https://ukraina.ru/20231206/1051782293.html
СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики
СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики - 06.12.2023 Украина.ру
СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики
Военнослужащие Вооруженных сил Украины считают, что их присутствие на передовой имело больше политическое, чем военное значение. Об этом 6 декабря сообщило издание Business Insider, ссылаясь на заявления украинских солдат
2023-12-06T10:04
2023-12-06T10:04
2023-12-06T10:04
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всу
солдаты
передовая
командование
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"Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение", — цитирует издание слова одного из военных.По словам собеседника издания, украинским солдатам приходится самостоятельно закупать генераторы и теплую одежду, а с приходом холодов ситуация станет еще хуже. Он подчеркнул, что эти проблемы замалчиваются, и маловероятно, что им будет найдено решение.Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что группа ВСУ подорвалась на украинском минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее города Кременная. Трое боевиков получили ранения, один позднее скончался и был брошен сослуживцами неподалёку от места подрыва.
https://ukraina.ru/20231206/1051781838.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, солдаты, передовая, командование
СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики
Военнослужащие Вооруженных сил Украины считают, что их присутствие на передовой имело больше политическое, чем военное значение. Об этом 6 декабря сообщило издание Business Insider, ссылаясь на заявления украинских солдат
"Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение", — цитирует издание слова одного из военных.
По словам собеседника издания, украинским солдатам приходится самостоятельно закупать генераторы и теплую одежду, а с приходом холодов ситуация станет еще хуже. Он подчеркнул, что эти проблемы замалчиваются, и маловероятно, что им будет найдено решение.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что группа ВСУ подорвалась на украинском минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее города Кременная. Трое боевиков получили ранения, один позднее скончался и был брошен сослуживцами неподалёку от места подрыва.