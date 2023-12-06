https://ukraina.ru/20231206/1051800347.html

Предположительно тело экс-депутата Рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье - РЕН ТВ

Предположительно тело экс-депутата Рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье - РЕН ТВ - 06.12.2023 Украина.ру

Предположительно тело экс-депутата Рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье - РЕН ТВ

В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник

2023-12-06T18:10

2023-12-06T18:10

2023-12-06T18:10

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По данным телеграм-канала "Экстренный вызов 112", тело украинского политика обнаружили в подмосковном Одинцово."В подмосковном Одинцове найден труп известного украинского политика, бывшего депутата Верховной рады - Ильи Кивы", - говорится в сообщении.Сообщается, что на месте работают экстренные службы.Обстоятельства и причины смерти экс-депутата Рады пока не уточняются.

https://ukraina.ru/20231127/1051434620.html

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2023

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новости, россия, украина, илья кива, кива, рен-тв (телеканал)