https://ukraina.ru/20231206/1051782293.html

СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики

СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики - 06.12.2023 Украина.ру

СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики

Военнослужащие Вооруженных сил Украины считают, что их присутствие на передовой имело больше политическое, чем военное значение. Об этом 6 декабря сообщило издание Business Insider, ссылаясь на заявления украинских солдат

2023-12-06T10:04

2023-12-06T10:04

2023-12-06T10:04

новости

всу

солдаты

передовая

командование

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"Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение", — цитирует издание слова одного из военных.По словам собеседника издания, украинским солдатам приходится самостоятельно закупать генераторы и теплую одежду, а с приходом холодов ситуация станет еще хуже. Он подчеркнул, что эти проблемы замалчиваются, и маловероятно, что им будет найдено решение.Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что группа ВСУ подорвалась на украинском минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее города Кременная. Трое боевиков получили ранения, один позднее скончался и был брошен сослуживцами неподалёку от места подрыва.

https://ukraina.ru/20231206/1051781838.html

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новости, всу, солдаты, передовая, командование