"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать - 05.12.2023 Украина.ру
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"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать
"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать - 05.12.2023 Украина.ру
"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать
Россия – страна возможностей. Это касается и туризма – есть что посмотреть и где побывать
2023-12-05T13:23
2023-12-05T13:23
видео
россия
туризм
вднх
регионы
путешествия
север
предсказание
музыка
казаки
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Объездить Россию целиком – и жизни не хватит. Но есть место, где можно познакомиться с каждым регионом и выбрать направление для путешествий. Наш корреспондент Василий Ткач побывал на выставке-форуме "Россия", который до апреля будет проходить на ВДНХ. Там каждый сможет своими глазами увидеть, насколько огромна и интересна наша страна. Подробности – в сюжете Украина.ру.
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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5
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видео, россия, туризм, вднх, регионы, путешествия, север, предсказание, музыка, казаки, дегустация, видео
Видео, Россия, туризм, ВДНХ, регионы, путешествия, север, предсказание, музыка, казаки, дегустация

"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать

13:23 05.12.2023
 
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Россия – страна возможностей. Это касается и туризма – есть что посмотреть и где побывать
Объездить Россию целиком – и жизни не хватит. Но есть место, где можно познакомиться с каждым регионом и выбрать направление для путешествий.
Наш корреспондент Василий Ткач побывал на выставке-форуме "Россия", который до апреля будет проходить на ВДНХ. Там каждый сможет своими глазами увидеть, насколько огромна и интересна наша страна. Подробности – в сюжете Украина.ру.
 
ВидеоРоссиятуризмВДНХрегионыпутешествиясеверпредсказаниемузыкаказакидегустация
 
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Заголовок открываемого материала
13:24Попытка задать потолок цен на российскую нефть провалилась - Politico
13:23"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать
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