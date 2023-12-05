https://ukraina.ru/20231205/1051756137.html
"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать
"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать - 05.12.2023 Украина.ру
"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать
Россия – страна возможностей. Это касается и туризма – есть что посмотреть и где побывать
2023-12-05T13:23
2023-12-05T13:23
2023-12-05T13:23
видео
россия
туризм
вднх
регионы
путешествия
север
предсказание
музыка
казаки
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Объездить Россию целиком – и жизни не хватит. Но есть место, где можно познакомиться с каждым регионом и выбрать направление для путешествий. Наш корреспондент Василий Ткач побывал на выставке-форуме "Россия", который до апреля будет проходить на ВДНХ. Там каждый сможет своими глазами увидеть, насколько огромна и интересна наша страна. Подробности – в сюжете Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, туризм, вднх, регионы, путешествия, север, предсказание, музыка, казаки, дегустация, видео
Видео, Россия, туризм, ВДНХ, регионы, путешествия, север, предсказание, музыка, казаки, дегустация
"Ты меня не бойся": как регионы России приглашают туристов и стоит ли туда ехать
Россия – страна возможностей. Это касается и туризма – есть что посмотреть и где побывать
Объездить Россию целиком – и жизни не хватит. Но есть место, где можно познакомиться с каждым регионом и выбрать направление для путешествий.
Наш корреспондент Василий Ткач побывал на выставке-форуме "Россия", который до апреля будет проходить на ВДНХ. Там каждый сможет своими глазами увидеть, насколько огромна и интересна наша страна. Подробности – в сюжете Украина.ру.