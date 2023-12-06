https://ukraina.ru/20231206/1051801295.html
Что известно об экс-депутате ВР Киве, о гибели которого пишут СМИ
Что известно об экс-депутате ВР Киве, о гибели которого пишут СМИ - 06.12.2023 Украина.ру
Что известно об экс-депутате ВР Киве, о гибели которого пишут СМИ
В среду, 6 декабря, в российских и украинских СМИ появилась информация о гибели экс-депутата Верховной Рады Украины (ВР) Ильи Кивы
2023-12-06T18:32
2023-12-06T18:32
2023-12-06T19:50
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Илья Кива – украинский политик родом из Полтавы. Известность получил во время событий на Евромайдане. Он присоединился к радикалам из "Правого сектора"*, выступал в поддержку главы националистической организации Дмитрия Яроша.В августе 2014 году стал майором милиции, возглавил батальон патрульной службы милиции особого назначения "Полтавщина", созданный на базе батальона "Полтава", роты "Кременчуг" и роты "Мирный", с сентября действовавший в "зоне АТО" в Донбассе.С октября 2016 по июль 2017 года был советником министра внутренних дел Украины.10 декабря 2014 приказом главы МВД был назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области. С этого времени Кива стал активнее внедрять в оперативную работу базу данных проекта "Миротворец".На данный момент сам Илья Кива сам находится на украинском расстрельном сайте сайте "Миротворец". Там его называют агентом ФСБ России, а также обвиняют в покушении на "суверенитет и территориальную целостность Украины".Лычаковский суд Львова 13 ноября признал Киву виновным по четырем статьям уголовного кодекса: госизмена, призывы к насильственному свержению конституционного строя, публичные призывы к "агрессивной войне", а также "демонстрация запрещенной коммунистической символики, совершенное лицом-представителем госвласти".По совокупности Кива заочно получил 14 лет колонии.Кива избрался в украинский парламент в 2019 году по спискам ныне запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь". В 2022 году он был лишен мандата. В настоящее время живет в России.* террористическая и экстремистская организация, запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20231206/1051800347.html
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новости, кива, илья кива, украина, россия, евромайдан, ато
Новости, Кива, Илья Кива, Украина, Россия, евромайдан, АТО
Что известно об экс-депутате ВР Киве, о гибели которого пишут СМИ
18:32 06.12.2023 (обновлено: 19:50 06.12.2023)
В среду, 6 декабря, в российских и украинских СМИ появилась информация о гибели экс-депутата Верховной Рады Украины (ВР) Ильи Кивы
Илья Кива – украинский политик родом из Полтавы. Известность получил во время событий на Евромайдане. Он присоединился к радикалам из "Правого сектора"*, выступал в поддержку главы националистической организации Дмитрия Яроша.
В августе 2014 году стал майором милиции, возглавил батальон патрульной службы милиции особого назначения "Полтавщина",
созданный на базе батальона "Полтава", роты "Кременчуг" и роты "Мирный", с сентября действовавший в "зоне АТО" в Донбассе.
С октября 2016 по июль 2017 года был советником министра внутренних дел Украины.
10 декабря 2014 приказом главы МВД был назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области. С этого времени Кива стал активнее внедрять в оперативную работу базу данных проекта "Миротворец".
На данный момент сам Илья Кива сам находится на украинском расстрельном сайте сайте "Миротворец". Там его называют агентом ФСБ России, а также обвиняют в покушении на "суверенитет и территориальную целостность Украины".
Лычаковский суд Львова 13 ноября признал Киву виновным по четырем статьям уголовного кодекса: госизмена, призывы к насильственному свержению конституционного строя, публичные призывы к "агрессивной войне", а также "демонстрация запрещенной коммунистической символики, совершенное лицом-представителем госвласти".
По совокупности Кива заочно получил 14 лет колонии.
Кива избрался в украинский парламент в 2019 году по спискам ныне запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь". В 2022 году он был лишен мандата. В настоящее время живет в России.
* террористическая и экстремистская организация, запрещена в РФ.