Руслан Калинчук: "Праздничное" убийство Кивы выгодно пробританской партии войны из окружения Зеленского - 06.12.2023 Украина.ру
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Руслан Калинчук: "Праздничное" убийство Кивы выгодно пробританской партии войны из окружения Зеленского
Руслан Калинчук: "Праздничное" убийство Кивы выгодно пробританской партии войны из окружения Зеленского - 06.12.2023 Украина.ру
Руслан Калинчук: "Праздничное" убийство Кивы выгодно пробританской партии войны из окружения Зеленского
В день ВСУ украинским спецслужбам нужно показать, что они могут достать всех неугодных, в том числе в Подмосковье, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
2023-12-06T19:31
2023-12-06T19:31
интервью
илья кива
убийство
партия
владимир зеленский
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В среду, 6 декабря, в российских и украинских СМИ появилась информация о гибели экс-депутата Верховной Рады Украины (ВР) Ильи Кивы.Тело политика обнаружили лежащим на снегу в парке у отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Одинцовского района.- Руслан, действительно ли за убийством Кивы стоят украинские спецслужбы?- Это подтверждает спикер Главного управления разведки Украины. Зачем? Сегодня же день Вооруженных сил Украины. Нужны символы. Под эту дату нужно показать, что они могут достать всех, в том числе и в Подмосковье.- Покойный обладал сложным характером и был переменчив в своих политических взглядах. Мы помним его роль в начале так называемой антитеррористической операции против республик Донбасса, создание нацбатов. Как бы вы охарактеризовали заключительный этап его жизни?- В 2014 году он создал батальон "Полтавщина" из украинских силовиков. Илья Кива был человеком министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В свое время Аваков и засунул его в список партии Оппозиционная платформа за жизнь (ОПЗЖ).Возможно, его шеф вступил в конфликт с украинской властью, поэтому и Кива окрысился на режим Зеленского. В последнее время он выступал против киевского режима в силу того, что разворачивалось на Украине.- Каким лагерем на Украине может быть использована гибель Кивы?- ГУР – структура, лежащая под британцами, то есть убийство, скорее всего, выгодно партии продолжения войны. То есть это Зеленский и его окружение. Эти ребята завязаны на MI-6 и выступают за продолжение войны.
https://ukraina.ru/20231206/1051802426.html
https://ukraina.ru/20231206/1051801295.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, илья кива, убийство, партия, владимир зеленский
Интервью, Илья Кива, убийство, партия, Владимир Зеленский

Руслан Калинчук: "Праздничное" убийство Кивы выгодно пробританской партии войны из окружения Зеленского

19:31 06.12.2023
 
© СПЖРуслан Калинчук интервью
Руслан Калинчук интервью
© СПЖ
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В день ВСУ украинским спецслужбам нужно показать, что они могут достать всех неугодных, в том числе в Подмосковье, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В среду, 6 декабря, в российских и украинских СМИ появилась информация о гибели экс-депутата Верховной Рады Украины (ВР) Ильи Кивы.
Тело политика обнаружили лежащим на снегу в парке у отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Одинцовского района.
- Руслан, действительно ли за убийством Кивы стоят украинские спецслужбы?
- Это подтверждает спикер Главного управления разведки Украины. Зачем? Сегодня же день Вооруженных сил Украины. Нужны символы. Под эту дату нужно показать, что они могут достать всех, в том числе и в Подмосковье.
кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
19:11
"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи КивыВ эфире украинского телеканала "ICTV" спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы словами "Кива – всё". В привычной манере, в стране высмеяли гибель человека, которого на Украине считают предателем
- Покойный обладал сложным характером и был переменчив в своих политических взглядах. Мы помним его роль в начале так называемой антитеррористической операции против республик Донбасса, создание нацбатов. Как бы вы охарактеризовали заключительный этап его жизни?
- В 2014 году он создал батальон "Полтавщина" из украинских силовиков. Илья Кива был человеком министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В свое время Аваков и засунул его в список партии Оппозиционная платформа за жизнь (ОПЗЖ).
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
18:32
Что известно об экс-депутате ВР Киве, о гибели которого пишут СМИВ среду, 6 декабря, в российских и украинских СМИ появилась информация о гибели экс-депутата Верховной Рады Украины (ВР) Ильи Кивы
Возможно, его шеф вступил в конфликт с украинской властью, поэтому и Кива окрысился на режим Зеленского. В последнее время он выступал против киевского режима в силу того, что разворачивалось на Украине.
- Каким лагерем на Украине может быть использована гибель Кивы?
- ГУР – структура, лежащая под британцами, то есть убийство, скорее всего, выгодно партии продолжения войны. То есть это Зеленский и его окружение. Эти ребята завязаны на MI-6 и выступают за продолжение войны.
 
ИнтервьюИлья КиваубийствопартияВладимир Зеленский
 
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