Кабмин рассмотрит решения об изъятии 50 объектов права собственности РФ - Железняк - 05.12.2023 Украина.ру
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Кабмин рассмотрит решения об изъятии 50 объектов права собственности РФ - Железняк
Кабмин рассмотрит решения об изъятии 50 объектов права собственности РФ - Железняк - 05.12.2023 Украина.ру
Кабмин рассмотрит решения об изъятии 50 объектов права собственности РФ - Железняк
Украинский Кабмин во вторник рассмотрит решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности РФ и ее резидентов на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2023-12-05T14:08
2023-12-05T14:08
собственность
россия
кабмин
изъятие
новости
ярослав железняк
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"Сегодня на заседании правительства будет рассмотрено решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов. Речь идет о 50 объектах", - написал Железняк.Он опубликовал перечень этих объектов. Среди них "Газпром сбыт Украина" и "Росатом восточная Европа" в Киеве, "Татнефть АЗС" в Полтаве, Алчевский металлургический комбинат", Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" и "Алчевский коксохимзавод" в ЛНР (Россия), "Индустриальный союз Донбасса" в ДНР (Россия), Днепровский меткомбинат в Днепропетровской области. В списке также много объектов, расположенных в российском Крыму. Среди них пансионаты, базы отдыха, учебные заведения.Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. В Кремле считают такие меры беспрецедентной экономической войной.
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собственность, россия, кабмин, изъятие, новости, ярослав железняк
собственность, Россия, Кабмин, изъятие, Новости, Ярослав Железняк

Кабмин рассмотрит решения об изъятии 50 объектов права собственности РФ - Железняк

14:08 05.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Читать в
Украинский Кабмин во вторник рассмотрит решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности РФ и ее резидентов на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"Сегодня на заседании правительства будет рассмотрено решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов. Речь идет о 50 объектах", - написал Железняк.
Он опубликовал перечень этих объектов. Среди них "Газпром сбыт Украина" и "Росатом восточная Европа" в Киеве, "Татнефть АЗС" в Полтаве, Алчевский металлургический комбинат", Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" и "Алчевский коксохимзавод" в ЛНР (Россия), "Индустриальный союз Донбасса" в ДНР (Россия), Днепровский меткомбинат в Днепропетровской области.
В списке также много объектов, расположенных в российском Крыму. Среди них пансионаты, базы отдыха, учебные заведения.
Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. В Кремле считают такие меры беспрецедентной экономической войной.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
24 ноября, 09:35
"Крымэнерго" до 12 января 2024 года передадут в собственность Крыма – правительство РФПравительство России распорядилось в срок до 12 января 2024 года передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности в собственность Крыма. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации
 
собственностьРоссияКабминизъятиеНовостиЯрослав Железняк
 
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