Жителя Тюменской области задержали по делу о финансировании ВСУ - ФСБ
09:21 07.12.2023 (обновлено: 09:43 07.12.2023)
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
Жителя Тюменской области задержали по подозрению в госизмене, он целенаправленно переводил деньги в Вооруженные силы Украины, сообщили 7 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ
"Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству", — говорится в распространенном сообщении.
Задержанный целенаправленно перевёл деньги в ВСУ, отметили в ФСБ.
За государственную измену российским законодательством предполагается наказание вплоть до пожизненного заключения.
В Сети появилось видео задержания подозреваемого. Сотрудники УФСБ по Тюменской области задержали мужчину на улице.