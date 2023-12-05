https://ukraina.ru/20231205/1051756137.html

"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать

"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать - 05.12.2023 Украина.ру

"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать

Россия – страна возможностей. Это касается и туризма – есть что посмотреть и где побывать

2023-12-05T13:23

2023-12-05T13:23

2023-12-05T13:23

видео

россия

туризм

вднх

регионы

путешествия

север

предсказание

музыка

казаки

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Объездить Россию целиком – и жизни не хватит. Но есть место, где можно познакомиться с каждым регионом и выбрать направление для путешествий. Наш корреспондент Василий Ткач побывал на выставке-форуме "Россия", который до апреля будет проходить на ВДНХ. Там каждый сможет своими глазами увидеть, насколько огромна и интересна наша страна. Подробности – в сюжете Украина.ру.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, туризм, вднх, регионы, путешествия, север, предсказание, музыка, казаки, дегустация, видео