https://ukraina.ru/20231206/1051797091.html
Великобритания включила в санкционный список 46 компаний, связанных с Россией
Великобритания включила в санкционный список 46 компаний, связанных с Россией - 06.12.2023 Украина.ру
Великобритания включила в санкционный список 46 компаний, связанных с Россией
О расширении списка санкций МИД Великобритании объявил в среду, 6 декабря, сообщает Reuters
2023-12-06T16:27
2023-12-06T16:27
2023-12-06T16:27
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Великобритания расширила санкционный список и включила в него 46 новых лиц и предприятий из разных стран – все они якобы вовлечены в российские цепочки военные поставок и помогают поддерживать специальную военную операцию на Украине.Министерство иностранных дел Великобритании пояснило, что под санкции попали предприятия, работающие в Китае, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Узбекистане и Белоруссии.Одну позицию в списке занимает белорусская оборонная организация, производящая военные технологии, используемые Минском для поддержки военных усилий России."Мы продолжим усиливать давление на Путина и принимать жесткие меры в отношении третьих лиц, поставляющих в Россию ограниченные товары и технологии, где бы они ни находились", — заявила младший министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян.
https://ukraina.ru/20231206/1051785848.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, россия, санкции, антироссийские санкции, антибелорусские санкции
Новости, Великобритания, Россия, санкции, антироссийские санкции, антибелорусские санкции
Великобритания включила в санкционный список 46 компаний, связанных с Россией
О расширении списка санкций МИД Великобритании объявил в среду, 6 декабря, сообщает Reuters
Великобритания расширила санкционный список и включила в него 46 новых лиц и предприятий из разных стран – все они якобы вовлечены в российские цепочки военные поставок и помогают поддерживать специальную военную операцию на Украине.
Министерство иностранных дел Великобритании пояснило, что под санкции попали предприятия, работающие в Китае, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Узбекистане и Белоруссии.
"В санкционном списке находится 31 человек и организация, связанные с разработкой и производством дронов и деталей ракет, а также импортом электронных компонентов. Четыре компании ОАЭ попали в список за торговлю российской нефтью", – сообщает Reuters.
Одну позицию в списке занимает белорусская оборонная организация, производящая военные технологии, используемые Минском для поддержки военных усилий России.
"Мы продолжим усиливать давление на Путина и принимать жесткие меры в отношении третьих лиц, поставляющих в Россию ограниченные товары и технологии, где бы они ни находились", — заявила младший министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян.