательством предполагается наказание вплоть до пожизненного заключения.В Сети появилось видео задержания подозреваемого. Сотрудники УФСБ по Тюменской области задержали мужчину на улице.
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новости, россия, фсб, всу, госизмена, задержание
Новости, Россия, ФСБ, ВСУ, госизмена, задержание

Жителя Тюменской области задержали по делу о финансировании ВСУ - ФСБ

09:21 07.12.2023 (обновлено: 09:43 07.12.2023)
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
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Жителя Тюменской области задержали по подозрению в госизмене, он целенаправленно переводил деньги в Вооруженные силы Украины, сообщили 7 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ

"Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству", — говорится в распространенном сообщении.

Задержанный целенаправленно перевёл деньги в ВСУ, отметили в ФСБ.
За государственную измену российским законодательством предполагается наказание вплоть до пожизненного заключения.
В Сети появилось видео задержания подозреваемого. Сотрудники УФСБ по Тюменской области задержали мужчину на улице.
30 ноября, 10:30
В Крыму задержан украинский агент, собиравший данные о РосгвардииСотрудники ФСБ России задержали украинского агента в Крыму, который собирал данные о системе оборонных сооружений и шпионил за Росгвардией, сообщили 30 ноября в ведомстве
 
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