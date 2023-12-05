https://ukraina.ru/20231205/1051757363.html

Кабмин рассмотрит решения об изъятии 50 объектов права собственности РФ - Железняк

Кабмин рассмотрит решения об изъятии 50 объектов права собственности РФ - Железняк - 05.12.2023 Украина.ру

Кабмин рассмотрит решения об изъятии 50 объектов права собственности РФ - Железняк

Украинский Кабмин во вторник рассмотрит решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности РФ и ее резидентов на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале

2023-12-05T14:08

2023-12-05T14:08

2023-12-05T14:08

собственность

россия

кабмин

изъятие

новости

ярослав железняк

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"Сегодня на заседании правительства будет рассмотрено решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов. Речь идет о 50 объектах", - написал Железняк.Он опубликовал перечень этих объектов. Среди них "Газпром сбыт Украина" и "Росатом восточная Европа" в Киеве, "Татнефть АЗС" в Полтаве, Алчевский металлургический комбинат", Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" и "Алчевский коксохимзавод" в ЛНР (Россия), "Индустриальный союз Донбасса" в ДНР (Россия), Днепровский меткомбинат в Днепропетровской области. В списке также много объектов, расположенных в российском Крыму. Среди них пансионаты, базы отдыха, учебные заведения.Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. В Кремле считают такие меры беспрецедентной экономической войной.

https://ukraina.ru/20231124/1051303334.html

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собственность, россия, кабмин, изъятие, новости, ярослав железняк