https://ukraina.ru/20231207/1051815230.html

Зеленский начал понимать, что американцы его "сливают" — Корнилов

Зеленский начал понимать, что американцы его "сливают" — Корнилов - 07.12.2023 Украина.ру

Зеленский начал понимать, что американцы его "сливают" — Корнилов

Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов 7 декабря прокомментировал блокировку сенатом США законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню

2023-12-07T08:15

2023-12-07T08:15

2023-12-07T08:58

сенат

сша

владимир зеленский

украина

корнилов

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Он указал, что предварительная процедура набрала только 49 голосов."И это несмотря на театрализованный перформанс президента США Джо Байдена и его помощника по нацбезопасности Джейка Салливана, которые дружно заявили: "Если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом". <…> причем обращает на себя особое внимание уровень драматизма заявлений президента США и его ближайших помощников. Они представили это процедурное закулисное голосование чуть ли не как переломный момент мировой истории", - сыронизировал эксперт.По его словам, когда слушаешь эти призывы, "не оставляет стойкое ощущение наигранности и откровенной гиперболизации проблемы".Он также подчеркнул, что США больше не нацелены принимать решения в пользу режима Зеленского."Того американцы просто сливают. И похоже, он начал это понимать", - подытожил обозреватель.Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США. Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.

https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html

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сенат, сша, владимир зеленский, украина, корнилов