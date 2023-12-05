ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - 05.12.2023 Украина.ру
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ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - 05.12.2023 Украина.ру
ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом 4 декабря сообщили в министерстве обороны РФ
2023-12-05T20:04
2023-12-05T20:04
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Пункт перехода наблюдателей был предварительно обследовали российские сапёры. Они проверили местность на наличие неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся в результате обстрелов ВСУ. Там добавили, что после короткой передачи дел на Запорожской АЭС прибывшим наблюдателям, находившиеся в течение прошедшего месяца представители МАГАТЭ были безопасно доставлены военнослужащими минобороны России и Росгвардии к месту перехода, где убыли на территорию Украины. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
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новости, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, сво, минобороны рф, вс рф
Новости, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область, СВО, Минобороны РФ, ВС РФ

ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

20:04 05.12.2023
 
ВС России
ВС России
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Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом 4 декабря сообщили в министерстве обороны РФ
"В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода – разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области с 6.00 до 18.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", – говорится в опубликованном сообщении ведомства.
Пункт перехода наблюдателей был предварительно обследовали российские сапёры. Они проверили местность на наличие неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся в результате обстрелов ВСУ.
"После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", – уточнили в минобороны.
Там добавили, что после короткой передачи дел на Запорожской АЭС прибывшим наблюдателям, находившиеся в течение прошедшего месяца представители МАГАТЭ были безопасно доставлены военнослужащими минобороны России и Росгвардии к месту перехода, где убыли на территорию Украины.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
 
НовостиМАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожская областьСВОМинобороны РФВС РФ
 
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