Предположительно тело экс-депутата Рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье - РЕН ТВ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кивакива
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кива
В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник
По данным телеграм-канала "Экстренный вызов 112", тело украинского политика обнаружили в подмосковном Одинцово.
"В подмосковном Одинцове найден труп известного украинского политика, бывшего депутата Верховной рады - Ильи Кивы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте работают экстренные службы.
Обстоятельства и причины смерти экс-депутата Рады пока не уточняются.
27 ноября, 23:51На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий армией Валерий Залужный сознательно затягивают переговорный процесс по решению украинского конфликта. Обращение с таким обвинением направил лишенный мандата депутат Верховной Рады Илья Кива генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору госбюро расследований Алексею Сухачеву