https://ukraina.ru/20231206/1051802827.html

Руслан Калинчук: "Праздничное" убийство Кивы выгодно пробританской партии войны из окружения Зеленского

Руслан Калинчук: "Праздничное" убийство Кивы выгодно пробританской партии войны из окружения Зеленского - 06.12.2023 Украина.ру

Руслан Калинчук: "Праздничное" убийство Кивы выгодно пробританской партии войны из окружения Зеленского

В день ВСУ украинским спецслужбам нужно показать, что они могут достать всех неугодных, в том числе в Подмосковье, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук

2023-12-06T19:31

2023-12-06T19:31

2023-12-06T19:31

интервью

илья кива

убийство

партия

владимир зеленский

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В среду, 6 декабря, в российских и украинских СМИ появилась информация о гибели экс-депутата Верховной Рады Украины (ВР) Ильи Кивы.Тело политика обнаружили лежащим на снегу в парке у отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Одинцовского района.- Руслан, действительно ли за убийством Кивы стоят украинские спецслужбы?- Это подтверждает спикер Главного управления разведки Украины. Зачем? Сегодня же день Вооруженных сил Украины. Нужны символы. Под эту дату нужно показать, что они могут достать всех, в том числе и в Подмосковье.- Покойный обладал сложным характером и был переменчив в своих политических взглядах. Мы помним его роль в начале так называемой антитеррористической операции против республик Донбасса, создание нацбатов. Как бы вы охарактеризовали заключительный этап его жизни?- В 2014 году он создал батальон "Полтавщина" из украинских силовиков. Илья Кива был человеком министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В свое время Аваков и засунул его в список партии Оппозиционная платформа за жизнь (ОПЗЖ).Возможно, его шеф вступил в конфликт с украинской властью, поэтому и Кива окрысился на режим Зеленского. В последнее время он выступал против киевского режима в силу того, что разворачивалось на Украине.- Каким лагерем на Украине может быть использована гибель Кивы?- ГУР – структура, лежащая под британцами, то есть убийство, скорее всего, выгодно партии продолжения войны. То есть это Зеленский и его окружение. Эти ребята завязаны на MI-6 и выступают за продолжение войны.

https://ukraina.ru/20231206/1051802426.html

https://ukraina.ru/20231206/1051801295.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, илья кива, убийство, партия, владимир зеленский