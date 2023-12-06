СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики - 06.12.2023 Украина.ру
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СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики
СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики - 06.12.2023 Украина.ру
СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики
Военнослужащие Вооруженных сил Украины считают, что их присутствие на передовой имело больше политическое, чем военное значение. Об этом 6 декабря сообщило издание Business Insider, ссылаясь на заявления украинских солдат
2023-12-06T10:04
2023-12-06T10:04
новости
всу
солдаты
передовая
командование
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"Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение", — цитирует издание слова одного из военных.По словам собеседника издания, украинским солдатам приходится самостоятельно закупать генераторы и теплую одежду, а с приходом холодов ситуация станет еще хуже. Он подчеркнул, что эти проблемы замалчиваются, и маловероятно, что им будет найдено решение.Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что группа ВСУ подорвалась на украинском минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее города Кременная. Трое боевиков получили ранения, один позднее скончался и был брошен сослуживцами неподалёку от места подрыва.
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новости, всу, солдаты, передовая, командование
Новости, ВСУ, солдаты, передовая, командование

СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики

10:04 06.12.2023
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины считают, что их присутствие на передовой имело больше политическое, чем военное значение. Об этом 6 декабря сообщило издание Business Insider, ссылаясь на заявления украинских солдат
"Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение", — цитирует издание слова одного из военных.
По словам собеседника издания, украинским солдатам приходится самостоятельно закупать генераторы и теплую одежду, а с приходом холодов ситуация станет еще хуже. Он подчеркнул, что эти проблемы замалчиваются, и маловероятно, что им будет найдено решение.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что группа ВСУ подорвалась на украинском минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее города Кременная. Трое боевиков получили ранения, один позднее скончался и был брошен сослуживцами неподалёку от места подрыва.
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09:37
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НовостиВСУсолдатыпередоваякомандование
 
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Заголовок открываемого материала
10:20Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России
10:04СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики
09:53В ЕС выступили против передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов
09:42Российские вертолеты нанесли удар по опорным пунктам ВСУ - МО РФ
09:37Контрнаступление ВСУ является самым большим провалом США за десятилетия – немецкий журналист
09:21Александр Вучич, биография
09:19Лавров заменил свой iPhone на смартфон другого производителя — МИД РФ
09:09Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле у Кременной – Марочко
09:00Миллиардные потери для экономики, провалы ВСУ, призывы Байдена. Главное на Украине на утро 6 декабря
08:50СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов – Марочко
08:32Сенат США 6 декабря проведёт голосование по запросу о помощи Украине и Израилю
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