Предположительно тело экс-депутата Рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье - РЕН ТВ - 06.12.2023 Украина.ру
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Предположительно тело экс-депутата Рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье - РЕН ТВ
Предположительно тело экс-депутата Рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье - РЕН ТВ - 06.12.2023 Украина.ру
Предположительно тело экс-депутата Рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье - РЕН ТВ
В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник
2023-12-06T18:10
2023-12-06T18:10
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По данным телеграм-канала "Экстренный вызов 112", тело украинского политика обнаружили в подмосковном Одинцово."В подмосковном Одинцове найден труп известного украинского политика, бывшего депутата Верховной рады - Ильи Кивы", - говорится в сообщении.Сообщается, что на месте работают экстренные службы.Обстоятельства и причины смерти экс-депутата Рады пока не уточняются.
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новости, россия, украина, илья кива, кива, рен-тв (телеканал)
Новости, Россия, Украина, Илья Кива, Кива, РЕН-ТВ (телеканал)

Предположительно тело экс-депутата Рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье - РЕН ТВ

18:10 06.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кивакива
кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кива
Читать в
В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник
По данным телеграм-канала "Экстренный вызов 112", тело украинского политика обнаружили в подмосковном Одинцово.
"В подмосковном Одинцове найден труп известного украинского политика, бывшего депутата Верховной рады - Ильи Кивы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте работают экстренные службы.
Обстоятельства и причины смерти экс-депутата Рады пока не уточняются.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
27 ноября, 23:51
На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий армией Валерий Залужный сознательно затягивают переговорный процесс по решению украинского конфликта. Обращение с таким обвинением направил лишенный мандата депутат Верховной Рады Илья Кива генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору госбюро расследований Алексею Сухачеву
 
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