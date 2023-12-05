Над Белгородом сбито 3 украинских беспилотника - 05.12.2023 Украина.ру
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Над Белгородом сбито 3 украинских беспилотника
Над Белгородом сбито 3 украинских беспилотника - 05.12.2023 Украина.ру
Над Белгородом сбито 3 украинских беспилотника
Во вторник, 5 декабря, система противовоздушной обороны отразила атаку Вооружённых сил Украины на Белгород и уничтожила три БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2023-12-05T20:38
2023-12-05T20:38
новости
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
сво
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бпла
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По его словам, после падения обломков беспилотников повреждён один легковой автомобиль в поселке Репном. На месте происшествия работают спецслужбы. Ранее в минобороны РФ сообщали, что ночью и утром 5 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников.
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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, сво, всу, бпла
Новости, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, СВО, ВСУ, БПЛА

Над Белгородом сбито 3 украинских беспилотника

20:38 05.12.2023
 
© Телеграм-канал Настоящий ГладковГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Телеграм-канал Настоящий Гладков
Читать в
Во вторник, 5 декабря, система противовоздушной обороны отразила атаку Вооружённых сил Украины на Белгород и уничтожила три БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 3 БПЛА самолётного типа. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал Главдков в своём телеграм-канале.

По его словам, после падения обломков беспилотников повреждён один легковой автомобиль в поселке Репном. На месте происшествия работают спецслужбы.
Ранее в минобороны РФ сообщали, что ночью и утром 5 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников.
 
НовостиБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковСВОВСУБПЛА
 
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