https://ukraina.ru/20231206/1051797091.html

Великобритания включила в санкционный список 46 компаний, связанных с Россией

Великобритания включила в санкционный список 46 компаний, связанных с Россией - 06.12.2023 Украина.ру

Великобритания включила в санкционный список 46 компаний, связанных с Россией

О расширении списка санкций МИД Великобритании объявил в среду, 6 декабря, сообщает Reuters

2023-12-06T16:27

2023-12-06T16:27

2023-12-06T16:27

новости

великобритания

россия

санкции

антироссийские санкции

антибелорусские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b2c56ef355d9f4996e1336f016deffce.jpg

Великобритания расширила санкционный список и включила в него 46 новых лиц и предприятий из разных стран – все они якобы вовлечены в российские цепочки военные поставок и помогают поддерживать специальную военную операцию на Украине.Министерство иностранных дел Великобритании пояснило, что под санкции попали предприятия, работающие в Китае, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Узбекистане и Белоруссии.Одну позицию в списке занимает белорусская оборонная организация, производящая военные технологии, используемые Минском для поддержки военных усилий России."Мы продолжим усиливать давление на Путина и принимать жесткие меры в отношении третьих лиц, поставляющих в Россию ограниченные товары и технологии, где бы они ни находились", — заявила младший министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян.

https://ukraina.ru/20231206/1051785848.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, россия, санкции, антироссийские санкции, антибелорусские санкции