https://ukraina.ru/20231205/1051763900.html

Анна Нетребко споет в Милане. "Русским кошкам снова разрешили мяукать"

Анна Нетребко споет в Милане. "Русским кошкам снова разрешили мяукать" - 05.12.2023 Украина.ру

Анна Нетребко споет в Милане. "Русским кошкам снова разрешили мяукать"

Российская оперная певица Анна Нетребко в ближайшие дни выступит на сцене миланского театра Ла Скала, исполняя главную партию в классической опере композитора Джузеппе Верди "Дон Карлос".

2023-12-05T16:42

2023-12-05T16:42

2023-12-05T16:42

эксклюзив

культура

италия

нетребко

опера

сша

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103341/22/1033412268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_727321da3d1e71619f7c71d39c0fe4d9.jpg

Накануне Нетребко дала интервью крупнейшей итальянской газете La Repubblica, рассказывая в нем о своих ближайших творческих планах.Местные журналисты пишут про нее только в восторженных выражениях. Они называют Нетребко "королевой оперы, непревзойденным русским сопрано, певицей с потрясающим голосом необыкновенно выразительной силы, взглядом богини, миллионами поклонников и завораживающей харизмой".Конечно, это выступление не имеет прямого отношения к политическим коллизиям нашего времени. Тем более, что сама Нетребко принципиально не высказывалась в этом интервью по поводу злободневных политических тем.Однако благосклонная реакция на концертные выступления российской оперной дивы знаменует собой подвижку в общественных настроениях на территории Апеннинского полуострова.В последнее время в Италии запрещали и отменяли буквально все, что было как-то связано с российской и советской культурой.Известные музыканты, художники и спортсмены с российскими паспортами становились жертвой преследований – исходя из принципа коллективной ответственности, который распространили на всех россиян, не исключая выдающихся писателей вроде Достоевского и Толстого.Тот же театр Ла Скала отменил выступления Нетребко в марте 2022 года, и в то время она прокомментировала это такими словами:"Заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину – это неприемлемо! Это должен быть свободный выбор каждого. Как и многие мои коллеги – я не политик. Я – музыкант и моя цель – объединять людей, преодолевая политические разногласия".Однако теперь Нетребко поет в Милане, и это больше не вызывает негативной реакции среди представителей итальянской политической и медийной элиты. Не только из-за колебаний в позициях этой певицы, а потому что эти люди постепенно начинают ориентироваться на новые веяния и тенденции, когда отмена всего российского выходит из моды."Кажется, что прошло столетие, а не восемнадцать месяцев, с тех пор как королеве оперы пришлось отказаться от выступления в Ла Скала, потому что мэр Милана Джузеппе Сала и сам театр выгнали гениального дирижера Гергиева за его пропутинскую позицию.Другие площадки отменили балеты Чайковского и выступления российских музыкантов. Болонская ярмарка детской книги запретила российских издателей и авторов. Фестиваль фотографии в Реджо-Эмилии выдворил русского фотографа Александра Гронского. Российским олимпийским спортсменам и даже паралимпийцам запрещали участвовать в соревнованиях или заставляли выступать без флагов.Миланский университет Бикокка, проведя глубокое исследование, выяснил, что русским был некий Достоевский, якобы писатель, который вместе с Толстым, Чеховым, Пушкиным, Гоголем и другими мерзкими личностями представляет угрозу распространения путинской пропаганды. И приостановил проведение литературных семинаров с обсуждением его произведений.Полмира отменило показы российских фильмов и курсов русского языка. Русским кошкам запретили участвовать в выставках, чтобы избежать пропутинского мяуканья. Из конкурса "Дерево года" исключили тургеневский дуб – он тоже вероломно оказался русским.Под запрет попали также украинские интеллектуалы и артисты, посмевшие родиться или выступать на Донбассе или в Крыму. Российская делегация была исключена из празднования годовщины освобождения Освенцима, за которым, оказывается, стояла не Красная армия, а украинцы и американцы.И все это происходило под бурные овации неолиберальной прессы. Эта пресса сейчас призывает к компромиссу между Москвой и Киевом, и расстилает красную ковровую дорожку перед путинской королевой оперы – которая, между прочим, будет петь перед председателем итальянского сената Иньяцио Ла Руссой.Такими темпами есть риск, что они даже реабилитируют Достоевского", – с нескрываемой иронией пишет об этих переменах Марко Травальо, главный редактор итальянского издания IL Fatto Quotidiano.Похоже, русским кошкам снова разрешают мяукать. Ксенофобская общественная истерия, направленная на отмену русской культуры, начинает сходить в Европе на нет.Осенние концерты Анны Нетребко, проходившие в городах Германии, еще пытались срывать пикетами. Но этим в основном занимались профессиональные активисты из Украины. А немцы, наоборот, охотно аплодировали ее выступлениям, вне зависимости от своих политических предпочтений.А в США певица одержала сенсационную победу в суде. Анна Нетребко подала иск на театр Metropolitan Opera и менеджера Питера Гельба – за дискриминацию, клевету и нарушение условий контракта.Весной 2022 года Гельб отменил запланированные выступления Нетребко, которая должна была исполнять партии в операх "Дон Карлосе", "Андре Шенье" и "Сила судьбы". На певицу оказывали давление, требуя от нее сделать политические заявления, а затем уволили ее из театра – мотивируя это тем, что Анна принимала участие в предвыборных мероприятиях российского президента.Нетребко обжаловала эти действия в Американской гильдии музыкальных исполнителей. И эта авторитетная институция, своего рода профсоюз для музыкантов-профессионалов, полностью оправдала певицу – отметив, что она может свободно разделять свои собственные взгляды и убеждения.Арбитр гильдии Говард Эдельман указал: "нет сомнений, что Нетребко была сторонницей российской власти, и она имела на это право".И добавил: "конечно, это не было морально предосудительным или недостойным поведением, подлежащим наказанию", – присудив российской певице более 209 тысяч долларов компенсации за отстранение от участия в оперных выступлениях.После этого решения Нетребко подала иск в Федеральный окружной суд, требуя компенсаций от руководства Metropolitan, отменившего концерты певиц.В этом исковом заявлении отмечается, что россиянка подверглась дискриминации из-за национального происхождения. Решение по данному вопросу может стать важным прецедентом для всех творческих людей с российскими корнями, которых отменили американские антрепренеры, действуя в угоду политической конъюнктуре.А это значит, что "русские кошки" снова смогут мяукать даже в Америке – перефразируя слова Марко Травальо.

https://ukraina.ru/20230413/1045313820.html

https://ukraina.ru/20230320/1044520450.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, культура, италия, нетребко, опера, сша, музыка