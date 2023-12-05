Почему США ничего не заработали от ухода российского газа из Европы и как рушат энергорынки - Фролов - 05.12.2023 Украина.ру
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Почему США ничего не заработали от ухода российского газа из Европы и как рушат энергорынки - Фролов
Почему США ничего не заработали от ухода российского газа из Европы и как рушат энергорынки - Фролов - 05.12.2023 Украина.ру
Почему США ничего не заработали от ухода российского газа из Европы и как рушат энергорынки - Фролов
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру объяснил снижение добычи нефти в России и рассказал, как это повлияет на доходы бюджета
2023-12-05T15:45
2023-12-05T15:45
видео
фролов александр
спг
нефть
санкции
добыча
россия
рынки
ес
поставки
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Также он оценил, насколько востребованным в мире остается российский сжиженный природный газ и предсказал дальнейшее развитие событий на рынке СПГ.00:39 – о том, почему Россия снизила добычу нефти и к чему это приведёт; 04:29 – судьба российского СПГ: введут ли санкции и к чему это приведёт? 10:48 – разворот на восток: как российский газ нашёл новые рынки сбыта после сокращения поставок в ЕС? 14:05 – разрыв между физическими и "бумажными" рынками нефти: в чём главная проблема?
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видео, фролов александр, спг, нефть, санкции, добыча, россия, рынки, ес, поставки, бюджет, доходы, газ, топливо, китай, биржа, цены, экспорт, сила сибири, видео
Видео, Фролов Александр, СПГ, нефть, санкции, добыча, Россия, рынки, ЕС, поставки, бюджет, доходы, газ, топливо, Китай, биржа, цены, экспорт, Сила Сибири

Почему США ничего не заработали от ухода российского газа из Европы и как рушат энергорынки - Фролов

15:45 05.12.2023
 
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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру объяснил снижение добычи нефти в России и рассказал, как это повлияет на доходы бюджета
Также он оценил, насколько востребованным в мире остается российский сжиженный природный газ и предсказал дальнейшее развитие событий на рынке СПГ.
00:39 – о том, почему Россия снизила добычу нефти и к чему это приведёт;
04:29 – судьба российского СПГ: введут ли санкции и к чему это приведёт?
10:48 – разворот на восток: как российский газ нашёл новые рынки сбыта после сокращения поставок в ЕС?
14:05 – разрыв между физическими и "бумажными" рынками нефти: в чём главная проблема?
 
ВидеоФролов АлександрСПГнефтьсанкциидобычаРоссиярынкиЕСпоставкибюджетдоходыгазтопливоКитайбиржаценыэкспортСила Сибири
 
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16:01Майя Санду, биография
15:56Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО
15:45Почему США ничего не заработали от ухода российского газа из Европы и как рушат энергорынки - Фролов
15:44Южная Корея опровергла информацию о поставках Украине оружия и боеприпасов
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