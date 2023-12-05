https://ukraina.ru/20231205/1051761612.html

Почему США ничего не заработали от ухода российского газа из Европы и как рушат энергорынки - Фролов

Почему США ничего не заработали от ухода российского газа из Европы и как рушат энергорынки - Фролов - 05.12.2023 Украина.ру

Почему США ничего не заработали от ухода российского газа из Европы и как рушат энергорынки - Фролов

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру объяснил снижение добычи нефти в России и рассказал, как это повлияет на доходы бюджета

2023-12-05T15:45

2023-12-05T15:45

2023-12-05T15:45

видео

фролов александр

спг

нефть

санкции

добыча

россия

рынки

ес

поставки

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Также он оценил, насколько востребованным в мире остается российский сжиженный природный газ и предсказал дальнейшее развитие событий на рынке СПГ.00:39 – о том, почему Россия снизила добычу нефти и к чему это приведёт; 04:29 – судьба российского СПГ: введут ли санкции и к чему это приведёт? 10:48 – разворот на восток: как российский газ нашёл новые рынки сбыта после сокращения поставок в ЕС? 14:05 – разрыв между физическими и "бумажными" рынками нефти: в чём главная проблема?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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