https://ukraina.ru/20231205/1051759860.html

Британцы - главные ястребы над Украиной, а слухи о переговорах - вброс, считает Павлив

Британцы - главные ястребы над Украиной, а слухи о переговорах - вброс, считает Павлив - 05.12.2023 Украина.ру

Британцы - главные ястребы над Украиной, а слухи о переговорах - вброс, считает Павлив

На страницах британского издания Express появилась статься, в которой говорится, что на Западе усомнились в способности Украины выиграть войну с Россией "любым значимым военным путем". Поэтому в дипломатических кругах ходят разговоры о том, что нужно оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров, сообщило издание.

2023-12-05T15:38

2023-12-05T15:38

2023-12-05T16:20

новости

украина

великобритания

россия

переговоры

владимир зеленский

михаил павлив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051759990_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_ff834887644739929e323bbd84f4117d.jpg.webp

Публикацию британского Express о том, что британские дипломаты собираются уговорить Зеленского пойти на переговоры с Россией изданию Украина.ру прокомментировал политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив."Когда британские издания пишут о том, что "британские дипломаты планируют…", это звучит примерно также, как и знаменитый мем "британские ученные обнаружили… Поэтому данная публикация о том, что британские дипломаты планируют склонить Зеленского к каким-то переговорам звучит по крайней мере странно", - считает Павлив. Британцы, которые являются большими специалистами по вопросам дипломатических спецопераций, любят тишину, объяснил эксперт."На самом деле британцы во всей этой истории вокруг Украины главные ястребы и их интересы идут в разрез с интересами американцев. Когда в таком специфическом издании появляется подобного рода информация, это скорее всего операция информационного прикрытия со стороны британцев", - предположил Павлив.Эксперт отметил, что во время визита в Киев и Кишинев 16 и 17 ноября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон занимался не вопросами, связанными с мирными переговорами, а, наоборот, вопросами гипотетической эскалации в приднестровском регионе и продолжением горячей стадии конфликта на Украине в 2024 году."Еще раз подчеркну: информация британских СМИ – это кампания информационного прикрытия со стороны британцев. Тем более, американцы постепенно начинают кампанию по дискредитации британцев. Первым шагом было интервью Арахамии, где он рассказал, что именно Борис Джонсон настоял на том, чтобы все Стамбульские договоренности были расторгнуты и Украина продолжила войну", - подытожил Михаил Павлив.Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в конце ноября в интервью телеканалу "1+1" рассказал об обстоятельствах переговоров России и Украины в 2022 году.Арахамия в 2022 году возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией. Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля 2022 года в Белоруссии, второй — в конце марта в Стамбуле.По его словам, основным требованием российской стороны был нейтралитет Киева, однако отказаться от переговоров с Россией посоветовал занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон."Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать"", — рассказал Арахамия.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, украина, великобритания, россия, переговоры, владимир зеленский, михаил павлив