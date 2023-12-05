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ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - 05.12.2023 Украина.ру

ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом 4 декабря сообщили в министерстве обороны РФ

2023-12-05T20:04

2023-12-05T20:04

2023-12-05T20:04

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Пункт перехода наблюдателей был предварительно обследовали российские сапёры. Они проверили местность на наличие неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся в результате обстрелов ВСУ. Там добавили, что после короткой передачи дел на Запорожской АЭС прибывшим наблюдателям, находившиеся в течение прошедшего месяца представители МАГАТЭ были безопасно доставлены военнослужащими минобороны России и Росгвардии к месту перехода, где убыли на территорию Украины. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, сво, минобороны рф, вс рф