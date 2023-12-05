https://ukraina.ru/20231205/1051763900.html
Анна Нетребко споет в Милане. "Русским кошкам снова разрешили мяукать"
Анна Нетребко споет в Милане. "Русским кошкам снова разрешили мяукать" - 05.12.2023 Украина.ру
Анна Нетребко споет в Милане. "Русским кошкам снова разрешили мяукать"
Российская оперная певица Анна Нетребко в ближайшие дни выступит на сцене миланского театра Ла Скала, исполняя главную партию в классической опере композитора Джузеппе Верди "Дон Карлос".
2023-12-05T16:42
2023-12-05T16:42
2023-12-05T16:42
эксклюзив
культура
италия
нетребко
опера
сша
музыка
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Накануне Нетребко дала интервью крупнейшей итальянской газете La Repubblica, рассказывая в нем о своих ближайших творческих планах.Местные журналисты пишут про нее только в восторженных выражениях. Они называют Нетребко "королевой оперы, непревзойденным русским сопрано, певицей с потрясающим голосом необыкновенно выразительной силы, взглядом богини, миллионами поклонников и завораживающей харизмой".Конечно, это выступление не имеет прямого отношения к политическим коллизиям нашего времени. Тем более, что сама Нетребко принципиально не высказывалась в этом интервью по поводу злободневных политических тем.Однако благосклонная реакция на концертные выступления российской оперной дивы знаменует собой подвижку в общественных настроениях на территории Апеннинского полуострова.В последнее время в Италии запрещали и отменяли буквально все, что было как-то связано с российской и советской культурой.Известные музыканты, художники и спортсмены с российскими паспортами становились жертвой преследований – исходя из принципа коллективной ответственности, который распространили на всех россиян, не исключая выдающихся писателей вроде Достоевского и Толстого.Тот же театр Ла Скала отменил выступления Нетребко в марте 2022 года, и в то время она прокомментировала это такими словами:"Заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину – это неприемлемо! Это должен быть свободный выбор каждого. Как и многие мои коллеги – я не политик. Я – музыкант и моя цель – объединять людей, преодолевая политические разногласия".Однако теперь Нетребко поет в Милане, и это больше не вызывает негативной реакции среди представителей итальянской политической и медийной элиты. Не только из-за колебаний в позициях этой певицы, а потому что эти люди постепенно начинают ориентироваться на новые веяния и тенденции, когда отмена всего российского выходит из моды."Кажется, что прошло столетие, а не восемнадцать месяцев, с тех пор как королеве оперы пришлось отказаться от выступления в Ла Скала, потому что мэр Милана Джузеппе Сала и сам театр выгнали гениального дирижера Гергиева за его пропутинскую позицию.Другие площадки отменили балеты Чайковского и выступления российских музыкантов. Болонская ярмарка детской книги запретила российских издателей и авторов. Фестиваль фотографии в Реджо-Эмилии выдворил русского фотографа Александра Гронского. Российским олимпийским спортсменам и даже паралимпийцам запрещали участвовать в соревнованиях или заставляли выступать без флагов.Миланский университет Бикокка, проведя глубокое исследование, выяснил, что русским был некий Достоевский, якобы писатель, который вместе с Толстым, Чеховым, Пушкиным, Гоголем и другими мерзкими личностями представляет угрозу распространения путинской пропаганды. И приостановил проведение литературных семинаров с обсуждением его произведений.Полмира отменило показы российских фильмов и курсов русского языка. Русским кошкам запретили участвовать в выставках, чтобы избежать пропутинского мяуканья. Из конкурса "Дерево года" исключили тургеневский дуб – он тоже вероломно оказался русским.Под запрет попали также украинские интеллектуалы и артисты, посмевшие родиться или выступать на Донбассе или в Крыму. Российская делегация была исключена из празднования годовщины освобождения Освенцима, за которым, оказывается, стояла не Красная армия, а украинцы и американцы.И все это происходило под бурные овации неолиберальной прессы. Эта пресса сейчас призывает к компромиссу между Москвой и Киевом, и расстилает красную ковровую дорожку перед путинской королевой оперы – которая, между прочим, будет петь перед председателем итальянского сената Иньяцио Ла Руссой.Такими темпами есть риск, что они даже реабилитируют Достоевского", – с нескрываемой иронией пишет об этих переменах Марко Травальо, главный редактор итальянского издания IL Fatto Quotidiano.Похоже, русским кошкам снова разрешают мяукать. Ксенофобская общественная истерия, направленная на отмену русской культуры, начинает сходить в Европе на нет.Осенние концерты Анны Нетребко, проходившие в городах Германии, еще пытались срывать пикетами. Но этим в основном занимались профессиональные активисты из Украины. А немцы, наоборот, охотно аплодировали ее выступлениям, вне зависимости от своих политических предпочтений.А в США певица одержала сенсационную победу в суде. Анна Нетребко подала иск на театр Metropolitan Opera и менеджера Питера Гельба – за дискриминацию, клевету и нарушение условий контракта.Весной 2022 года Гельб отменил запланированные выступления Нетребко, которая должна была исполнять партии в операх "Дон Карлосе", "Андре Шенье" и "Сила судьбы". На певицу оказывали давление, требуя от нее сделать политические заявления, а затем уволили ее из театра – мотивируя это тем, что Анна принимала участие в предвыборных мероприятиях российского президента.Нетребко обжаловала эти действия в Американской гильдии музыкальных исполнителей. И эта авторитетная институция, своего рода профсоюз для музыкантов-профессионалов, полностью оправдала певицу – отметив, что она может свободно разделять свои собственные взгляды и убеждения.Арбитр гильдии Говард Эдельман указал: "нет сомнений, что Нетребко была сторонницей российской власти, и она имела на это право".И добавил: "конечно, это не было морально предосудительным или недостойным поведением, подлежащим наказанию", – присудив российской певице более 209 тысяч долларов компенсации за отстранение от участия в оперных выступлениях.После этого решения Нетребко подала иск в Федеральный окружной суд, требуя компенсаций от руководства Metropolitan, отменившего концерты певиц.В этом исковом заявлении отмечается, что россиянка подверглась дискриминации из-за национального происхождения. Решение по данному вопросу может стать важным прецедентом для всех творческих людей с российскими корнями, которых отменили американские антрепренеры, действуя в угоду политической конъюнктуре.А это значит, что "русские кошки" снова смогут мяукать даже в Америке – перефразируя слова Марко Травальо.
https://ukraina.ru/20230413/1045313820.html
https://ukraina.ru/20230320/1044520450.html
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эксклюзив, культура, италия, нетребко, опера, сша, музыка
Анна Нетребко споет в Милане. "Русским кошкам снова разрешили мяукать"
Российская оперная певица Анна Нетребко в ближайшие дни выступит на сцене миланского театра Ла Скала, исполняя главную партию в классической опере композитора Джузеппе Верди "Дон Карлос".
Накануне Нетребко дала интервью крупнейшей итальянской газете La Repubblica, рассказывая в нем о своих ближайших творческих планах.
Местные журналисты пишут про нее только в восторженных выражениях. Они называют Нетребко "королевой оперы, непревзойденным русским сопрано, певицей с потрясающим голосом необыкновенно выразительной силы, взглядом богини, миллионами поклонников и завораживающей харизмой".
Конечно, это выступление не имеет прямого отношения к политическим коллизиям нашего времени. Тем более, что сама Нетребко принципиально не высказывалась в этом интервью по поводу злободневных политических тем.
Однако благосклонная реакция на концертные выступления российской оперной дивы знаменует собой подвижку в общественных настроениях на территории Апеннинского полуострова.
В последнее время в Италии запрещали и отменяли буквально все, что было как-то связано с российской и советской культурой.
Известные музыканты, художники и спортсмены с российскими паспортами становились жертвой преследований – исходя из принципа коллективной ответственности, который распространили на всех россиян, не исключая выдающихся писателей вроде Достоевского и Толстого.
Тот же театр Ла Скала отменил выступления Нетребко в марте 2022 года, и в то время она прокомментировала это такими словами:
"Заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину – это неприемлемо! Это должен быть свободный выбор каждого. Как и многие мои коллеги – я не политик. Я – музыкант и моя цель – объединять людей, преодолевая политические разногласия".
Однако теперь Нетребко поет в Милане, и это больше не вызывает негативной реакции среди представителей итальянской политической и медийной элиты. Не только из-за колебаний в позициях этой певицы, а потому что эти люди постепенно начинают ориентироваться на новые веяния и тенденции, когда отмена всего российского выходит из моды.
"Кажется, что прошло столетие, а не восемнадцать месяцев, с тех пор как королеве оперы пришлось отказаться от выступления в Ла Скала, потому что мэр Милана Джузеппе Сала и сам театр выгнали гениального дирижера Гергиева за его пропутинскую позицию.
Другие площадки отменили балеты Чайковского и выступления российских музыкантов. Болонская ярмарка детской книги запретила российских издателей и авторов. Фестиваль фотографии в Реджо-Эмилии выдворил русского фотографа Александра Гронского. Российским олимпийским спортсменам и даже паралимпийцам запрещали участвовать в соревнованиях или заставляли выступать без флагов.
Миланский университет Бикокка, проведя глубокое исследование, выяснил, что русским был некий Достоевский, якобы писатель, который вместе с Толстым, Чеховым, Пушкиным, Гоголем и другими мерзкими личностями представляет угрозу распространения путинской пропаганды. И приостановил проведение литературных семинаров с обсуждением его произведений.
Полмира отменило показы российских фильмов и курсов русского языка. Русским кошкам запретили участвовать в выставках, чтобы избежать пропутинского мяуканья. Из конкурса "Дерево года" исключили тургеневский дуб – он тоже вероломно оказался русским.
Под запрет попали также украинские интеллектуалы и артисты, посмевшие родиться или выступать на Донбассе или в Крыму. Российская делегация была исключена из празднования годовщины освобождения Освенцима, за которым, оказывается, стояла не Красная армия, а украинцы и американцы.
И все это происходило под бурные овации неолиберальной прессы. Эта пресса сейчас призывает к компромиссу между Москвой и Киевом, и расстилает красную ковровую дорожку перед путинской королевой оперы – которая, между прочим, будет петь перед председателем итальянского сената Иньяцио Ла Руссой.
Такими темпами есть риск, что они даже реабилитируют Достоевского", – с нескрываемой иронией пишет об этих переменах Марко Травальо, главный редактор итальянского издания IL Fatto Quotidiano.
Похоже, русским кошкам снова разрешают мяукать. Ксенофобская общественная истерия, направленная на отмену русской культуры, начинает сходить в Европе на нет.
Осенние концерты Анны Нетребко, проходившие в городах Германии, еще пытались срывать пикетами. Но этим в основном занимались профессиональные активисты из Украины. А немцы, наоборот, охотно аплодировали ее выступлениям, вне зависимости от своих политических предпочтений.
А в США певица одержала сенсационную победу в суде. Анна Нетребко подала иск на театр Metropolitan Opera и менеджера Питера Гельба – за дискриминацию, клевету и нарушение условий контракта.
Весной 2022 года Гельб отменил запланированные выступления Нетребко, которая должна была исполнять партии в операх "Дон Карлосе", "Андре Шенье" и "Сила судьбы". На певицу оказывали давление, требуя от нее сделать политические заявления, а затем уволили ее из театра – мотивируя это тем, что Анна принимала участие в предвыборных мероприятиях российского президента.
Нетребко обжаловала эти действия в Американской гильдии музыкальных исполнителей. И эта авторитетная институция, своего рода профсоюз для музыкантов-профессионалов, полностью оправдала певицу – отметив, что она может свободно разделять свои собственные взгляды и убеждения.
Арбитр гильдии Говард Эдельман указал: "нет сомнений, что Нетребко была сторонницей российской власти, и она имела на это право".
И добавил: "конечно, это не было морально предосудительным или недостойным поведением, подлежащим наказанию", – присудив российской певице более 209 тысяч долларов компенсации за отстранение от участия в оперных выступлениях.
После этого решения Нетребко подала иск в Федеральный окружной суд, требуя компенсаций от руководства Metropolitan, отменившего концерты певиц.
В этом исковом заявлении отмечается, что россиянка подверглась дискриминации из-за национального происхождения. Решение по данному вопросу может стать важным прецедентом для всех творческих людей с российскими корнями, которых отменили американские антрепренеры, действуя в угоду политической конъюнктуре.
А это значит, что "русские кошки" снова смогут мяукать даже в Америке – перефразируя слова Марко Травальо.