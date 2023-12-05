https://ukraina.ru/20231205/1051757363.html
Кабмин рассмотрит решения об изъятии 50 объектов права собственности РФ - Железняк
Кабмин рассмотрит решения об изъятии 50 объектов права собственности РФ - Железняк - 05.12.2023 Украина.ру
Кабмин рассмотрит решения об изъятии 50 объектов права собственности РФ - Железняк
Украинский Кабмин во вторник рассмотрит решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности РФ и ее резидентов на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2023-12-05T14:08
2023-12-05T14:08
2023-12-05T14:08
собственность
россия
кабмин
изъятие
новости
ярослав железняк
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"Сегодня на заседании правительства будет рассмотрено решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов. Речь идет о 50 объектах", - написал Железняк.Он опубликовал перечень этих объектов. Среди них "Газпром сбыт Украина" и "Росатом восточная Европа" в Киеве, "Татнефть АЗС" в Полтаве, Алчевский металлургический комбинат", Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" и "Алчевский коксохимзавод" в ЛНР (Россия), "Индустриальный союз Донбасса" в ДНР (Россия), Днепровский меткомбинат в Днепропетровской области. В списке также много объектов, расположенных в российском Крыму. Среди них пансионаты, базы отдыха, учебные заведения.Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. В Кремле считают такие меры беспрецедентной экономической войной.
https://ukraina.ru/20231124/1051303334.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
собственность, россия, кабмин, изъятие, новости, ярослав железняк
собственность, Россия, Кабмин, изъятие, Новости, Ярослав Железняк
Кабмин рассмотрит решения об изъятии 50 объектов права собственности РФ - Железняк
Украинский Кабмин во вторник рассмотрит решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности РФ и ее резидентов на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"Сегодня на заседании правительства будет рассмотрено решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов. Речь идет о 50 объектах", - написал Железняк.
Он опубликовал перечень этих объектов. Среди них "Газпром сбыт Украина" и "Росатом восточная Европа" в Киеве, "Татнефть АЗС" в Полтаве, Алчевский металлургический комбинат", Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" и "Алчевский коксохимзавод" в ЛНР (Россия), "Индустриальный союз Донбасса" в ДНР (Россия), Днепровский меткомбинат в Днепропетровской области.
В списке также много объектов, расположенных в российском Крыму. Среди них пансионаты, базы отдыха, учебные заведения.
Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. В Кремле считают такие меры беспрецедентной экономической войной.