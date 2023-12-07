https://ukraina.ru/20231207/1051815230.html
Зеленский начал понимать, что американцы его "сливают" — Корнилов
Зеленский начал понимать, что американцы его "сливают" — Корнилов - 07.12.2023 Украина.ру
Зеленский начал понимать, что американцы его "сливают" — Корнилов
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов 7 декабря прокомментировал блокировку сенатом США законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню
2023-12-07T08:15
2023-12-07T08:15
2023-12-07T08:58
сенат
сша
владимир зеленский
украина
корнилов
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Он указал, что предварительная процедура набрала только 49 голосов."И это несмотря на театрализованный перформанс президента США Джо Байдена и его помощника по нацбезопасности Джейка Салливана, которые дружно заявили: "Если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом". <…> причем обращает на себя особое внимание уровень драматизма заявлений президента США и его ближайших помощников. Они представили это процедурное закулисное голосование чуть ли не как переломный момент мировой истории", - сыронизировал эксперт.По его словам, когда слушаешь эти призывы, "не оставляет стойкое ощущение наигранности и откровенной гиперболизации проблемы".Он также подчеркнул, что США больше не нацелены принимать решения в пользу режима Зеленского."Того американцы просто сливают. И похоже, он начал это понимать", - подытожил обозреватель.Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США. Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.
https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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сенат, сша, владимир зеленский, украина, корнилов
Зеленский начал понимать, что американцы его "сливают" — Корнилов
08:15 07.12.2023 (обновлено: 08:58 07.12.2023)
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов 7 декабря прокомментировал блокировку сенатом США законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню
Он указал, что предварительная процедура набрала только 49 голосов.
"И это несмотря на театрализованный перформанс президента США Джо Байдена и его помощника по нацбезопасности Джейка Салливана, которые дружно заявили: "Если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом". <…> причем обращает на себя особое внимание уровень драматизма заявлений президента США и его ближайших помощников. Они представили это процедурное закулисное голосование чуть ли не как переломный момент мировой истории", - сыронизировал эксперт.
По его словам, когда слушаешь эти призывы, "не оставляет стойкое ощущение наигранности и откровенной гиперболизации проблемы".
"Приходишь к вопросу о том, не пытаются ли обе стороны, действуя в унисон, просто слить Украину таким изощренным способом", - отметил Корнилов.
Он также подчеркнул, что США больше не нацелены принимать решения в пользу режима Зеленского.
"Того американцы просто сливают. И похоже, он начал это понимать", - подытожил обозреватель.
Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США. Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.