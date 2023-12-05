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Над Белгородом сбито 3 украинских беспилотника

Над Белгородом сбито 3 украинских беспилотника - 05.12.2023 Украина.ру

Над Белгородом сбито 3 украинских беспилотника

Во вторник, 5 декабря, система противовоздушной обороны отразила атаку Вооружённых сил Украины на Белгород и уничтожила три БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2023-12-05T20:38

2023-12-05T20:38

2023-12-05T20:38

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По его словам, после падения обломков беспилотников повреждён один легковой автомобиль в поселке Репном. На месте происшествия работают спецслужбы. Ранее в минобороны РФ сообщали, что ночью и утром 5 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, сво, всу, бпла